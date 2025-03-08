Основа правильного питания

Питаться правильно — вот, что наравне с ежедневным посещением тренажерного зала обещают себе многие, причем делают это каждый понедельник. Но, как и прочие подобные начинания, правильное питание так зачастую и остается невыполнимым прожектом. Всегда находятся отговорки, предоставляющие еще денек-другой позволить себе вредную еду, включая сладкое на ночь и фастфуд на обед.

Плотный завтрак

Минералы и поливитамины

Пейте много воды

Дневник питания

Вредная еда

Белковая пища