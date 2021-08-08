Стильные идеи хранения на кухне

Порядок на кухне напрямую зависит от правильной организации пространства и достаточного количества систем хранения.

Мы нашли ряд крутых решений, которые помогут легко и с наименьшими усилиями навести порядок на кухне и сделать её интерьер максимально практичным.

1. Хранение сыпучих продуктов



Большую часть места в шкафах занимают пакеты и коробки с крупами. Чтобы они не захламляли пространство, стоит пересыпать сыпучие продукты в специальные прозрачные контейнеры, которые буквально за копейки продают в хозяйственных магазинах. Если таковых не оказалось под рукой, то нужно обратить внимание на пустые стеклянные банки, которые зачастую остаются после использования мёда, варенья, солений или майонеза.

2. Хранение столовых приборов



Ложки, вилки и ножи тоже порой занимают немало места в выдвижных ящиках. Для экономии места их лучше всего хранить в вертикальном состоянии. Для этого можно использовать органайзеры для хранения столовых приборов, либо сделать своими руками лаконичные перегородки в выдвижном ящике.

3. Губки и мыло



Без тяпок и губок на кухне просто не обойтись также, как и без мыла. Но эти принадлежности вовсе не красят интерьер, поэтому их желательно спрятать с глаз долой.

4. Моющие и чистящие средства

Самый простой способ сделать это – организовать лаконичные органайзеры под раковиной.



Гели и порошки для мытья посуды также можно спрятать под раковину. Удобнее всего перелить моющие в бутылки с поляризаторами и повесить их на перекладину. Это позволит разместить под раковиной ещё мусорное ведро или другие предметы, которые необходимо спрятать.

5. Боковые полочки

Все привыкли к тому, что полки обычно крепятся к стене, но на маленькой кухне иногда такая роскошь кажется просто непозволительной. На самом же деле полки можно закрепить на боковой стороне навесного кухонного шкафа. Очень лаконичное и практичное решение!

6. Плетёные корзины



Плетёные корзины являются настоящими помощниками в вопросах хранения всевозможных мелочей. Их можно поставить куда угодно, они не занимают много места, не портятся от перепада температур и выглядят достаточно стильно.

7. Скрытое хранение ножей



Когда на кухне много ножей, то для них обязательно нужно придумать практичную систему хранения. Например, спрятать ножи в выкатной держатель, который легко открывать и закрывать одним движением руки.

8. Лаконичные надписи



Некоторые продукты похожи между собой, например, крахмал и мука. Чтобы не перепутать их, облегчить и ускорить процесс приготовления, стоит подписать банки, в которых эти продукты хранятся.

9. Польза от стеклянных банок



Многие хозяйки не избавляются от стеклянных банок, накапливая их на полке или на балконе. Но эти предметы также могут принести пользу, например, стать системами хранения для столовых приборов.

10. На крючке

Половники, лопатки, венички и шумовки часто оснащены специальными отверстиями на ручке для того, чтобы их можно было вешать на стену. Но можно вешать их не только на стену, а соорудить удобный органайзер с крючками, который легко закрепить под навесным ящиком и разместить там необходимы предметы.





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