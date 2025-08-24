Как приготовить кильку так, чтобы захотелось добавки: 5 бюджетных, но вкусных блюд

Килька – рыба, которую частенько обходят стороной из-за того, что она слишком мелкая и её достаточно проблематично чистить, если речь идёт не о консервах. Тем не менее из неё можно приготовить огромное количество разнообразных блюд от супов и закусок до изысканных салатов. Не верите? Тогда ловите подборку мега аппетитных рецептов, среди которых практически любая хозяйка найдёт что-то полезное и интересное для себя.
1. Салат
Картофельный салат. \ Фото: bing.com.
Этот салат обычно готовят из варёного и нарезанного кубиками картофеля, который смешивают с различными овощами, специями и соусами. Но именно килька придаст пикантный солоноватый оттенок блюду, усилив его вкус и текстуру.
Вам понадобится:
• Картошка – полкилограмма;
• Пару штук помидоров (розных или красных с плотной мякотью);
• Один сладкий перец (желательно красный или оранжевый);
• Небольшой фиолетовый лук или лук-шалот;
• Грамм двести пятьдесят солёной кильки;
• Маленький пучок рукколы;
• Пара веточек свежего укропа;
• Соль и молотый перец;
• Немного оливкового масла;
• Лимон.
Салат с килькой. \ Фото: thespruceeats.com.
Переходим к приготовлению:
• Картошку хорошенько моем, чистим и отправляем вариться в слегка подсоленной воде до готовности (важно не разварить её);
• После остужаем и нарезаем кубиком среднего размера;
• Выкладываем в миску;
• Лук очищаем и нарезаем тонкими кольцами или полукольцами;
• Выкладываем поверх картофеля;
• Перец и помидоры моем, вытираем полотенцем;
• При необходимости можно снять кожицу;
• Мякоть нарезаем кубиком;
• Высыпаем поверх картошки с луком;
• Кильку разделываем, удаляя голову, хвостик, внутренности и хребет;
• Рыбные филешки нарезаем кубиком и смешиваем с остальными ингредиентами в миске;
• Заправляем лимонным соком и небольшим количеством оливкового масла;
• Солим и перчим;
• Добавляем нарезанный укроп и рукколу;
• Хорошенько перемешиваем;
• Даём салату настояться в прохладном месте около получаса и подаём к столу со ржаным хлебом.
2. Жаренная с лимоном
Жаренная килька. \ Фото: i.ytimg.com.
Сочетание приятной хрустящей обжаренной рыбы с лимонным соком и цедрой придаст блюду особый вкус, сделав его более ярким, насыщенным и ароматным.
Вам понадобится:
• Грамм семьсот свежей кильки;
• Пара лимонов;
• Немного копчёной паприки по вкусу;
• Полстакана муки;
• Специи (соль и молотый перец);
• Масло для жарки.
Вкуснейшая жаренная килька с лимоном. \ Фото: cdn.yemek.com.
Переходим к приготовлению:
• С лимона снимаем цедру с помощью мелкой тёрки и смешиваем с мукой, паприкой, солью и молотым перцем;
• Рыбу моем и просушиваем;
• Потрошим, удаляя всё лишнее (внутренности, головы, хвосты);
• Складываем в глубокую миску;
• Маринуем в лимонном соке, тщательно перемешивая;
• И оставляем на полчаса-сорок минут;
• Промаринованную кильку хорошенько обваливаем в пряно-мучной смеси;
• Обжариваем на масле до золотистого цвета с двух сторон и подаём к столу с гарниром из риса, овощами или салатом.
3. Маринованная
Маринованная килька. \ Фото: cdn11.bigcommerce.com.
Ещё один отличный способ приготовить кильку – это замариновать её в пряном посоле с добавлением лука. Получается очень вкусно, и такую рыбку запросто можно использовать для приготовления различных блюд, в том числе и бутербродов.
Вам понадобится:
• Килограмма полтора кильки;
• Литр воды;
• Четыре столовые ложки соли;
• Пару столовых ложек сахара;
• Одна столовая ложка перца горошком (лучше всего брать смесь);
• Чайная ложка молотого кориандра;
• Штучки три лаврового листа;
• Шесть столовых ложек винного или яблочного уксуса;
• Пару головок фиолетового лука.
Бутерброды с маринованной килькой. \ Фото: img.freepik.com.
Переходим к приготовлению:
• Кильку разделываем, удаляя голову, хвостик, внутренности;
• Затем хорошенько промываем под краном;
• Откидываем на дуршлаг или сито;
• В сотейнике смешать перец, соль, кориандр, лавровый лист, сахар;
• Всё это залейте водой и доведите до кипения;
• Проварите около шести минут;
• Добавьте уксус;
• Дайте остыть;
• Кильку выложите в ёмкость подходящего размера;
• Посыпьте нарезанным кольцами или полукольцами лука и залейте пряным маринадом;
• Накройте крышкой;
• Отправьте в холодильник на пару дней;
• После смело подавайте к столу.
4. В томате
Бутерброды с домашней килькой в томате. \ Фото: bing.com.
Что уж говорить, а килька в томате – самая настоящая классика, которая отлично сочетается с абсолютно любым гарниром, а также её можно подавать как самостоятельное блюдо.
Вам понадобится:
• Килограмм кильки;
• Три головки лука;
• Пару морковок;
• Пакетик томатной пасты;
• Вода;
• Соль и сахар, а также молотый перец;
• Пару лавровых листов;
• Масло для жарки.
Килька в томате. \ Фото: lagosmums.com.
Переходим к приготовлению:
• Морковку и лук очищаем;
• Натираем на крупной тёрке;
• Обжариваем десять-пятнадцать минут на масле;
• Рыбу разделываем, удаляя внутренности и головы;
• Промываем тушки под краном;
• Выкладываем в казан или кастрюлю, смазанную маслом;
• Сверху засыпаем овощами;
• Смешиваем томатную пасту с водой (примерно восемьсот миллилитров), солью, сахаром и перцем;
• Заливаем кильку с овощами;
• Добавляем лавровый лист;
• Накрываем крышкой;
• Доводим до кипения;
• Затем тушим на среднем огне до полной готовности;
• Даём настояться с полчаса и подаём к столу.
5. Суп
Суп с килькой. \ Фото: bing.com.
И напоследок – овощной суп с килькой. Сытно, просто и очень вкусно – то, что нужно для полноценного обеда или ужина.
Вам понадобится:
• Штучки три картошки;
• Одна морковка;
• Одна луковица;
• Полкилограмма кильки;
• Пару штук помидоров;
• Один болгарский перец (красный);
• Пару веточек свежего укропа;
• Три веточки кинзы;
• Специи;
• Немного растительного масла для жарки.
Рыбный суп. \ Фото: images.deliveryhero.io.
Переходим к приготовлению:
• Лук и морковку очищаем;
• Натираем на тёрке или мелко нарезаем;
• Обжариваем десять минут на растительном масле;
• Картошку моем и чистим;
• Нарезаем кубиками;
• Помидоры и перец также моем;
• Удаляем семена из перца;
• Нарезаем овощи кубиком;
• Отправляем вместе с картошкой в кастрюлю;
• Заливаем водой;
• Ставим на огонь;
• Доводим до кипения;
• Варим под крышкой;
• Кильку потрошим и моем под проточной водой;
• Добавляем к остальным ингредиентам;
• Солим и перчим;
• Минуты за три до готовности добавляем измельчённую зелень;
• Настаиваем суп не более шести минут и подаём.
