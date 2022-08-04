Женщины, с которыми не построишь отношения
Никто не сможет рассчитать, например, траекторию движения звезды, если ему не показать, как это делается. Так же и в отношениях — человек воспроизводит только ту модель поведения, которой научен в семье родителей. Если он вырос в травмирующей обстановке, то уже в своей семье будет создавать ту же ситуацию снова и снова только для того, чтобы выходить из нее победителем. Таковы выкладки психологов.
Если вы нормальный мужчина и вам нужна нормальная женщина, то эта статья для вас. Здесь перечислены признаки женщин, не способных к здоровым отношениям.
1. Страстно мечтает выйти замуж. Чаще всего прикрывает это тривиальнейшее по своей сути желание красивыми и убедительными формулировками наподобие: «я должна отдать всю себя любимому человеку», «я хочу полностью раствориться в нем», «для меня главное — взаимопонимание». Грань, отделяющая эту страстную любительницу от нормальной полноценной женщины, настолько тонка, что определить ее оказывается практически невозможно. Со своей стороны могу предложить следующий критерий: нормальная женщина о браке первая никогда не заговорит и всякими выспренными выражениями на эту тему сыпать не будет. Скорее всего, нежность и доверие и впрямь неплохие вещи, но торжественные интонации, с которыми все это произносится, не могут не насторожить здравомыслящего человека.
2. Она мать-одиночка. Во многих случаях это тщательно скрывается. Дама, с которой я однажды встретился, была и впрямь и красива, и умна, да и я ей жуть как понравился — но, увы, ничего не могу с собой поделать — ненавижу и не прощаю хитро*опых.
3. Весьма убого выглядит нарочито независимая манера поведения, желание горячо спорить по любому поводу, отстаивая свою точку зрения, а иногда и откровенное нежелание слушать, воспринимать, да и просто в случае необходимости уступать. Сие означает, что у нее была куча каких-то проблем — в жизни, с мужиками, с работой, со здоровьем… И дальше все будет еще хуже, поверьте.
4. После первого же разговора и даже во время него предлагает встретиться незамедлительно в любом удобном для вас месте. С чего это она так вешается на шею? Хочет побыстрее решить свои проблемы? Женщина вообще не должна сама предлагать встретиться — это неженственно. Женственно ожидать, когда предложит мужчина. В противном случае у нее тоже есть какие-то заморочки.
5. Скрывает самые невинные вещи. Нормальная женщина всегда искренна и на искреннее обращение отвечает так же. В большинстве случаев они как бы отражают тот тип отношения, который им навязывают, и следует признать, что в этом смысле женщины — совершенная прелесть. А не патологическое дерьмо, как в данном случае. Значит, эта — ненормальная. Комплексы там у нее или еще что-то.
6. Напротив, сразу же начинает резать правду-матку, причем делает это с каким-то внутренним вызовом, чуть ли не с дерзостью: «Да, мне уже 27. Да, рост 160, а вес 58». Ну и что? Комплексы. Вот увидите: следующей ее фразой будет: «Разве это что-нибудь говорит обо мне как о человеке?» Ну конечно же говорит! Посылайте ее на фиг — иначе потом измучаетесь. Гордо примкните к сонму здравомыслящих товарищей, которые смело ее послали.
7. Слишком много рассказывает о себе и практически ничего не расспрашивает. Это тоже плохо. Нормальное общение — всегда с двусторонним движением.
8. В общении девушка с отвратительным характером будет постоянно противопоставлять вас себе. К примеру, вы рассказываете ей, что любите кататься на горных лыжах. Так вот, девушка с нормальной психикой будет позитивно реагировать на рассказ о ваших увлечениях, в случае же идиотского характера она будет за все подряд его критиковать: «А я этого не люблю», «Вот странно! А я…», «Вот уж никогда не стала бы…», «А вот я…», «Ну уж нет…» и т.д. и т.п. Достаточно для того, чтобы поставить диагноз такой дамочке. Этот критерий выглядит несколько изощренным, но он самый точный и самый лучший. Проверено многократно.
9. Говорит, что у нее сейчас кто-то есть, но отношения уже почти заглохли, они уже почти не встречаются и так далее. Нормальная девушка делает иначе. Она тщательно скрывает тот факт, что у нее кто-то есть, встречается с другим, а первого втихую бросает. Этим она избавляет своего нового френда от всевозможных, не всегда человеколюбивых переживаний. Меня всегда интересовали тактичные, понимающие женщины. А вас?
10. Любит рассказывать о прошлых отношениях. Это означает, что как личность она неглубока. Набивает себе цену, закомплексованна, не понимает, что таким образом только унижает нового кавалера. Или понимает, но продолжает сравнивать намеренно.
11. Она находится в жуткой депрессии по поводу расставания со своей великой любовью, сердце ее разбито. Находятся, конечно, дятлы, которые, жертвуя собой, своим самолюбием, душевными силами и временем, исполняют около нее что-то вроде функции сиделки. Однако положение их весьма плачевно. Девушка исцеляется от своей сердечной боли — но персона умника навсегда ассоциируется у нее с периодом тяжкого заболевания. Парня никогда не будут рассматривать всерьез. Народ, берегитесь таких ситуаций!
12. Живет с матерью, которая давно в разводе. Любящая маменька тратила все свое время и силы на родную дочку, пожертвовала своим собственным счастьем… И доченька на бессознательном уровне вовсе не собирается эту мамочку бросать. Это означает, что ваши поползновения увести девушку из родного дома приведут к тому, что доченька начнет чувствовать вас как человека, желающего ее мамочке зла (одиночества на старости лет и все такое).
13. Ненавидит свою мать, а то и обоих родителей. Заодно для комплекта (у женщин вообще все идет в одном комплекте) с ненавистью относится и ко всему, обыкновенно соотносимому с традиционно женской сферой деятельности, — к хозяйству, готовке, кухне, к дому и порядку в нем… Детей тоже (видимо, заодно) не переносит на дух. Либо у нее заниженная самооценка и тьма всяких заморочек и комплексов — и вы рискуете заблудиться и пропасть в этой тьме, либо она врет (дабы вы не заподозрили, что она собирается вас на себе женить; это, возможно, еще хуже).
14. Патологически боится потерять невинность (это при условии, что ей больше 20 лет). Поднимает эту тему в самом первом разговоре. Скорее всего, у нее двойственное отношение к проблеме: и хочет, и не хочет потерять одновременно (у женщин ко всему двойственное отношение и в первую очередь — к мужчинам). Невинность для нее почти наверняка гарант успешной личной жизни в дальнейшем. Есть чисто невротическая зависимость от своей девственности; эта последняя стала для нее, что называется, точкой фиксации. То есть своего рода душевной опорой, чем-то наподобие веры (или ощущения себя хорошей, поскольку в женском случае это одно и то же, но об убогой женской религиозности мы еще поговорим).
Дальше происходит следующее. Весь этот невротический комплекс после потери невинности придется перенести на что-то иное — не пропадать же добру?! Нужно же ей во что-то верить, коли невинности теперь нет. Гарантированно, что перенос пойдет на того товарища, который ее невинности и лишил. Теперь она будет (столь же панически) бояться потерять его самого. Одно невротическое образование будет неизбежно замещено другим. Наша красавица начнет страшно ревновать — даже к фонарному столбу. Так вообще чаще всего проявляется заниженная самооценка — даже и у таких душек, как мы, мужчины :)
15. Потеряла невинность еще лет в 14; с тех пор ведет весьма бурную жизнь. Second-hand. Пусть с ней знакомятся люди ее круга.
16. Имеет дома более чем двух животных. Это сложновато объяснить. Это значит, что ей очень нужно о ком-то заботиться. Но одного зверя было бы вполне достаточно. В крайнем случае — двух. Случайного на самом деле ничего не бывает, и если она притащила с улицы третьего котенка (мол, он там замерзал), то это нисколько не меняет сути дела — она все же его притащила. Другие почему-то прошли мимо. Другие тоже заводят дома кого-то для души, скажем — мужа. Если зверей много, то это означает, что ее потребность заботиться гипертрофирована и она отдает этому все свое время и душевные силы вместо того, чтобы читать или вообще крутить амуры. Исходя из того самого гребаного психоанализа следует, что она сама недополучила внимания от родителей. И теперь одно из двух: либо она сама окажется столь же плохой матерью, либо ударится в другую крайность и полностью зациклится на своих детях, а о вас забудет, то есть окажется плохой женой.
Она переносит свой материнский инстинкт на эту стаю домашних животных, ее потребность в детях слишком уж развита и под эту потребность ищется соответствующая мужская кандидатура. Она будет любить вас не как единственную неповторимую личность с присущими лично вам достоинствами, но лишь терпеть как необходимое условие для создания семьи. Почувствуйте разницу! С точки зрения здравого смысла ничего нет в том предосудительного, что у девушки живет дома кошка, собака и попугай. Однако представьте себе, как вы теряетесь в зверинце, который она сама же и создала и ничего с ним поделать не может и не хочет… То есть психика ее сформировалась как-то не так.
17. Не появляется дома вообще. У этих людей постепенно формируется какой-то странный тип сознания — размытый, несфокусированный, что ли… В манерах сквозит страшная лень и самолюбование, а еще жуткая спесь — видимо, от сознания своей принадлежности к элите. И у мужчин это смотрится просто убого, но женщин таковое сознание портит безнадежно. Еще у этой элиты (как у мужчин, так и у женщин) принято во всеуслышание хвастаться, с сыном или внуком какой знаменитости они спали и каков он в постели. Чуть ли не признаком аристократизма у таких дам считается мат. Ну и так далее… Кроме того, все дамочки такого круга на полном серьезе называют себя о*уенными, заявляя при том, что от о*уенной женщины нельзя требовать, к примеру, верности. Вообще, если женщина называет себя о*уенной, да еще и в самом первом разговоре, то это означает одно из двух: либо она ищет не простого смертного, которого будет любить, а как минимум принца (для, так сказать, соответствия статусов), либо вообще не умеет адекватно оценить саму себя.
18. Интенсивно занимается восточными единоборствами (тейквондо, карате и прочее) либо занималась ими ранее, причем весьма длительное время. Тут все дело в том, что это не просто навыки боя — это еще и разновидности религии, они формируют определенный тип сознания. Сила любит ощущать себя в насилии. Ну или вообще склонна качать права по пустякам. Безусловно, это делает ее более интересной в общении на первых порах. Но что касается совместной жизни…
19. Разговор ее касается только моды и тряпок, которые она купила, купит или которые были в новой коллекции. Значит, она пуста, и так проявляется ее завышенная самооценка. Впрочем, это же касается и любой другой вещи или области жизни женщины. Если она помешана на ней — это плохо. А вообще плохо быть помешанной…
20. Совершенно не уделяет внимания своей одежде и внешности; принципиально не пользуется косметикой. Такие обычно заявляют: «Мне все равно, в чем пойти», — как будто умение в меру следить за собой — это пагубный предрассудок. Почти наверняка либо заниженная, либо безумно завышенная самооценка. Логика здесь такова: самооценка, собственное отношение к самой себе для нее куда важнее мнения окружающих. То есть живет она не в реальном, а в воображаемом мире, где пренебрегает этим моментом отношения к себе других. Но это еще и потому, что она не умеет отследить, как к ней относятся. В свою очередь, из этого следует, что она плохо понимает других людей, то есть не особо чуткая.
21. Вульгарно одета или накрашена — просто отсутствие вкуса. И это отсутствие будет проявляться во всех областях жизни. Вульгарно смеется — гогочет или вообще ржет как кобыла. Какой-то автор (никак не вспомню кто) заметил, что человека точнее всего характеризует его смех. Интонациям речи, походке или выражению лица еще можно придать какой-либо чужой вид. Но смех подделать практически невозможно. В нем человек раскрывается весь до дна. Скажу более. Даже те черты характера, которые всплывут в женщине лишь потом — даже их можно сразу услышать в смехе.
22. Все ее прежние романы были с людьми не моего круга. Если она говорит, что ее прежний друг был, к примеру, водитель-дальнобойщик, охранник, телохранитель, официант или вообще бандит, то она мне не подходит — мы гарантированно не найдем общего языка. То же самое касается финансового директора, юриста, владельца собственной фирмы… А также — если он был чеченцем, немцем, грузином, армянином.
23. Работает с недвижимостью (риелтор, агент и так далее). Не подходит потому, что работа, связанная с эпизодическими, но очень большими доходами создает для психики ситуацию постоянного стресса. Проще говоря — в этой каждодневной азартной погоне за удачной сделкой у нее наверняка съехала крыша. В сознании возник своеобразный очаг доминантности… Такие еще у наркоманов встречаются. Обратите внимание, как меняется их лицо, если речь идет о выгодной сделке. Даже мимика и жестикуляция какие-то странные… Все люди любят получать деньги, но в нашем случае речь идет о чем-то патологическом. Все остальные виды заработка, провоцирующие денежный азарт, относятся к этому же пункту.
24. Учительница в школе (не путать с преподавательницей в вузе). Во-первых, они всегда слегка туповаты. Вы полагаете, мы бы с вами не отупели, каждый день из года в год повторяя одно и то же куче тупиц? Во-вторых, учительницы, опять-таки в силу цельности своей женской натуры, постепенно начинают относиться к своим мужчинам как к ученикам — командовать ими, всячески воспитывать, делать по пустякам замечания… Таковые моменты свойственны, пожалуй, решительно всем женщинам, но в случае педагогов они оказываются особенно утомительны. Причем настолько, что даже в женских журналах (я пропахал «Домашний очаг») их оговаривают особо, с присовокуплением строгих увещеваний — смотрите, мол, не вздумайте утомлять, забудьте дома, что вы учительница… В-третьих, училке вечно нужно по вечерам проверять контрольные — стало быть, никуда ее и не вытащишь.
Кроме того (а может быть, и самое важное), учительский коллектив в школе — это самый настоящий гадюшник. Все они, как правило, не замужем или, что еще хуже, разведены; вечно у них какие-то склоки да интриги; вечно они грызутся за внимание единственного среди них мужика (как правило, учителя по физике или труду). Давайте теперь представим, какой это формирует в юной деве характер… Весьма показательно, что женский коллектив — это гадюшник ВСЕГДА, и в этом смысле самым большим гадюшником является лишь женский монастырь (вы будете смеяться, но это я по личному опыту знаю).
25. У нее нездорово агрессивное отношение к миру: скандалит везде, по самому незначительному поводу, постоянно ругается с продавцами, качает права. Как правило, такие обладают тяжелым, раздражительным характером. Вообще-то женский характер исправить невозможно, грех даже и пытаться. Лишь в своих женских целях женщина на первых порах отношений стремится его скрыть. Она подстраивается под тот идеал, который видит в ней мужчина — причем в большинстве случаев делает это неосознанно (если целенаправленно, то она вообще законченное дерьмо). Однако долго держать столь высокую планку невозможно, и тогда начинает проступать подлинное ее лицо.
26. Вообще, она чем-либо излишне, до фанатизма увлечена — собиранием марок, компьютером, фитнесом, путешествиями и особенно виртуальным общением… Все излишнее в женщине, как правило, оборачивается страшной морокой в отношениях. Для справки: а вот в мужчине — наоборот. Его это делает интересной личностью. Это не распространяется на мужскую наркотическую зависимость, будь она химической или виртуальной. А вообще — зачастую фанатичное отношение женщины (например, если посещает каждый без исключения концерт любимой группы) свидетельствует и о некоторой ограниченности.
27. Не умеет держать самых простых своих обещаний. Например, обещает позвонить и не перезванивает. Потом даже не извиняется. Дело ясное, что дело темное — либо у нее есть кто-то еще, либо проблемы с пониманием общечеловеческой нравственности — что, по моему мнению, полностью сводится к съехавшей крыше… О! Вспомнил! Об этом еще Юнг писал (за что его и люблю) — в своей работе «Психиатрическая деятельность»… Тот самый мой знакомый научил, как в таком случае поступать. Если она не позвонила — то больше не звонить ей никогда. Ждать, когда сама объявится. Если у нее совесть чиста — то перезвонит непременно. Если не перезвонит — то на ней свет не сошелся клином. Найдется и более порядочная. Способ, кстати, замечательный и применим в общении не только с женщинами. Особенно полезен для поднятия самооценки. Это проверено.
28. Она с особой брезгливостью относится к спиртному — и сама принципиально не пьет, и раздражается, когда другие выпивают. Причина в большинстве случаев, например, в том, что у нее отец мог быть пьяницей, и вот теперь в ней возникло невротическое отторжение спиртного. Стало быть, и наследственность-то у нее дурная, и характер туда же.
29. Любит, прямо-таки боготворит попсятину, с удовольствием слушает Колю Баскова. Обожает смотреть «Дом-2» или нечто в этом роде. Что ни говори, женский здравый смысл должен дополнять не менее здравый вкус… Скорее всего, к этому же пункту относится и откровенное невежество — когда она, к примеру, не знает, что такое «аналогия», или не ведает, кем был Достоевский. Поразительно, но таких девушек не так и мало.
30. Слишком зациклена на своих подругах, трепетно прислушивается к их мнению. Если девушка чрезвычайно сильно зависит от их советов, то у нее почти наверняка заниженная самооценка: сама себя не уважает и даже боится своей несостоятельности, вот и советуется даже по мелочам, чтобы не понаделать глупостей. Таким образом она оказывается заложницей кучи других баб (поскольку речь здесь идет именно о них) — их настроений, их разочарований, их зависти и скрытых комплексов… Причем она, по непонятной для мужского сознания причине, всецело своим подругам доверяет.
31. Вообще не имеет подруг. Заявляет, что женская дружба — это полная чушь, так как присущая прекрасному полу завистливость сводит достоинства такой дружбы на нет. Всегда окажется, что другой больше повезло с мужчинами, карьерой, деньгами или внешностью.
32. Пункт самый очевидный — наркоманки, алкоголички, проститутки, заядлые курильщицы — как по отдельности, так и в любых сочетаниях этих признаков.
33. Патологически боится забеременеть или заболеть. В первом же разговоре начинает муссировать эту тему. Дотошно расспрашивает, имею ли я обыкновение предохраняться, много ли у меня случайных связей и каков их контингент. Нормальная девушка должна быть все же хоть немного тактичной.
34. Она слишком категорична: «это ваше личное мнение», «самое неприятное — когда меня хотят переделать», «ненавижу, когда опаздывают», если просто частенько передразнивает. Женщина никогда не должна говорить фразу: «Мужчина не должен приходить на свидание с пустыми руками». Это и так подразумевается, но говорить это она просто не должна. Во всех упомянутых случаях она оказывается нечутка и бестактна, то есть — дура.
35. Она излишне начитанна. Проверять это вообще не придется, такие женщины частенько настолько упоены своим интеллектуальным миром, что просто не в силах его скрыть. На простых смертных смотрят исключительно свысока, даже до потери приличия.
36. Она помешана на эзотерических идеях, астрологии, христианстве, аюверде. Теперь она зомбирована всеми этими идеями, большинство из которых либо просто высосано из пальца, либо основывается на единичных фактах и субъективных психологических ощущениях. Все незомбированные и здравомыслящие воспринимаются как слепые котята, которых нужно учить жизни, — пусть они сами об этом и не догадываются. Ключевые слова: «духовный» и «астральный». Самое же главное слово — «путь». Во всей ее фигуре вы сразу увидите нескрываемую напыщенность — как и положено для избранных, допущенных к сверхтайнам мироздания.
37. Словарь — перевод излюбленных женских выражений, произносимых в начале знакомства, на нормальный, содержательный язык:
«Я девушка романтичная» — у нее неуравновешенный характер, скорее всего, росла в неполной семье.
«Сама не знаю, чего ищу» — то же самое.
«Мечтаю о зрелой личности» — то есть либо хочет, чтобы ее хорошо понимали, либо — чтобы хорошо обеспечивали. А по возможности и то и другое вместе.
«Хочу, чтобы меня понимали» — то есть хочет, чтобы слушались.
«Не люблю, когда меня хотят переделать» — у нее не только внутренние проблемы, но и недостаток уступчивости.
«Мечтаю о настоящей любви» — очень хочет замуж.
«Я давно хочу замуж» — все подруги уже обзавелись семьями. Вот и мама говорит, что давно пора… Сама же она не очень хочет. Иначе — давно бы вышла. Для женщины это куда проще, чем полагают иные, не очень дальновидные люди.
«Я не хочу замуж» — то есть хочет настолько сильно, что даже этого боится. (Типа: «А вдруг и у меня это будет?!» — думаю я с зажмуренными глазами, когда мимо проносится гоночный мотоцикл.) Прикол всего построения в том, что женщина обычно говорит одно, а хочет совсем другое. И каждая фраза вовсе не вытекает из предыдущей — они полностью автономны. Но поехали дальше.
«Мне попадались только одни козлы» / «Мои отношения с мужчинами как-то не складывались» — обладает какими-то серьезными проблемами — с характером, внешностью, детьми, сверхдеспотичной маменькой, папочкой-алкашом, еtс.
«Я о*уенная женщина» — она самовлюбленная эгоистка. К пониманию практически не способна.
«Люблю секс» — считает свою фигуру офигительной. Слегка распутна. Слегка меркантильна. Слегка глупа.
«Мужчина должен уметь расслабляться» — то есть иметь средства, чтобы организовать хороший отдых, в первую очередь для нее.
«Мужчина не должен расслабляться» — обладает завышенной самооценкой, да и вообще меркантильна.
«Мужчина должен иметь цель в жизни» — то же самое, но ко всему меркантильна и тщеславна.
«Мужчина должен быть Мужчиной» — то же самое, но ко всему еще и скучна.
«Мужчина должен…» — если она говорит что угодно, начиная с этого оборота — то она никакуща, то есть дерьмо. В той или иной степени, разумеется.
«Мечтаю о Настоящем Мужчине» — меркантильна и тщеславна. Кроме того, сильно зависит от мнения подруг.
«Мечтаю о сильной личности» — то же самое. В браке почти наверняка будет изменять. Подозреваю, что она еще и деспотична.
«Самое главное — верность» — обладает заниженной самооценкой, боится, что ей изменят. Возможно, что уже изменяли.
«Самое главное — доброта» — мечтает о мужчине-подкаблучнике. Или о щедром партнере.
«Самое главное — это семья» — то же самое, но ко всему предельно скучна.
«Самое главное — духовное развитие» — то есть она не только изначально закомплексованна, но еще и заблудилась в вульгарной эзотерике. Кстати, скучна она и в этом случае тоже.
«Я очень красива» — и почти наверняка глупа. И, кстати, безнравственна (Стендаль).
«Я хочу сделать другого человека счастливым» — то есть осчастливить его своими милыми потребностями, своим присутствием, своей мамочкой и даже собакой…
«Я умею ценить независимость другого человека» — просто блудлива. Сюда же относятся игривые заявления, что она — грешница. А вот если она заявит это с самым серьезным видом, то это означает, что она помешалась на Православии.
«Мужчинам только одно и нужно!» — «Я ему нравлюсь, ура!»
«Все вы, мужчины, такие» (игривым тоном) — «Можно, можно, не робей!»
«Все вы, мужчины, такие» (злобным тоном) — «Как?! Я ему не понравилась?!»
«Дорогой, ведь секс — это не главное в любви» — «Что поделаешь, если меня к нему не тянет? Не лишаться же из-за этого денег и крыши над головой?»
«Красота — не главное. Главное — душа», или «Деньги — не главное. Главное — душа».
Порассуждать на эти темы не прочь дамочки, которые как раз и выступают по смазливым красавчикам и богатеньким Буратино. Коль вы слышите одну из таких сентенций, знайте: судя по всему, девушку недавно кинул очередной Бандерас или Билл Гейтс. Как любил говаривать один мой приятель, «женщина, раз почувствовавшая тепло переднего кресла автомобиля, ни за что не будет ездить с вами в троллейбусе».
Статья основана на книге Кота Бегемота «99 признаков женщин, с которыми не следует знакомиться».
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