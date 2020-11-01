Чем кормили советских фронтовиков ВОВ

Продовольственное обеспечение в Великую Отечественную играло большую роль. Военнослужащие подтвердят, что каша и махорка помогали побеждать. За годы войны издавались десятки приказов, касающихся фронтового питания. Рацион рассчитывался исходя из рода войск, боевых задач и расположений. Нормы детально анализировались и корректировались при строгом контроле реализации высших распоряжений.
Тяжелейший 1941-й и строгое соблюдение установленных квот
В самый тяжкий военный 41-й год формирование солдатского рациона отличалось хаотичным характером из-за провальной ситуации на фронтах. Но даже в таких обстоятельствах командование Красной Армии плотно занималось качеством питания бойцов. Устанавливались единые квоты, которых предписывалось придерживаться независимо от успехов на полях сражений. Согласно установленных норм, взрослый мужчина, пребывавший в зоне боевых действий и активно перемещающийся по фронту, должен потреблять не менее 2600 ккал в сутки. В боевых подразделениях Красной армии на одного бойца в среднем приходилось около 3500 ккал. Немного меньшими были нормы у караульных, тыловых военных и в строевых частях (до 3000 ккал), а вот в специализированных (к примеру, авиационные силы и подводный флот) - превышали 4500 ккал.
Что ели и особенности спецвойскового питания
Согласно соответствующему документу, военнослужащих делили на категории, для каждой из которых полагались свои нормы снабжения. К примеру, красноармеец с передовой получал 800 грамм ржаного хлеба в день (в зимний период на 100 г больше), полкило картофеля, 320 г капусты, свеклы, моркови или иных овощей, 170 г круп и макаронных изделий, 150 г мяса, 100 рыбы и 35 г сахара. Суточные надбавки полагались среднему и высшему руководящему составу (плюс 40 граммов сала или сливочного масла, печенье, полсотни граммов рыбных консервов, два десятка папирос или 25 г табака). Больше овощей, крупы, сахара и мяса доставалось летчикам. В их рацион также входили редкие на тот период продукты: молоко, творог, яйца, сметана, сыр. На флоте к ежедневному пайку добавлялась квашеная капуста, солёные огурцы и свежий лук. Любопытно, что дополнительными продуктами поощрялись и некурящие женщины-военнослужащие – им ежемесячно выдавались шоколад или конфеты. Стоит вспомнить и о «наркомовских 100 граммах». Такая практика, к слову, существовала в армии еще с петровских времен. Что касается Великой Отечественной, то 100 грамм военным на передовой выдавали до мая 1942-го. Согласно следующему приказу полагались уже 200 граммов, но только военнослужащим передовой линии при наличии успехов в боевых действиях. Остальные отныне получали наркомовские только по государственным праздникам. А в 1943-м наливали только в тех частях, которые участвовали в наступательных операциях. Причем, отвечали за справедливое распределение водки военные фронтовые советы. Примечательно, что обычно на фронт привозили не водку, а чистый спирт. А доводили его до нужной консистенции уже передовые старшины. Отмена водки в армии случилась после немецкой капитуляции в мае 1945-го.
Фронтовой ленд-лиз и трофейные продукты
Отдельной статьей питания красноармейцев была ленд-лизовская продукция – тушенка, консервированные колбасные изделия, кукурузная мука, яичный порошок и различный суповой концентрат. Поставлялись и сухпайки, но они в основном направлялись в авиационные подразделения в качестве НЗ. Имели место и трофейные продукты питания. Отечественными военнослужащими высоко ценилось «немецкое качество» продовольствия, поэтому они охотно пользовались вражескими продуктами. Колбасы, консервы, шоколад, голландский сыр были излюбленными трофеями после удачных операций. Ещё одним полезным источником питания русских солдат выступала сама богатая естественными дарами природа, что неоднократно помогало военным выживать в непростых условиях фронтовых будней. Солдаты пополняли свои котелки грибами, ягодами, диким мёдом, рыбными уловами, зерном или картофелем с заброшенных полей. Ценную помощь оказывали и гражданские, в то время как сами не доедали. Сплотившийся вокруг желанной победы народ всеми силами поддерживал армейцев. В свою очередь и солдаты помогали мирным как умели. Обычным делом было обратиться к военнослужащим с просьбой вскопать огород, наколоть дров или отремонтировать покосившийся забор. Взамен солдаты получали посильные угощения.
Роль военной полевой кухни на передовой и подвиг повара
Как говорил Кузнечик в легендарном фильме «В бой идут одни старики», солдату комфортнее находиться от начальства подальше и поближе к кухне. Подтверждением тому являются и многочисленные воспоминания фронтовиков-ветеранов. Помимо того, что первое и главное назначение полевой кухни – поддерживать жизнеспособность армии, было еще кое-что. Сам образ ее был для солдата тенью сытой мирной жизни. Вокруг полевой кухни собирались в паузах между боями, на привалах, перегруппировках. Это было фактически подобие домашнего очага в условиях фронтовой жизни. В 1943-м руководством Красной армии был учрежден знак отличия специально для фронтовых поваров с изображением в позолоте полевой кухни. Этим почетным знаком награждали тех, кто в соль непростой атмосфере под свистом снарядов и обстрелами вовремя кормил солдат, доставлял горячую пищу с чаем на край передовой. Причем, заслуги поваров не всегда ограничивались лишь качественным выполнением их прямых обязанностей. Некоторые из них умело справлялись не только с половником или разделочным ножом. Героем Советского Союза стал военный куховар Иван Павлович Середа. Как-то он готовил обед для солдат в двинском лесу и услышал звук приближающегося немецкого танка. Не раздумывая мужчина вооружился топором да винтовкой и умудрился захватить в плен четверых вражеских танкистов.
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