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Стильное племя в Эфиопии

Стильное племя в Эфиопии Традиционное эфиопское племя дасанеч начинает понемногу вступать в мир международного консьюмеризма — потребительства. Фотограф Эрик Ляфорг посетил их земли и увидел, что традиционные племенные украшения изменились за счет попадания в страну доступных массовых продуктов — в первую очередь китайских.

«Они смешивают иностранные современные стили с традиционными племенными украшениями, что придает им уникальный вид», — говорит Ляфорг. Представители племен получили новые дороги и большие фермы — именно поэтому они стали интересоваться западной культурой, одеждой и модой. Мужчины, к примеру, начали носить старые спортивные кепки, а еще заколки и искусственные цветы — и никто над ними не смеется.
Они также прикрепляют к одежде и прическе старые часы — частично в надежде привлечь внимание туристов. Чем больше иностранец хочет их сфотографировать, тем больше они могут попросить денег за фотографию. Стильное племя в Эфиопии Мужчина племени хамер в футболке Chelsea Стильное племя в Эфиопии Мальчики племени бана Стильное племя в Эфиопии Представитель племени бана Стильное племя в Эфиопии Мужчина племени цамай Стильное племя в Эфиопии Курящий мужчина племени хамар Стильное племя в Эфиопии Певец из племени сури Стильное племя в Эфиопии Девочка племени дасанеч в парике из бутылочных крышек Стильное племя в Эфиопии Представитель племени бана Стильное племя в Эфиопии Традиционная танцевальная церемония в племени каро Стильное племя в Эфиопии Девочки племени бана Стильное племя в Эфиопии Женщина племени бана Стильное племя в Эфиопии Женщины племени хамер Стильное племя в Эфиопии Женщина племени бана Стильное племя в Эфиопии Подросток племени хамер Стильное племя в Эфиопии Представительница племени боди в очках Стильное племя в Эфиопии Женщина племени бана Стильное племя в Эфиопии Представитель племени сури показывает Эфиопию на школьной карте Стильное племя в Эфиопии Мужчина племени цемай позирует в очках Стильное племя в Эфиопии Модница из племени бана Стильное племя в Эфиопии Старик из племени хамер Стильное племя в Эфиопии Женщина племени мурси в футболке Arsenal Стильное племя в Эфиопии Мужчина племени хамер в футболке Chelsea Стильное племя в Эфиопии Девушка племени бана Стильное племя в Эфиопии Девушка племени бана Стильное племя в Эфиопии Мужчина племени бана с французским журналом Vogue

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vogueисточникесли, журнал, франция
эрик ляфорг
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