Коко-де-мер - загадочный орех, который первооткрыватели приняли за тот самый запретный плод

Коко-де-мер - самый необычный кокос на планете.

Коко-де-мер - деревья с явно выраженными половыми признаками.

Многие утверждают, что этот кокос по форме напоминает женские ягодицы.

Кокос в среднем весит около 20 кг, но некоторые плоды могут достигать и 40 кг.

Гигантская пальма коко-де-мер.

Кокос на фоне огромного пальмового листа.

Внутренность ореха.

Кокосы коко-де-мер часто находят на пляжах.