Что носили римские солдаты в холодных регионах, кроме туники и сандалий

Римская Империя — это одна из самых обширных и по праву могущественных цивилизаций в истории всего человечества. Кроме обширного культурного наследия, что оставила после себя, она также была и сильным завоевателем. И, конечно, столкнулась с разнообразными климатическими условиями на своих новых территориях.
Униформа зависела от места службы /Фото:ru.pinterest.com
Мнение о том, что легионеры носили только туники и сандалии, очень широко распространено, но оно ошибочно. Римская армия бывала в разных климатических условиях, участвовала во множестве сражений и, безусловно, кроме доспехов, была также и иная форма одежды.
Самым главным предметом теплой одежды была туника. А уже под неё надевались множество другой разнообразной одежды. Это могли быть как рубашки из льня или шерсти. Они отлично защищали от холода. А вот сверху уже шла тёплая накидка, сегодня её больше называют плащом. Среди солдат Римской армии было распространено два основных вида таких накидок — «пенула» и «сагум». Они были очень объёмными и тяжелыми, но однако тёплыми. Иногда они могли иметь капюшон и дополнительную подстёжку. На одном из изображений, которое было найдено в Рейнской стеле, есть плащ с двойным слоем ткани внутри. Эти плащи были просто незаменимым элементом одежды.
Простая, но тёплая одежда /Фото: YouTube
Многослойность присутствовала в одежде Римлян всегда. Сам император Август часто носил не менее четырёх туник и поверх тогу в холодные месяцы. Солдаты тоже использовали этот приём. Стали даже шить туники с длинными рукавами, которую надевали под стандартную римскую.
Носки тоже имели место быть. Разнообразные упоминания о носках встречаются даже в найденных в Виндоланде письменных табличках. Солдаты получали их в дар от своих родственников. Изготавливались они в основном двумя способами: из кусочка ткани их просто вырезали, а затем сшивали; либо методом, который был похож на вязание крючком. Такие носки были найдены в основном в затопленных районах Галлии и даже в Египте. Носки, найденные в Египте, в основном были вязаного типа, и были нужды для того, чтобы носить их с сандалиями на низкой шнуровке. Они не закрывали пятки и пальцы, а были выполнены в виде трубки с горизонтальным разрезом в середине.
Носки делались из шерсти /Фото:paraparabellum.ru
Бывали и другие виды утепления ног — портянки и обмотки для ног под названием «фасиции». Это были прямоугольные куски ткани, которые обматывались вокруг ног и закреплялись с помощью шнурков или нитей, которые наматывались отдельно. Такая методика была позаимствована воинами из германских традиций. И в основном применялась солдатами в Британии. Долгое время такая практика также оставалась популярной и у военных в девятнадцатом и двадцатом веках современной Италии. Кроме того, что это было сделано для защиты от холода, также и помогало предотвратить огрубение кожи, и способствовало поддержанию мышц на ногах. Вместе с носками они обеспечивали надёжную защиту. Римляне поняли, что самая низкая температура была ближе к земле и что если ноги оказывались в тепле, то прекращалось и замерзание остального организма.
Чтобы создавать всё эту теплую одежду римляне использовали в основном шерсть. Она была прочным и теплым материалом, иногда даже водоотталкивающим. В основном она поставлялась из регионов, где было распространено овцеводство.
Также римские солдаты носили и шарфы, чтобы шея, которая второй начинает мёрзнуть после ног, тоже оставалась в тепле. Эти предметы одежды носили название — focaliа. На старинных артефактах шарфы изображены очень похожими на современные, иногда даже с кисточками на концах. Они были большими и могли даже укрывать часть груди.
В Британии было нельзя в иной одежде. Кадр из фильма - Орёл девятого легиона /Фото: Кинопоиск
Также римские легионеры использовали и головные уборы. Помимо касок, которые знакомы всем, они надевали также выполненные из войлока или меха шапки. Или подкладки под свои шлемы. Но кроме этого, они могли носить и шляпы, особенно в солнечные жаркие дни. Но шляпы были актуальны и в плохую дождливую погоду. Как правило, это были одни и те же изделия, зимние от летних ничем не отличались. Сделаны они были из соломы или кожи, она водоотталкивающий материал. В соломенных шляпах было хорошо и удобно в солнечную погоду, но с другой стороны, войлочные изделия обеспечивали тепло в холод и дождь.
Такие головные уборы носили и обычные крестьяне, подобные изображения имеются на старинных мозаиках и статуэтках, а также есть в упоминании Вегеция о том, что солдаты прошлого носили достаточно тяжелые головные уборы. И хотя всё обмундирование солдатом должно было выдаваться, есть мнения, что их можно было и легко приобрести самим при необходимости. Хотя головные уборы не выдавались солдатам, они, вероятно, имели возможность легко их приобрести. Если обратить внимание на изображение людей на древнегреческих вазах, те на них всегда будут изображены в высоких сапогах, под которыми ноги обмотаны до голени, в руках у них будет плащ и шляпа на голове.
Соломенная шляпа от жары /Фото:dzen.ru
Обувью римских солдат, конечно же, были сандалии. Но в холодных условиях даже они заменялись на более теплые кожаные ботинки, которые не особо отличались, просто были более закрытыми, чем обеспечивали защиту от промокания. Римляне быстро поняли важность обуви в период долгих походов и нахождении в непригодных условиях. А также передвижения по труднодоступным долинам Британии.
И, конечно же, брюки. Для современного человека это самый лучший выбор в холодную погоду, но с римскими солдатами, да и в целом гражданами, всё было иначе. Римские солдаты считали штаны признаком варварства. Такое мнение у них сложилось в период сражений с германскими племенами. Но бывали и исключения, некоторые простые солдаты дополняли свою униформу штанами в период службы в холодных регионах самостоятельно. Однако многие очень долго не видели необходимости в таких изменениях своей униформы.
Римский солдат в первом веке /Фото:kinoafisha.info
Такое мнение было распространено не только среди римских легионеров. Например, шотландцы тоже очень сложно принимали концепцию ношения брюк. Килт носили на постоянной повседневной основе, как простые граждане, так и военные во время сражений. Килт является теплым элементом одежды, и в дополнение к нем идут высокие носки, так что холода мужчины не испытывали. Потому для многих народов брюки не были единственным способом защититься от холода. Конечно, в итоге римские легионеры начали носить брюки со временем, хотя не все, старшее командование их не принимало, но самые первые упоминания об этом можно встретить лишь в период Дакийских войн.
Униформа для холодных регионов была хорошо продуманной и удобной. Она постоянно адаптировалась и учитывала все особенности человеческого организма. Потому римская армия была столь сильна, чтобы завоёвывать и обосновываться в новых регионах. Солдатам необходимо было тепло, чтобы они не болели и не заботились ни о чём в период сражений в дождь и снег.
Римские сандалии /Фото:
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