5 доступных рыбешек, которых вкуснее всего есть вялеными

Рыба является одним из тех продуктов питания, что может быть приготовлен просто невероятным количеством способов. В силу разных причин вяленая рыба в большинстве мест особым спросом не пользуется. А зря. В случае с некоторыми видами морских и речных обитателей раскрыть всю силу вкуса поможет только вяление. Вот несколько в целом доступных и в то же время невероятно вкусных рыбешек.
1. Лещ
Лещ вяленный - отличная штука. |Фото: ВКонтакте.
Вяленый лещ – настоящий деликатес. Вот только приготовить рыбу по-настоящему вкусно непросто. Сложнее всего леща равномерно просолить. Если рыбу потрошить, то есть серьезный риск пересолить бока и ребра. Если же попытаться приготовить леща и не потрошить его при этом, есть риск сгноить спинку. Божественный вкус леща во многом сводится на нет сложностью приготовления. Если не хочется возиться с лещом, то можно вялить сопу-белоглазку и синца. Обе рыбы имеют похожий вкус, но при этом намного проще готовятся.
2. Густера
Еще одна вкусная рыбешка. |Фото: zaxvostom.com.
Еще одна рыбешка, которая в вяленом виде очень похожа на уже упомянутого леща по своим вкусовым качествам. Главное отличие – повышенная жирность густеры. Если в руки попали крупные особи, то их рекомендуется коптить, а не вялить. Впрочем, здесь на вкус и цвет… Также в отличие от леща готовить густеру не сложнее, чем упомянутых выше белоглазку или синца.
3. Вобла
Хорошая рыба. |Фото: sazanya-bukhta.ru.
Едва ли вяленую воблу нужно как-то специально представлять. Рыба очень известная. Наверняка многие и сами пробовали ее в вяленом виде хотя бы раз в жизни. По вкусовым качествам превосходит большинство рыбешек, быть может за исключением все того же леща. Единственно «но» заключается в том, что вкус мяса воблы очень сильно зависит от качества воды и конкретного водоема.другая плотва, вобла может быть как очень жирной, так и невероятно сухой. Тощая вобла нередко имеет малоприятный «травяной» привкус.
4. Чехонь
Лучше всего вялить. |Фото: fishingday.org.
Рыба-сабля или просто чехонь часто встречается в проточных водоемах. Главный минус рыбешки – какая-то исключительная костлявость! Именно по этой причине лучшее всего употреблять чехонь вяленой. При таком способе приготовления большинство тонких и мелких костей буквально «растворяется» в плоти рыбы, после чего ее можно употреблять в пищу без каких-либо опасений.
5. Рыбец
Очень костлявую. ¦Фото: zelengarden.ru.
Сыртья или рыбец одновременно очень жирная и очень костлявая рыба. Мясо у нее сочное и вкусное. Однако, из-за изобилия костей лучший способ приготовления рыбца, как и в случае с чехонью – вяление. При таком способе обработки мелкие косточки растворяются почти полностью. Стоит также отметить, что из-за высокой жирности рыбец очень требователен к хранению. Держать рыбу следует только в очень холодном месте, иначе жир быстро станет горьким.
