Традиционное эфиопское племя дасанеч начинает понемногу вступать в мир международного консьюмеризма — потребительства. Фотограф Эрик Ляфорг посетил их земли и увидел, что традиционные племенные украшения изменились за счет попадания в страну доступных массовых продуктов — в первую очередь китайских.
«Они смешивают иностранные современные стили с традиционными племенными украшениями, что придает им уникальный вид», — говорит Ляфорг. Представители племен получили новые дороги и большие фермы — именно поэтому они стали интересоваться западной культурой, одеждой и модой. Мужчины, к примеру, начали носить старые спортивные кепки, а еще заколки и искусственные цветы — и никто над ними не смеется. Мужчина племени хамер в футболке Chelsea Мальчики племени бана Представитель племени бана Мужчина племени цамай Курящий мужчина племени хамар Певец из племени сури Девочка племени дасанеч в парике из бутылочных крышек Представитель племени бана Традиционная танцевальная церемония в племени каро Девочки племени бана Женщина племени бана Женщины племени хамер Женщина племени бана Подросток племени хамер Представительница племени боди в очках Женщина племени бана Представитель племени сури показывает Эфиопию на школьной карте Мужчина племени цемай позирует в очках Модница из племени бана Старик из племени хамер Женщина племени мурси в футболке Arsenal Мужчина племени хамер в футболке Chelsea Девушка племени бана Девушка племени бана Мужчина племени бана с французским журналом Vogue
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Стильное племя в Эфиопии
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