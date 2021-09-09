14 привычных вещей, о назначении которых потребители могут и не знать

Вещи, которые почти все делают неправильно.
Когда армия дизайнеров и исследователей разрабатывала форму бутылки или же кресел в самолете, она не полагалась на авось, а делала точный расчет для достижения оптимальной пользы. Однако о некоторых важных свойствах этих изобретений конечный потребитель ничего не знает. Мы же собрали 14 привычных вещей, которые почти все используют неправильно.
1. Держать бутылку
Правильно держать пивную бутылку. | Фото: Freepik, Full Service Circus.
Обратите внимание, как вы и ваши друзья держат пивные бутылки? Скорее всего все вы держите ее за широкую часть, что неправильно. Держать бутылку следует за длинное горлышко. Это актуально, в первую очередь, для жаркой погоды, ведь таким образом напиток не нагревается от тепла рук.
2. Картошка фри
Упаковка для картошки фри. | Фото: Всяко.нет.
Упаковка для картошки фри в Макдональдсе имеет выступающую часть и место для сгиба. Если вы планируете полакомиться картошкой на ходу, просто налейте на этот язычок соус и не переживайте, что он протечет.
3. Мясной стейк
Правильно разрезать мясной стейк. | Фото: Компания T-Bone.
Казалось бы, что может быть сложного в процессе нарезке готового стейка? Мы в редакции Novate.ru, как и большинство людей, были уверены, что главное, как его приготовить, а как есть - уже неважно. Выяснилось, что и в процессе нарезки готового мяса есть свои нюансы. Чтобы оно не высохло и осталось мягким, его нужно резать поперек волокон.
4. Кресла самолетов
Подголовники самолетных кресел.| Фото: AeroTime.
Подголовники самолетных кресел иногда имеют подушечки с так называемыми «ушками». Если их подогнуть, спать в полете будет намного удобнее. Так что в следующий раз, когда сядете в самолет, проверьте свое кресло, вдруг вам повезло.
5. Пресс для чеснока
Использование пресса для чеснока. | Фото: Википедия.
Если у вас дома есть классический пресс для чеснока, готовы поспорить, вы используете его не по максимуму. На самом деле, перед тем как заложить в него зубок чеснока, его не обязательно чистить, достаточно лишь отрезать сухой кончик.
6. Баночка с кремом
Правильно извлекать крем для лица. | Фото: Veraanda.
Косметологи не рекомендует набирать и наносить крем для лица пальцами. Особенно, это касается тех, кто делит один продукт с другими членами семьи. На пальцах и под ногтями много микробов, которые попадают в крем, а в последствие и на лицо. Вместо пальцев вы можете использовать деревянную или ватную палочку.
7. Лифт
Секрет использования лифта с дозагрузкой. | Фото: Фишки.нет.
По информации Novate.ru, есть маленькая хитрость, благодаря которой лифт торгового центра или подземной парковки не будет останавливаться на каждом этаже. Все что вам нужно сделать - это нажать одновременно кнопку нужного этажа и закрытия дверей.
8. Иконка часов
Иконка часов на айфоне. | Фото: Infodays — Самое интересное в мире.
Даже люди, которые многие годы пользуются устройствами компании Apple, не знают обо всех их фишках. Одна из них - интерактивная иконка часов. Присмотритесь к ней и вы заметите, что часы, изображенные на ней, показывают реальное время.
9. Разные типы вантузов
Два типа вантузов. | Фото: Tut.by - Тут бай.
Вантуз - это практичное приспособление, которое есть в доме у каждого. Чаще всего - это классический вариант с чашей. Так вот, данный тип годится для прочистки сливной трубы раковины и ванны, но малоэффективен для унитаза. Оказывается, чтобы устранить засор в туалете нужен вантуз особой формы.
10. Зубные щетки
Цветные щетинки зубных щеток. | Фото: Design Newest Online New.
Думаете, цветные щетинки на зубных щетках - это для красоты? А вот и нет, они предназначены для того, чтобы вы вовремя замечали изменения своего инструмента. Если щетинки потеряли цвет, зубную щетку пора сменить.
11. Правила заряда
Правильная зарядка смартфона. | Фото: Wikye.
Специалисты уверяют, что правильная зарядка смартфона способна продлить его жизнь. Профи рекомендуют подключать зарядное устройство, когда уровень заряда составляет 10 процентов и отключать питание сразу по достижению 100 процентов. Также профессионалы рекомендуют снимать чехол во время зарядки гаджета, чтобы избежать его перегревания.
12. Дверь холодильника
Многие используют дверь холодильника для хранения молочных продуктов: пакетов с молоком, бутылок кефира и баночек со сметаной. В этом нет ничего удивительного, ведь контейнеры на дверце надежно фиксируют тару. Тем не менее, для скоропортящихся продуктов лучше подыскать другое место так, как температура на дверце гораздо выше, чем в основном отсеке холодильника. Контейнеры на двери лучше использовать для хранения соусов и напитков, которые не испортятся.
13. Китайские палочки
Перемычка на китайских палочках. | Фото: ForumDaily.
В Сети можно найти видео, как перемычку деревянных одноразовых палочек используют в качестве подставки для них. Спешим вас заверить, эта штуковина не предназначена для таких целей. Она создана лишь для того, чтобы доказать, что палочками никто не пользовался до вас.
14. Бургер
Поедание бургера. | Фото: Умкра, Citron Utile.
Некоторые люди, особенно девушки, вообще предпочитают не есть бургеры на публике, боясь выпачкаться соусом или выпадающим салатом. Однако, этой неприятности можно избежать, зная, как правильно держать этот кулинарный шедевр. Все что вам нужно, это ухватить бургер так, чтобы мизинцы поддерживали нижнюю булочку.
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