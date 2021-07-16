Была ли у Леонардо да Винчи вторая Джоконда: Загадки «Айзелуортской Мона Лизы»

В течение многих десятилетий велись споры о том, является ли «Айзелуортская Мона Лиза» подлинной, более ранней версией самой известной работы Леонардо да Винчи, которая ежегодно привлекает миллионы посетителей в Лувр. Мнения экспертов, однако, сильно различаются.
«Мона Лиза»
Портрет женщины-загадки Мона Лиза (или «Джоконда») - самое знаменитое творение европейской живописи. Полотно представляет собой женский поясной портрет. Дама сидит на террасе на фоне туманного пейзажа. Ее плечи развернуты на три четверти, правая рука покоится на левой (это положение скрещенных рук соответствует всем правилам приличий) , улыбка едва уловима, а глаза смотрят на зрителя. Традиционно считается, что это портрет Лизы Герардини, жены богатого флорентийского торговца Франческо дель Джокондо (отсюда и второе название картины). Но многие критики полагают, что моделью является фаворитка флорентийского герцога Джулиано Медичи. Леонардо выбрал для своей модели ракурс, обеспечивающий ее женственные формы, округлость рук и загадочную улыбку. Интересный факт: с тех пор, как картина впервые появилась в Лувре в 1815 году, Мона Лиза получила множество любовных писем и цветов от поклонников. У нее даже есть собственный почтовый ящик и ... вторая копия.
"Мона Лиза
«Айзелуортская Мона Лиза»
Название «Айзелуортская Мона Лиза» получило свое название от английского коллекционера, который возвратил портрет в свою домашнюю студию в Айзелуорте после того, как приобрел его у «дворянской семьи» в 1913 году. C ее прямыми темными волосами, повторяющейся техникой сфумато, соблазнительной улыбкой, поворотом туловища и положением рук, так называемая «Айзелуортская Мона Лиза» имеет много сходств с ее тезкой в Лувре. По мнению ряда искусствоведов, эти сходства предполагают, что картина является простой копией другого мастера, а другие исследователи полагают, что это более ранняя, незаконченная версия самого Леонардо да Винчи.
"Айзелуортская Мона Лиза"
Соответствия портрета авторству Леонардо
На первый взгляд, вторая Мона Лиза из Айзелуорта очень похожа на Мону Лизу в Лувре. Женщина с темными волосами и загадочной улыбкой сидит под небольшим углом к зрителю на лоджии, выходящей на панорамный пейзаж. За исключением того, что эта женщина явно намного моложе полотна из Лувра. Если бы Мона Лиза была написана на десять лет раньше, то так бы она и выглядела.
То, что Леонардо мог создать две Моны Лизы вполне вероятно. На протяжении всей своей карьеры Леонардо (вместе со своими помощниками) писал несколько версий. Например, «Мадонны в скалах», «Мадонны с прялкой» и «Святой Анны».
В 2012 году на Женевской пресс-конференции были представлены «результаты 35 лет исследований и убедительные аргументы» того, что картина на самом деле была более ранним портретом Лизы Джерардини, жены флорентийского купца Франческо дель Джокондо, который Леонардо оставил незаконченным.
Несоответствия портрета авторству Леонардо
Дело в том, что приписывать произведения искусства авторству Леонардо очень сложно. Скептики отмечают, что картина «Айзелуортская Мона Лиза» была написана на холсте, в то время, как да Винчи работал чаще всего на дереве, не говоря уже о других несоответствиях в детальной технике написания волос, одежды, и, особенно, ландшафта.
Улыбка и счастье
Леонардо использует знаменитое «золотое сечение», чтобы написать композицию картин, а также технику сфумато. Это своего рода дымчатая мягкость всей композиции. В совокупности эти эффекты притягивают взгляд зрителя, придавая картине почти гипнотическую силу, которая расходится с ее скромным размером и сюжетом. И самая притягательная и магическая деталь - улыбка. Эта мифологизированная улыбка придает лицу провокационное выражение, смущающее душу зрителя. Как описал ее искусствовед XVI века Джорджио Вазари: «Улыбка настолько приятна, что она была скорее божественной, чем человеческой». Знаменитая улыбка Моны Лизы окутывает модель тайной также, как ветви можжевельника представляют Джиневру де Бенчи, а горностай - Сесилию Галлерани на их портретах. Это визуальное представление идеи счастья, предложенное словом «джоконда» на итальянском языке, Леонардо сделал центральным мотивом портрета: именно оно работу идеалом.
Пейзаж
Загадочная женщина изображена сидящей в открытой лоджии с темными основаниями колонн с обеих сторон. Позади нее огромный ландшафт отступает в ледяные горы. Извилистые дорожки и далекий мост доказывают, что неподалеку живут люди. Чувственные изгибы волос и одежды женщины, созданные с помощью сфумато, отражаются в волнистых воображаемых долинах и реках позади нее. Размытые очертания, изящная фигура, драматические контрасты света и тьмы и общее ощущение спокойствия характерны для стиля да Винчи. Из-за выразительного синтеза, которое да Винчи достиг между няней и пейзажем, можно утверждать, что Мона Лиза должна рассматриваться как идеализированный портрет, поскольку она представляет собой идеал, а не настоящую женщину. Ощущение общей гармонии, достигаемое в картине, особенно явное в слабой улыбке модели, отражает идею связи, соединяющей человечество и природу.
Влияние Моны Лизы
Таким образом, вполне вероятно, что Леонардо написал две Моны Лизы: один портрет - «Айзелуортскую Мону Лизу» (или более раннюю версию) в 1503-1507 годах, а второй портрет - Луврскую версия в 1508-1515 годах.
Влияние Моны Лизы на эпоху Возрождения и более поздние времена было огромным. Оно революционизировало портретную живопись. Поза в три четверти стала буквально стандартом написания человеческих фигур. Предварительные рисунки Леонардо побудили других художников больше и свободнее изучать свои картины. Благодаря рисункам миланские работы Леонардо стали известны флорентийцам. Кроме того, его репутация и авторитет художника и мыслителя распространились на его коллег-художников и гарантировали им свободу действий и мысли, аналогичную его собственной. В эпоху Возрождения, которая объединила всю человеческую деятельность, искусство означало науку, искусство означало правду для жизни: Леонардо да Винчи был великой фигурой, потому что он воплощал эпическое стремление итальянского искусства покорить универсальные ценности: он, который объединил в себе колеблющуюся чувствительность художника и глубокую мудрость ученого.
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