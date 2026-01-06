Невероятно: как можно использовать обычную корицу

Палочки корицы в последнее время стали намного популярнее и привычнее давно известных пакетиков с молотой пряностью. Вот только часто возникают вопросы о способах её применения. Зачастую всё ограничивается лишь ароматизацией напитков и булочек.







Предлагаю 7 проверенных способов её использования, которые удивят, поразят и обрадуют.

Освежаем воздух

Снимаем раздражение

Боремся с молью

Ароматизируем свечи

Боремся с муравьями

Боремся с запахами

Превращаем пылесос в освежитель воздуха

Перед приходом гостей нужно закипятить воду с порезанным апельсином, четырьмя палочками корицы и горстью клюквы. Гости решат, что попали в рай.Данном случае речь идёт о раздражении кожи. Смешиваем корицу и мёд в равных пропорциях до получения однородной кашицы. Наносим смесь на места укусов комаров.Мешочек из натуральной ткани заполняем корицей, лавандой и розмарином и кладём в шкаф. У моли исчезнет желание отобедать любимым свитером.Палочки корицы привязываем по кругу к неароматизированной свече. Тёплый воск нагреет пряность и заставит её наполнить всю комнату вкусным ароматом.Муравьи терпеть не могут корицу, поэтому вместо распыления удушающих химических средств лучше посыпать все места их скопления корицей.Неприятный запах на кухне легко победить с помощью корицы. Нужно всего лишь насыпать её на противень и поставить его на час в духовку, разогретую до 60 градусов.Прежде чем пылесосить дом, нужно на пол высыпать 2 ст.л. ложки молотой корицы. Теперь можно приниматься за дело. Корица в пылесосе нагреется и наполнит весь дом приятным ароматом.