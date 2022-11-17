Как в Ирландии «падших женщин» превращали в рабынь: Дома Магдалины







Сёстры Магдалины. \ Фото: thetimes.co.uk.

Как Ирландия превращала «падших женщин» в рабынь.

Прачечные Магдалины. \ Фото: en.wikipedia.org.

Неблагодарный труд в приютах Магдалины. \ Фото: thesocialhistorian.com.

Дом матери и ребёнка в Ирландии. \ Фото: ilg2.org.

Оставшиеся в живых (слева направо) Морин Салливан, Мэри Макманус, Китти Дженнет и Мэри Смит в офисе комиссии по правовой реформе в Дублине. \ Фото: antg.cand.com.vn.

Джон Паскаль Роджерс, родившийся в Туаме, Ирландия, в доме для незамужних матерей, управляемом монахинями, позирует с фотографией своей матери Брайди Роджерс. \ Фото: google.com.

Приют Магдалины в Ирландии. \ Фото: nytimes.com.

Заброшенная Ирландия: внутри прачечной Магдалины. \ Фото: hrp.law.harvard.edu.

Остаться в живых. \ Фото: pinterest.com.

Место, где женщин превращали в рабынь. \ rte.ie.

Узницы домов Магдалины. \ Фото: news.sky.com.

Дети приюта Туама. \ Фото: butac.it.

Женщины, ставшие заложницами приюта Магдалины. \ Фото: mirror.co.uk.

Место покаяния. \ Фото: irishtimes.com.