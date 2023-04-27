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Самый плодовитый писатель в мире — китайский алгоритм

Созданный специально для сайтов компании «Алибаба» алгоритм можно назвать виртуальным копирайтером. И его скорость работы просто поражает — он способен писать 20 000 строк в секунду!
Самый плодовитый писатель в мире — китайский алгоритм


Этот алгоритм ответственен за создание заголовков, состоящих из ключевых слов, к миллионам товаров в интернет-магазинах компании. Да-да, это те самые «красный платье хлопок распродажа» и «игрушка купание веселье ребёнок три года». Конечно, такие заголовки не очень удобоваримы на взгляд обывателя, но зато они отлично помогают найти нужный товар среди других по введённым ключевым словам.

В основе технологии алгоритма искусственного интеллекта компании «Алибаба» лежит самообучение. Во время работы алгоритм самостоятельно изучает и обрабатывает уже существующие фразы, описывающие товары, и создаёт собственные новые копии. Этот алгоритм используется не только на сайтах Taobao и Tmail, принадлежащих «Алибабе», но и другими компаниями около миллиона раз в день. Вероятно, когда алгоритм компании достигнет нового уровня развития, его описания товаров мало будут отличаться от сделанных человеком.

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Самый плодовитый писатель в мире — китайский алгоритм

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Самый плодовитый писатель в мире — китайский алгоритмПодписаться на мой Instagram
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