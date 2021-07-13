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Как менялся Range Rover. 48 лет эволюции за две минуты

Компания Land Rover отмечает 48-ой день рождения своей легендарной модели Range Rover. По этому случаю был выпущен видеоролик, в котором показана трансформация внедорожника с ключевыми изменениями в дизайне и технике.

Как менялся Range Rover. 48 лет эволюции за две минуты

С момента появления первого прототипа Range Rover в 1969 году прошло уже 48 лет. За это время внедорожник разошёлся по миру тиражом порядка 1 700 000 экземпляров и, как говорят в компании, «заработал репутацию роскошного внедорожника, который выбирают знаменитости, крупные бизнесмены и политики». Эволюционный путь четырёх поколений Range Rover показан в 120-секундном видео.



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