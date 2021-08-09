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15 вещей, которые давно пора выбросить, чтобы не остаться без положительной энергетики

15 вещей, которые давно пора выбросить, чтобы не остаться без положительной энергетики

Пожалуй, в каждом доме постепенно собирается такой хлам, как разбитые чашки, старые ненужные вещи, кипы газет, выбросить которые все как-то руки не доходят.

А зря! Лучше избавиться от них как можно быстрее, ведь эти вещей попросту вытягивают все положительные жизненные соки из дома. Можно верить в это или нет, но порядок в доме должен быть.

15 вещей, которые давно пора выбросить, чтобы не остаться без положительной энергетики

1. Испорченная посуда

Битая и треснувшая посуда.

Битая и треснувшая посуда.

Не стоит хранить посуду с трещинами и сколами и уж тем более ненужно пользоваться такой. Даже от самых дорогих вещей стоит избавиться, если они безнадежны испорчены. Дело в том, что посуда - это символ семьи и по мнению биоэнергетиков сильно влияет на «погоду» в доме.

2. Точки хлама

Точки сбора одежды.

Точки сбора одежды.

В каждой квартире есть места, которые просто притягивают вещи и мусор. Это может быть кресло или стул, на котором собирается одежда, офисная корзина для мусора, которая очищается раз в два месяца или что-то другое. Что бы это ни было, лучше избавиться от этого «магнита». Переставьте предмет мебели на балкон, отвезите на дачу или беспощадно выбросьте.

3. Больничная атрибутика

Больничная одежда.

Больничная одежда.

Если вам когда-то доводилось лежать в больнице, постарайтесь сразу же избавиться от одежды и обуви, которая была там с вами.

Все дело в том, что вещи имеют свойства впитывать энергетику и могут принести в дом энергию болезней. Расставайтесь с ними без сожаления, отпуская негатив из своей жизни.

4. Подарки

Подарки, которые раздражают.

Подарки, которые раздражают.

Не все вещи, полученные в подарок, радуют. И тут речь идет не только о презентах, преподнесенных малознакомыми людьми, но и о подарках близких. Не стоит хранить на видном месте вещи, которые вам откровенно не нравятся, они ослабляют энергию дома и становятся источниками стресса. Можно подарить их, обменять или попробовать продать, а вырученные средства потратить на что-то для души.

5. Старые вещи

Старая и испорченная одежда.

Старая и испорченная одежда.

Давно неношеная одежда - это ваш вчерашний день и время от времени нужно находить в себе силы, чтобы распрощаться с ним. Не забывайте периодически освобождать свой гардероб от всего старого, изношенного и испорченного. Прощаясь с такими вещами, вы открываете двери новому светлому будущему.

6. Растения

Выбор растений.

Выбор растений.

Всем, кто хочет сделать свое жилье уютным, комфортным и защищенным стоит быть внимательнее к выбору растений. Есть мнение, что некоторым цветам не место в доме. Например, лианы и вьющиеся растения, находясь внутри дома, притягивают болезни, а пальмы могут внести в дом ссоры и разногласия. А вот орхидея, по мнению эксперта, способствует гармонии и семейному счастью.

7. Газеты

Старые газеты и семейные архивы.

Старые газеты и семейные архивы.

Не стоит хранить в квартире старые газеты, журналы и семейные архивы. У этих вещей посторонняя энергетика и они способны внести хаос в вашу жизнь. Кроме того эти вещи относятся к мусору и со временем должны занять свое место на помойке.

8. Зеркало

Зеркало в спальне.

Зеркало в спальне.

Зеркала - эта важная и одновременная сложная часть жилья. Они, безусловно, нужны и играют важную роль в интерьере. Но есть одна комната, где зеркалу просто не место. Речь идет о спальне. Существует мнение, что наличие зеркала в спальне может разрушить личные отношения между супругами. Кроме того, зеркало в котором отражается кровать способно красть жизненную энергию. Так что, если вы по утрам чувствуете себя разбитым и уставшим, возможно дело в зеркале.

9. Охотничьи трофеи

Шкуры, чучела и рога.

Шкуры, чучела и рога.

Согласно приметам, не стоит хранить даже ракушки, привезенные с моря, не говоря уже о шкурах животных, чучелах и рогах. Все эти вещи несут на себе отпечаток смерти и приносят в дом негативную энергетику. Наличие такого сомнительного «добра» может принести серьезные проблемы со здоровьем.

10. Сушеный камыш

Композиции из сушеных камышей.

Композиции из сушеных камышей.

Если не хотите привлечь в свой дом несчастья и болезни, не стоит хранить дома композиции из сушеного камыша.

11. Испорченная техника

Старая, вышедшая из строя техника.

Старая, вышедшая из строя техника.

Многие люди не спешат избавляться от старой, вышедшей из строя техники. И это понятно, ведь когда-то на нее были потрачены немаленькие деньги. Со временем дом обрастает старыми телевизорами, стиральными машинками и компьютерами, которые в последствии становятся частью интерьера. Не нужно заниматься собирательством. Старайтесь вовремя отдавать, продавать или утилизировать ненужные бытовые приборы, освобождая место для более привлекательных вещей.

12. Картины

Предметы декора и картины.

Предметы декора и картины.

Картины и другие предметы домашнего декора способны не только украшать интерьер, но и провоцировать стресс. Поэтому, выбирая очередную картину, обращайте внимание не на имя художника, а на чувства, которые вы испытываете глядя на нее. Специалисты уверяют, что неподходящая картина может стать причиной дискомфорта и плохого настроения.

Видео-бонус:

13. Вещи ушедших родственников

Вещи умерших родственников.

Вещи умерших родственников.

Расстаться с одеждой и предметами обихода дорогих людей, который больше нет в живых, очень и очень непросто. Избавиться от таких вещей - это, как оторвать кусок от своего сердца. Но все специалисты в один голос утверждают, что с такими вещами нужно расставаться. Такие вещи не принесут счастья, а также будут постоянно напоминать о боли утраты. Лучшим решением будет отдать одежду на благотворительность, а память хранить в альбомах с фотографиями.

14. Черепа и ритуальные атрибуты

Ритуальная атрибутика и черепа.

Ритуальная атрибутика и черепа.

В последнее время черепа и ритуальную атрибутику начали активно использовать для украшения интерьеров. Однако, биоэнергетики и специалисты в области фен-шуя, утверждают, что такие вещи имеют сильную и не всегда позитивную энергетику и им не место в жилом доме.

15. Острые углы

Мебель с острыми углами.

Мебель с острыми углами.

Специалисты в области фен-шуй утверждают, что обилие мебели с острыми углами провоцируют склоки и скандалы в семье. Так что, если планируете сменить обстановку, выбирайте максимально плавные линии, мягкие и приятные ткани.

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