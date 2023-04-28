Как английская королева Виктория чуть не стала королевой Нигерии из-за трудностей перевода







Адаоби Трисия Нваубани.

Королеву Викторию называли «бабушкой Европы».

Призрачные надежды на трон

Портрет юной Виктории.

Свадьба королевы Виктории и принца Альберта.

Королевская семья.

Жизнь королевы

Когда любимый Альберт умер, Виктория не могла долго прийти в себя.

Королева Виктория носила титул императрицы Индии.

Странный миф

Танцоры Эфик, 2012 год.

Семья из Калабара.

Король Нового Калабара, 1895 год.

Королева Виктория предлагала свою защиту нигерийскому монарху.

И тут заканчивается истинная история и начинается миф

Обонг Калабара.

Английская мода там в чести.

Старая британская колониальная администрация находилась ранее в этом здании. Теперь это Национальный музей в Калабаре.

Традиция продолжается и сегодня

Корона и накидка короля Эфика родом из Англии.

Не королева, так принц

Принц Майкл Кентский нарядился в наряд Эфика, когда посетил Калабар в 2017 году.

Танцоры Эфик выступают перед королевой и герцогом Эдинбургским во время их турне по Нигерии в 1956 году.

Наследие королевы

Королева Виктория была великим монархом.