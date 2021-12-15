Вещи, которые стилисты умоляют не покупать в масс-маркете

Выглядеть на миллион можно и без дизайнерской одежды или украшений с бриллиантами. Главное — не покупать вещи, которые откровенно кричат о своей бюджетности. В этой статье мы расскажем, какая масс-маркет одежда и аксессуары мгновенно выдают низкое качество и дешевят образ.







МАСС-МАРКЕТ ОДЕЖДА

Одежда из трикотажа

Обувь

Изделия из дорогих тканей

Декорированные изделия

Искусственная кожа

Бижутерия

Косметика

Стилист Аполлон Байгакофф назвал 10 вещей, которые не нужно покупать в масс-маркете, чтобы избежать дешевого внешнего вида. В этот список входит одежда, обувь, бижутерия, косметика и другие изделия.Во-первых, масс-маркет вещи очень быстро теряют товарный вид, становятся непригодными для использования. А во-вторых, они способны вызвать проблемы со здоровьем. Так что к продукции из больших магазинов следует относиться с осторожностью. И вообще, стараться покупать ее как можно реже.Масс-маркет привлекателен для многих из-за своей доступности и широкого ассортимента товаров. Но нужно понимать, что низкая цена — это признак экономии на материалах. Например, трикотажные изделия, в которых синтетика преобладает над натуральной пряжей, быстро потеряют свой первоначальный вид. Вряд ли ты будешь их носить более одного сезона.Экономить на обуви — плохая идея. Да, дешевые пары часто выглядят трендово, и на первый взгляд могут мало чем отличаться от дорогих моделей.Но обувь из масс-маркета вряд ли прослужит долго. Она быстро начнет промокать, расклеиваться, может стать поношенной за один сезон. Особенно это касается обуви с фурнитурой и декором. Если дополнительные элементы изготовлены из дешевых материалов, то надеяться на долговечность не стоит.Если вещь сшита из материала, который считается дорогим, это еще не говорит о высоком качестве. Дело в том, что масс-маркет производители экономят на крое. Поэтому изделия из шелка, бархата или кружева тоже будут выглядеть дешево. Любая вещь, если ее скроить на скорую руку, выдаст свое низкое качество, будь она хоть из самой дорогой ткани.Если уж покупаешь одежду и аксессуары в масс-маркете, старайся избегать декора. Пайетки, стразы, бусинки, брошки, цепочки и тому подобные причуды обычно крепятся на некачественные материалы, которые могут отвалиться после нескольких надеваний. А стирку или чистку уж точно не переживут.Эко-кожа — это прекрасная этичная альтернатива натуральной коже. Но к масс-маркету стоит подходить с осторожностью. Часто кожзам изготавливают из химических материалов, что совсем не экологично и ненадежно. Дешевые заменители кожи трескаются из-за влияния погоды, лопаются, линяют.Искусственная кожа может быть качественной, просто не стоит покупать слишком дешевые и откровенно низкопробные изделия. Особенно это касается сумок, которые должны сохранять товарный вид несмотря на круглосуточною носку. Материал такого аксессуара должен выдерживать любую погоду, поездки в транспорте и так далее. Очевидно, что дешевая сумка быстро износится.Бижутерия из неспециализированных магазинов производится из дешевого железа или сплавов. Подобные изделия будут быстро тускнеть и ржаветь, поэтому не прослужат дольше нескольких месяцев. Лучше уж обойтись вовсе без украшений, чем носить дешевые аксессуары.Косметика из масс-маркета может серьезно навредить здоровью. Выбирая косметические средства, не доверяй громким рекламным слоганам. И помни, что качественная косметика просто не может быть дешевой, ведь низкая цена свидетельствует об экономии на компонентах и процессе производства. Низкопробная продукция может вызвать аллергию или значительно ухудшить состояние кожи.Конечно, мы не призываем покупать только дорогую одежду, золотые украшения и крема за пару десятков тысяч. Но всегда лучше инвестировать в одну вещь высокого качества, которая будет надежно служить и радовать не один год, чем в дюжину дешевок, что быстро разочаруют и отправятся на помойку.