15 вещей, которые давно пора выбросить, чтобы не остаться без положительной энергетики

Пожалуй, в каждом доме постепенно собирается такой хлам, как разбитые чашки, старые ненужные вещи, кипы газет, выбросить которые все как-то руки не доходят.

А зря! Лучше избавиться от них как можно быстрее, ведь эти вещей попросту вытягивают все положительные жизненные соки из дома. Можно верить в это или нет, но порядок в доме должен быть.

1. Испорченная посуда

Битая и треснувшая посуда.

Не стоит хранить посуду с трещинами и сколами и уж тем более ненужно пользоваться такой. Даже от самых дорогих вещей стоит избавиться, если они безнадежны испорчены. Дело в том, что посуда - это символ семьи и по мнению биоэнергетиков сильно влияет на «погоду» в доме.

2. Точки хлама

Точки сбора одежды.

В каждой квартире есть места, которые просто притягивают вещи и мусор. Это может быть кресло или стул, на котором собирается одежда, офисная корзина для мусора, которая очищается раз в два месяца или что-то другое. Что бы это ни было, лучше избавиться от этого «магнита». Переставьте предмет мебели на балкон, отвезите на дачу или беспощадно выбросьте.

3. Больничная атрибутика

Больничная одежда.

Если вам когда-то доводилось лежать в больнице, постарайтесь сразу же избавиться от одежды и обуви, которая была там с вами.

4. Подарки

Все дело в том, что вещи имеют свойства впитывать энергетику и могут принести в дом энергию болезней. Расставайтесь с ними без сожаления, отпуская негатив из своей жизни.

Подарки, которые раздражают.

Не все вещи, полученные в подарок, радуют. И тут речь идет не только о презентах, преподнесенных малознакомыми людьми, но и о подарках близких. Не стоит хранить на видном месте вещи, которые вам откровенно не нравятся, они ослабляют энергию дома и становятся источниками стресса. Можно подарить их, обменять или попробовать продать, а вырученные средства потратить на что-то для души.

5. Старые вещи

Старая и испорченная одежда.

Давно неношеная одежда - это ваш вчерашний день и время от времени нужно находить в себе силы, чтобы распрощаться с ним. Не забывайте периодически освобождать свой гардероб от всего старого, изношенного и испорченного. Прощаясь с такими вещами, вы открываете двери новому светлому будущему.

6. Растения

Выбор растений.

Всем, кто хочет сделать свое жилье уютным, комфортным и защищенным стоит быть внимательнее к выбору растений. Есть мнение, что некоторым цветам не место в доме. Например, лианы и вьющиеся растения, находясь внутри дома, притягивают болезни, а пальмы могут внести в дом ссоры и разногласия. А вот орхидея, по мнению эксперта, способствует гармонии и семейному счастью.

7. Газеты

Старые газеты и семейные архивы.

Не стоит хранить в квартире старые газеты, журналы и семейные архивы. У этих вещей посторонняя энергетика и они способны внести хаос в вашу жизнь. Кроме того эти вещи относятся к мусору и со временем должны занять свое место на помойке.

8. Зеркало

Зеркало в спальне.

Зеркала - эта важная и одновременная сложная часть жилья. Они, безусловно, нужны и играют важную роль в интерьере. Но есть одна комната, где зеркалу просто не место. Речь идет о спальне. Существует мнение, что наличие зеркала в спальне может разрушить личные отношения между супругами. Кроме того, зеркало в котором отражается кровать способно красть жизненную энергию. Так что, если вы по утрам чувствуете себя разбитым и уставшим, возможно дело в зеркале.

9. Охотничьи трофеи

Шкуры, чучела и рога.

Согласно приметам, не стоит хранить даже ракушки, привезенные с моря, не говоря уже о шкурах животных, чучелах и рогах. Все эти вещи несут на себе отпечаток смерти и приносят в дом негативную энергетику. Наличие такого сомнительного «добра» может принести серьезные проблемы со здоровьем.

10. Сушеный камыш

Композиции из сушеных камышей.

Если не хотите привлечь в свой дом несчастья и болезни, не стоит хранить дома композиции из сушеного камыша.

11. Испорченная техника

Старая, вышедшая из строя техника.

Многие люди не спешат избавляться от старой, вышедшей из строя техники. И это понятно, ведь когда-то на нее были потрачены немаленькие деньги. Со временем дом обрастает старыми телевизорами, стиральными машинками и компьютерами, которые в последствии становятся частью интерьера. Не нужно заниматься собирательством. Старайтесь вовремя отдавать, продавать или утилизировать ненужные бытовые приборы, освобождая место для более привлекательных вещей.

12. Картины

Предметы декора и картины.

Картины и другие предметы домашнего декора способны не только украшать интерьер, но и провоцировать стресс. Поэтому, выбирая очередную картину, обращайте внимание не на имя художника, а на чувства, которые вы испытываете глядя на нее. Специалисты уверяют, что неподходящая картина может стать причиной дискомфорта и плохого настроения.

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13. Вещи ушедших родственников

Вещи умерших родственников.

Расстаться с одеждой и предметами обихода дорогих людей, который больше нет в живых, очень и очень непросто. Избавиться от таких вещей - это, как оторвать кусок от своего сердца. Но все специалисты в один голос утверждают, что с такими вещами нужно расставаться. Такие вещи не принесут счастья, а также будут постоянно напоминать о боли утраты. Лучшим решением будет отдать одежду на благотворительность, а память хранить в альбомах с фотографиями.

14. Черепа и ритуальные атрибуты

Ритуальная атрибутика и черепа.

В последнее время черепа и ритуальную атрибутику начали активно использовать для украшения интерьеров. Однако, биоэнергетики и специалисты в области фен-шуя, утверждают, что такие вещи имеют сильную и не всегда позитивную энергетику и им не место в жилом доме.

15. Острые углы

Мебель с острыми углами.

Специалисты в области фен-шуй утверждают, что обилие мебели с острыми углами провоцируют склоки и скандалы в семье. Так что, если планируете сменить обстановку, выбирайте максимально плавные линии, мягкие и приятные ткани.

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