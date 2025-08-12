14 точек на карте планеты, которые по сей день остаются малоизученными

На нашей планете разных интересных мест - не счесть, и кажется, что современный человек уже сумел изучить каждый уголок Земли. Вот только в действительности всё не совсем так: люди по-прежнему не добрались до целого ряда локаций, которые уж слишком недоступны, и они продолжают хранить свои секреты.
1. Вале-Ду-Хавари (Бразилия)
Изолированное место жизни амазонских аборигенов. /Фото: infoniac.ru
Довольная отдалённая латиноамериканская местность, которая известна в качестве региона проживания почти полутора десятков амазонских племён. Собственно, именно это и вносит Вале-Ду-Хавари в число наиболее недоступных мест на планете, ведь с санкции бразильских властей приблизительно 2 тысячи человек коренного населения региона имеют возможность изолированного проживания от остального мира с целью сохранения их аутентичного уклада жизни и культуры. Причём правительство на федеральном уровне фактически запрещает проникновение кого-то чужого в эти места, чтобы аборигены чувствовали себя в своей среде обитания наиболее комфортно.
2. Северная Патагония (Чили)
Местность, поражающая живописными пейзажами и своей таинственностью. /Фото: triplook.me
Северная Патагония представляет собой красивейший чилийский регион, где можно увидеть не только чащи тропических лесов, но так при этом остатки ледников и даже некоторое количество горячих источников. И этот столь разнообразный ландшафт, при всём прогрессе человечества, продолжает оставаться наиболее малочисленным по количеству населения регионом государства.
3. Камчатка (Российская Федерация)
Жемчужина вулканических пейзажей планеты. /Фото: zapilili.ru
Восточная окраина Российской Федерации известна не только своим климатом, но и уникальным ландшафтов, который его во многом и обеспечивает. А дело всё в том, что Камчатка представляет собой регион, отличающийся высочайшей активностью вулканов - по сути, там она рекордная на всей планете. Это и неудивительно, ведь по информации редакции novate.ru, количество этих геологических образований здесь перевалило аж за три сотни экземпляров, причём среди них есть тот, который находится в состоянии перманентного извержения больше четверти века. Камчатские вулканы по праву занимают место во Всемирном наследии ЮНЕСКО, однако изучать их, равно как и населять, пока что довольно сложно.
4. Новогебридская плита (Тихий океан)
Одно из самых неизученных мест мирового океана. /Фото: infoniac.ru
В тихоокеанском бассейне есть свои уникальные места, которые мало изучены, и речь здесь пойдёт не только о знаменитой Марианской впадине. Например, такое литосферное образование как Новогебридская плита, которая также именуется Желобом Новых Гебридов, расположенная в Коралловом море, практически не изучалась на протяжении веков, и только последние десять лет исследователям удалось хоть немного приоткрыть завесу тайны этого загадочного места при помощи подводных роботов. К слову, последние нашли там немало интересного - например, ранее неизвестные креветки и угри.
5. Северный горно-лесной комплекс (Мьянма)
Нетронутая человеком, возвышенная во всех смыслах красота. /Фото: blog.ostrovok.ru
Кажется, что в таком месте, как горно-лесной комплекс, уже давно не может скрываться что-то, неизвестное человеку. Но только если речь не идёт о комплексе, расположенном в Мьянме, ведь он раскинулся в восточном районе Гималайских гор, который знаменит своей малоизученностью. Пока что туда человек толком ещё и на добрался, но, возможно, что это и к лучшему, потому что именно нетронутая природа позволила Северному горно-лесному комплексу в Мьянме стать крупнейшим на планете тигриным заповедником.
6. Национальный парк Цинги де Бемараха (Мадагаскар)
Мадагаскарский известняковый лес. /Фото: uatraveller.com
В Мадагаскаре есть национальный парк и заповедник, который не повально знаменит среди туристов, но при этом очень интересен для исследователей. А случилось так потому, что большая часть территории, площадь которой составляет 853 квадратных километра, закрыта для посещения. Но вот учёным это на руку, ведь таким образом сохраняется уникальное место с поэтичным названием Цинги де Бемараха, что переводится как «ходьба на цыпочках». Имя же своё заповедник получил благодаря известняковым отложениям, превратившимся за миллионы лет эрозии в запутанную систему ходов, ставшей отличным место обитания и защиты множества редчайших животных и растений. Причём исследователи точно знают, что они ещё не всё нашли, так что слава национального парка Цинги де Бемараха точно впереди.
7. Южная Намибия
Место нетронутых песчаных дюн. /Фото: pikabu.ru
Пустыня Намиб и так известна как самая старая на планете, ещё и рекордсмен по уровню и интенсивности засухи на Земле. Поэтому нет ничего удивительного в том, что населения там, особенно в сравнении с урбанизированными регионами, мягко говоря, немного. Но особый интерес представляет именно Южная Намибия, потому что там сохранилось множество дюн в нетронутом человеком, первозданном виде - собственно, людям туда и попасть-то очень трудно, так что всё логично. К слову, именно данная локация славится высочайшей дюной из песка на планете, которая возвышается над землёй на целых 383 метра.
8. Звездные Горы (Папуа-Новая Гвинея)
Не очень высокий, но очень труднодоступный горный хребет. /Фото: wikipedia.org
Столь красивое название было присвоено известняковому хребту, расположенному в наиболее удалённой от цивилизации части Папуа-Новой Гвинеи. В науке данная местность известна как хребет Гинденбурга, и представляет собой полноценную цепочку из плато со средней высотой в один километр, а протяжённостью - почти в полсотни километров. Такое буйство возвышенных ландшафтов позволяет в этой местности сохраниться огромному множеству уникальных и даже неизвестных до недавнего времени представителей флоры и фауны - например, по данным редакции novate.ru, изучение региона, проведённое десять лет назад, позволило пополнить науку на добрую сотню новых биологических видов.
9. Республика Саха (Российская Федерация)
Отечественная терра инкогнита. /Фото: rgo.ru
Ещё одно малоизученное место на отечественных просторах - это Республика Саха, более известная как Якутия. И ведь в чём парадокс: её площадь - это около 20% всей территории страны, но исследования там проводить очень непросто, ведь немалая часть этой местность находится за Полярным кругом. Само собой, изучение природы в условиях вечной мерзлоты и экстремально низких, рекордных в мире температур будет затруднено. Но и исследовать там есть что - так, своего рода мечтой для биологов и других учёных является дельта реки Лены, потому что она практически нетронута человеческим вмешательством, что позволило сохранить там дикую природу в первозданном виде.
10. Гренландия
Северная жемчужина, которая непозволительно мало освоена. /Фото: hlebopechka.ru
Гренландия - вроде бы давно известный регион, который был обнаружен ещё викингами больше тысячи лет назад, а на изученность его это как-то пока не сильно и влияет. А всё потому что трудно что-то изучать в северных районах, где сплошная вечная мерзлота. Однако учёные постепенно продвигаются в изучении гренландских секретов, и помогает им в этом, как ни странно, глобальное потепление - таяние ранее монолитных и крепких ледников позволяет начать исследование на всё новых островах. Впрочем, на заселённость государства это воздействия не имеет - на большей части Гренландии по-прежнему ледники и люди не живут.
11. Гора Намули (Мозамбик)
Горы, которые можно изучить только с помощью альпинистского снаряжения. /Фото: blog.ostrovok.ru
Даже при том, что альпинизм дошёл до таких высот, что люди покоряют Эверест с её рекордными 8848 метрами уже которое десятилетие, есть такие места, которые над землёй возвышаются не так внушительно, а научные исследования туда всё равно добираются с большим трудом. Ярким примером в данном случае является пик Намули, а высота его составляет приблизительно 2 400 метров. Но проблема доступности туда в самом горном массиве, частью которого она является - уж очень там сложный рельеф. Поэтому только девять лет назад первая группа учёных и альпинистов вообще сумели туда добраться, потому что другими способами этой уникальной местности с самыми разными редкими животными и растениями попросту не увидеть.
12. Мыс Мелвилл (Австралия)
Пригородный мыс, куда добраться можно разве что по воздуху. /Фото: sworld.co.uk
Австралия сама по себе является местом удивительных находок и вещей, однако Мыс Мелвилл даже в контексте этого государства-материка бьёт все рекорды. А всё потому, что он находится в поразительно недоступном месте - при том, что он расположен менее чем в полутора километрах от города Брисбен, его густые леса, крупные скалы из гранита и регулярные туманы позволяют добраться туда разве что на вертолёте. Но больше всего впечатляет, что мыс вообще был обнаружен только 45 лет назад, и с тех пор редкие учёные, которые туда всё-таки попадают, регулярно обнаруживают всё новые виды фауны.
13. Пещера Шондонг (Вьетнам)
Пещера с собственной экосистемой, которую только начали изучать. /Фото: infoniac.ru
Пещеры всегда были ярким примером плохо изведанных человеком мест, но и среди них есть подлинные уникумы. Например, крупнейшая пещера на планете Шондонг, что во Вьетнаме, растянулась минимум на шесть километров, и обзавелась при этом собственной водной артерией в виде реки и даже джунглями. Правда, удалось это узнать только в 2009 году - именно тогда была создана первая экспедиция по изучению этого уникального места. А сколько ещё впереди предстоит открыть, даже представить трудно, ведь вокруг есть ещё полноценная система из полутора сотни пещер, куда нога человека всё ещё не ступала.
14. Остров Северный Сентинел (Индия)
Остров, куда одних людей не пускают другие. /Фото: amsterdamtravel.ru
Уникальный пример неизведанного людьми острова, который остаётся таковым из-за...других людей. А дело всё в том, что в самом сердце Бенгальского залива, то есть в территориальных водах Индии есть остров Северный Сентинел, к которому без угрозы жизни человеку даже не удастся приблизиться, ведь местное население, которое остаётся аборигенами без намёка на современную цивилизацию, очень агрессивно реагирует на любые попытки контактировать с ними извне - были даже человеческие жертвы со стороны смельчаков-энтузиастов. Однако сами индийские власти не хотят, чтобы на остров высаживались люди, не принадлежащие к местному населению, ведь изолированные на острове люди могут не иметь иммунитета от болезней, к которым привыкли мы, а потому ради их же блага сентинельцев правительство поддерживает в их нежелании впустить к себе чужаков.
