Как выглядят и чем занимаются актеры из сериала «Викинги» в реальной жизни

Сериал «Викинги» вышел на экраны в марте 2013 года и мгновенно произвел фурор. Несмотря на то, что сюжет сериала не является строго историческим и в нем с лихвой хватает вымышленных элементов, именно он определил в представлении многих образ викингов. Однако насколько узнаваемыми являются в реальной жизни актеры, исполняющие роли воинствующих скандинавов? В нашем обзоре мы предлагаем взглянуть, как меняет грим и одежда актеров в знаменитом сериале.
Трэвис Фиммел (Рагнар Лодброк)
Travis Fimmel — Ragnar Lothbrok.
Трэвис Фиммел, с его светлыми волосами и голубыми глазами, кажется воплощением настоящего скандинава. Однако на самом деле актер родился на другой стороне планеты — в Австралии. Изначально он планировал стать футболистом, и несмотря на то, что этим планам не суждено было сбыться, Трэвис остался верен спорту и по сей день, при каждом удобном случае посещая спортзал.
Трэвис Фиммел.
Сериал *Викинги*.
Кэтрин Винник (Лагерта)
Katheryn Winnick — Lagertha.
Кэтрин Винник также не является скандинавкой. Кэтрин — канадская актриса украинского происхождения. Несмотря на то, что Кэтрин родилась уже в Канаде, до восьми лет она разговаривала только на украинском языке, позже продолжив обучаться в украинской школе в Торонто. Кэтрин, так же как и Трэвис Фиммел, с детства занимается спортом — в случае с Кэтрин, это тхэквондо. На сегодняшний день у нее есть черный пояс 3 дан по этому виду спорта, она также является серебряным призером по тхэквондо в Канаде и получила лицензию телохранителя.
Александр Людвиг (Бьёрн Железнобокий)
Alexander Ludwig — Bjorn Ironside.
Александр играет первенца Рагнара. Конечно, до того, как Александр появился в сериале, Бьёрна играл другой актер существенно младше. Но на самом деле канадец и сам участвует в съемках с детства — свою первую роль он получил в 8 лет, и на сегодняшний день на его счету уже 16 фильмов. При этом популярность к актеру пришла задолго до «Викингов» — в 2007 году Александр снялся в фантастическом фильме «Восход тьмы».
Клайв Стэнден (Ролло)
Clive Standen — Rollo.
Для британца Клайва Стэндена роль Ролло не является первой в исторической картине — до этого он играл сэра Гавейна в сериале «Камелот», а также Арчера, впоследствии ставшего следующим Робином Гудом в сериале «Робин Гуд». Помимо этого, актер с детства умеет ездить на лошади, драться на мечах и шпагах и является профессиональным бойцом Муэй-Тай.
Густаф Скарсгорд (Флоки)
Gustaf Skarsgard — Floki.
Густаф — один из немногих настоящих скандинавов на съемочной площадке «Викингов». Густаф является сыном знаменитого шведского актёра Стеллана Скарсгорда и братом не менее знаменитых братьев Александра и Билла Скарсгордов, которые также являются актерами.
Флоки.
Алисса Сазерленд (Королева Аслауг)
Alyssa Sutherland — Queen Aslaug.
Будучи довольно высокой (180 см), австралийка Алисса Сазерленд является профессиональной моделью, и работала со многими крупными компаниями, включая Bulgari, Ralph Lauren, Garnier, Calvin Klein, Chanel и Hugo Boss. В кинематографе у Алиссы значатся в основном довольно малозаметные и второстепенные роли, в отличие от сериала «Викинги», где ей досталось играть одну из главных героинь.
Мод Хёрст (Хельга)
Maude Hirst — Helga.
Как рассказывает Мод Хёрст, сначала она хотела построить карьеру гимнастки, но потом передумала и решила стать актрисой. Что, в общем, было довольно соблазнительно, учитывая, что папа Мод — сценарист и продюсер нескольких сериалов, включая «Тюдоры» и «Викинги». Так что первой ролью Мод стала Кэт Эшли в «Тюдорах», и сразу за этим — Хельга в «Викингах».
Лайнас Роуч (Король Экберт)
Linus Roache — King Ecbert.
Англичанен Лайнас Роуч имеет за плечами внушительную фильмографию (он начал сниматься в 1973 году) и номинацию на Золотой Глобус как «Лучший актер в телесериале» за роль Роберта Кеннеди в «Р.Ф.К.» Кроме того, зрители могут помнить его по сериалу «Закон и порядок», фильмам «Хроники Риддика», «Бетмен: Начало», и многих других.
Мо Данфорд (Этельвульф)
Moe Dunford — Aethelwulf.
Мо также имеет на своем счету несколько наград, что правда, не таких серьезных, какими может похвастаться Лайнас Роуч. За свою роль Патрика в фильме «День Патрика» Мо получил награды сразу на пяти разных европейских фестивалях. Он также снялся в эпизодических ролях в «Игре Престолов» и «Тюдоры».
Джордж Благден (Этельстан)
George Blagden — Athelstan.
В отличие от некоторых своих коллег на съемочной площадке, англичанин Джордж Благден с самого начала хотел стать актером и шел к своей цели довольно целеустремленно. После окончания школы он отправился изучать актерское марстерство и позже был выбран в качестве одного из четырёх студентов для участия в мастер-классе сэра Иэна Маккеллена. Он и сейчас продолжает играть на сцене, а вот на большом экране его можно еще увидеть в серии «Черного Зеркала» — «Повесь диджея».
Дженни Жак (Джудит)
Jennie Jacques — Judith.
Впервые Дженни появилась на телевидении в 2009 году в сериале «Чисто английское убийство». Сейчас в ее фильмографии уже 10 сериалов и пять фильмов, самым ярким из которых остается пока как раз сериал «Викинги».
Алекс Хёг Андерсен (Ивар)
Alex Hogh Andersen — Ivar.
Еще один скандинав (их действительно всего ничего в этом сериале) — датчанин Алекс Хёг Андерсен, которому в этом году исполнится 25 лет. До сериала «Викинги» Алекс снялся в нескольких датских картинах, так что роль Ивара — его, если можно так сказать, прорыв на большой экран.
Марко Ильсё (Хвитсерк)
Marco Ilso — Hvitserkr.
Марко — еще один датчанин в сериале. Кроме актерской он также развивает свою спортивную карьеру — Марко с детства играет в профессиональный футбол и сейчас играет за «Карлслунде».
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