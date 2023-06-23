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14 знаменитых фотографов за работой

В наше время повального увлечения селфи автопортретами уже никого не увидишь. Однако в прошлом веке фотографы предпочитали фотографировать не себя, а окружающую действительность. Именно поэтому сохранилось мало автопортретов мастеров снимка, однако то немногое, что дошло до нас, мы и собрали в подборку как автопортретов знаменитых фотографов, так и просто снимков, на которых мастера запечатлены за работой.

14 знаменитых фотографов за работой


Маргарет Бурк-Уайт на крыше Крайслер-билдинг, 1934 год. Автор снимка Оскар Граубнер.

14 знаменитых фотографов за работой

Ричард Аведон.

14 знаменитых фотографов за работой

Анри Картье-Брессон, Нью-Йорк, 1959 год. Автор снимка Рене Бурри.

14 знаменитых фотографов за работой

Сэм Хаскинс, 1963 год.

14 знаменитых фотографов за работой

Хельмут Ньютон, автопортрет с женой и моделью, 1981 год.

14 знаменитых фотографов за работой

Артур Феллиг, он же Виджи или Уиджи.

14 знаменитых фотографов за работой

Стэнли Кубрик.

14 знаменитых фотографов за работой

Ирвинг Пенн.

14 знаменитых фотографов за работой

Анри Картье-Брессон, 1957 год.

14 знаменитых фотографов за работой

Диана Арбус.

14 знаменитых фотографов за работой

Имоджен Каннингем, «Автопортрет на Гири-стрит», 1958 год.

14 знаменитых фотографов за работой

Жанлу Сьефф.

14 знаменитых фотографов за работой

Марк Селиджер, автопортрет в фотостудии в Нью-Йорке, 2011 год.

14 знаменитых фотографов за работой

Доротея Ланж в Техасе, 1934 год. Автор снимка Пол С. Тейлор.

14 знаменитых фотографов за работой

Ильзе Бинг, автопортрет в зеркалах, 1931 год.

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