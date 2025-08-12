14 точек на карте планеты, которые по сей день остаются малоизученными

1. Вале-Ду-Хавари (Бразилия)

Изолированное место жизни амазонских аборигенов. /Фото: infoniac.ru

2. Северная Патагония (Чили)

Местность, поражающая живописными пейзажами и своей таинственностью. /Фото: triplook.me

3. Камчатка (Российская Федерация)

Жемчужина вулканических пейзажей планеты. /Фото: zapilili.ru

4. Новогебридская плита (Тихий океан)

Одно из самых неизученных мест мирового океана. /Фото: infoniac.ru

5. Северный горно-лесной комплекс (Мьянма)

Нетронутая человеком, возвышенная во всех смыслах красота. /Фото: blog.ostrovok.ru

6. Национальный парк Цинги де Бемараха (Мадагаскар)

Мадагаскарский известняковый лес. /Фото: uatraveller.com

7. Южная Намибия

Место нетронутых песчаных дюн. /Фото: pikabu.ru

8. Звездные Горы (Папуа-Новая Гвинея)

Не очень высокий, но очень труднодоступный горный хребет. /Фото: wikipedia.org

9. Республика Саха (Российская Федерация)

Отечественная терра инкогнита. /Фото: rgo.ru

10. Гренландия

Северная жемчужина, которая непозволительно мало освоена. /Фото: hlebopechka.ru

11. Гора Намули (Мозамбик)

Горы, которые можно изучить только с помощью альпинистского снаряжения. /Фото: blog.ostrovok.ru

12. Мыс Мелвилл (Австралия)

Пригородный мыс, куда добраться можно разве что по воздуху. /Фото: sworld.co.uk

13. Пещера Шондонг (Вьетнам)

Пещера с собственной экосистемой, которую только начали изучать. /Фото: infoniac.ru

14. Остров Северный Сентинел (Индия)

Остров, куда одних людей не пускают другие. /Фото: amsterdamtravel.ru