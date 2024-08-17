Ошибки в интерьере спальни, из-за которых вы не высыпаетесь и чувствуете себя разбитыми по утрам

Если вы плохо спите и просыпаетесь уставшим, разбитым и лишенным энергии, это совсем не значит, что у вас есть какие-то проблемы со здоровьем. Вполне может быть, что виноват интерьер спальни. Novate.ru рассказывает, какие ошибки, допущенные в оформлении комнаты, могут отрицательно сказываться на вашем сне и, как следствие, самочувствии.

Ошибка 1: Плохо затемнять спальню

Ошибка 2: Устанавливать большое количество техники

Ошибка 3: Не следить за температурой

Ошибка 4: Неправильно установить кровать

Ошибка 5: Игнорировать цветовую гамму

Ошибка 6: Закрывать глаза на фактуры

Ошибка 7: Забыть о приватности

Повесьте плотные шторы, вместо легких занавесокНаверняка вы знаете о том, что существует гормон мелатонин, который отвечает за качество сна. Но есть один маленький нюанс – в надлежащем количестве он вырабатывается только в полной темноте. Именно поэтому очень важно ограничить количества света, который попадает в спальню, когда вы спите. И речь идет не только о солнечных лучах – помешать могут ночные фонари или свет из окон соседей.Поэтому обязательно следует позаботиться о том, чтобы на окнах весели плотные гардины или шторы блэкаут. Также можно заказать занавески из серии «день-ночь». При выборе штор обращайте внимание на то, что они должны полностью блокировать свет – это особенное важно, если вы часто спите днем или живете в городе с «белыми» ночами.Не менее важным фактором является искусственное освещение. Откажитесь от идеи повесить одну люстру по центру потолка и на этом остановиться. В комнате должно присутствовать несколько сценариев освещения – идеально, если каждая зона оснащена своим светильником. Согласитесь, гораздо приятнее для глаз будет, если вы включите ночью бра с мягким, рассеянным светом, а не яркую люстру.Откажитесь от телевизора и компьютера в спальнеСпальня создана для отдыха и крепкого сна, поэтому при ее оформлении лучше ограничиться необходимой мебелью и осветительными приборами. А вот от техники лучше отказаться. Телевизор, ноутбук и прочие гаджеты отвлекают от сна, будоражат нервную систему и не позволяют быстро отправиться в объятия Морфея. Постарайтесь досматривать любимые сериалы в гостиной, а в спальню идти тогда, когда вы уже готовы лечь в кровать, укрыться одеялом, закрыть глаза и наслаждаться тишиной.Если вы работаете дома или часто приносите домой бумаги из офиса, которые нужно изучить, организуйте кабинет где-угодно, но только не в спальне. Эта комната не должна вызывать ассоциации с работой. Кроме того, чем меньше световых и шумных раздражителей будет в спальне, тем быстрее получится засыпать.За температурой и влажностью удобно следить с помощью специального датчика.Поддерживать оптимальную температуру в спальне важно не только тогда, когда у вас есть маленький ребенок. Для взрослых не менее важно, чтобы в комнате был комфортный микроклимат. Согласитесь, очень сложно заснуть, если в помещении слишком жарко или слишком холодно. Оптимальный показатель температуры в спальне составляет от 16 до 20 градусов, но в первую очередь следует полагаться на свои собственные ощущения.Микроклимат можно скорректировать с помощью подручных средств в виде обогревателя, кондиционера или регулярного проветривая комнаты. Также на помощь придут шторы из легкой или, наоборот, плотной ткани, постельное белье из натуральных материалов, пушистый ковер и пр.На заметку: Очень полезный прибор для спальни – увлажнитель воздуха. Особенно сильно он пригодится в отопительный сезон, так как сможет создать благоприятную среду для крепкого и здорового сна. Следите за тем, чтобы уровень влажности в комнате держался между 40 и 60 градусами. Отдавайте предпочтение модели с выключающейся подсветкой, чтобы она не мешала ночью.Не нужно ставить кровать изголовьем к окнуМожно не верить в фэншуй и прочие подобные практики, но против базовых психологических паттернов идти нет смысла. Так, например, вы никогда не будете чувствовать себя в безопасности, если будете спать головой к проходу. Именно поэтому кровать лучше ставить изголовьем к стене или, в крайнем случае, к окну, проследив за тем, чтобы не было сквозняков.Если спальня маленькая, присмотрите место для кровати в углу, боком к оконному проему либо стене. Учитывайте тот факт, что по обе стороны постели необходимо оставить проходы, чтобы вам было удобно вставать и ложиться. В крохотной комнате лучше отказаться от большого количества мебели, которая не только будет мешать передвижению, но также создаст психологический дискомфорт, будет давить на вас.В темной спальне с яркими акцентами сложно заснуть.Цветовая гамма влияет не только на настроение, но также на состояние здоровье и общее самочувствие. Например, некоторые оттенки красного ускоряют сердцебиение, а оранжевый и желтый усиливают активность и генерируют энергию. Следует избегать и слишком ярких, кислотных цветов – они будоражат не дают расслабиться. Что касается черного, то он эффектно смотрится в интерьерах, но при чрезмерном количестве может вызвать ощущение подавленности. Белый – тоже неоднозначный. Он хорошо отражает свет, что может заставлять вас раньше просыпаться.Для оформления спальни следует подбирать спокойные, нейтральные, лаконичные оттенки, которые помогут разгрузить нервную систему и погрузиться в состояние полного покоя. Идеальным решением станет молочный, бежевый, нежно-голубой, приглушенно-зеленый.Если же вам хочется добавить яркости в комнату, делайте это точечно, и желательно не по траектории взгляда. Например, если вы хотите сделать акцентную стену или повесить картину, привлекающую внимание, выберите для их расположения зону за изголовьем, а не напротив кровати. В крайнем случае, можно использовать боковую стену.Вязаный плед и мягкие наволочки приятные на ощупь.Не менее важным показателем являются тактильные ощущения. Если вам неприятно спать на постельном белье или прикасаться к пледу, вы не сможете расслабиться и быстро уснуть. А если у вас и получится, то, скорее всего, сон будет весьма беспокойным. Поэтому старайтесь окружать себя вещами, приятными на ощупь, которые будут дарить тепло и уют.Фаворитами в этом вопросе является дерево, хлопок, пушистые ковры и наволочки, вязаные пледы. Особо пристальное внимание уделяйте подбору текстиля, с которым вы контактируете. Например, постельное белье должно быть мягким, нежным, гигроскопичным и гипоаллергенным. Впрочем, некоторым людям нравятся более жесткие фактуры – бязь и пр. Ориентируйтесь на свои ощущения.В качестве перегородки подойдет стеллажСпальня – это, в первую очередь, отдых. Именно с ним она должна ассоциироваться. А вот для работы, общения с друзьями, просмотра фильмов существует гостиная. Если разграничить эти зоны, вам будет гораздо проще расслабиться. Идеально, когда спальня – это отдельная комната. Но что если у вас студия или однокомнатная квартира? Как поступить в этом случае?Единственно верное решение в данной ситуации – обеспечить грамотное зонирование, отделив спальную зону от общей. Для этих целей дизайнеры рекомендуют использовать стеклянные перегородки, деревянные рейки, ширмы. Также подойдет обычная плотная штора или стеллаж. Старайтесь, чтобы перегородка не была глухой, иначе во вторую часть комнаты не будет попадать солнечный свет.