3 советских блюда, которые хозяйки и сейчас с радостью готовят, чтобы побаловать семью

Советская кухня обычно ассоциируется с пельменями, котлетами и макаронами по-флотски. Однако кулинарные традиции наших мам и бабушек ушли далеко за пределы этих традиционных блюд. Novate.ru предлагает вспомнить несколько рецептов родом из СССР, которые и сегодня будут встречены восторженными овациями и просьбами положить добавки.
Рецепт 1: Салат «Мимоза»
Салат обязательно посыпают сверху тертыми желтками, чтобы был похож на цветок мимозу. / Фото: patee.ru
Одним из самых популярных праздничных салатов в СССР был «Мимоза». Аппетитный, сытный, красивый и невероятно вкусный – неудивительно, что его не только готовили хозяйки на своих кухнях, но также подавали в ресторанах. Свое название блюдо получило благодаря декору в виде тертых желтков – визуально они и правда напоминают цветы мимозы. Но, в отличие от цветка, который обычно дарят только весной, на 8 марта, салат можно готовить в любое время года – его ингредиенты не привязаны к какому-либо сезону.
Главный секрет вкусного блюда – в правильно подобранной консервированной рыбе. Остальные ингредиенты вполне стандартные: яйца, лук, сыр, масло и майонез. Сегодня делимся с вами именно этим ресторанным рецептом – без картофеля и моркови, которые часто добавляют в свои салаты домохозяйки.
Эти продукты для приготовления салата обычно использовали дома. / Фото: goodhome.su
Итак, для приготовления «Мимозы» подготовьте 200 граммов любого твердого сыра, пять куриных яиц, одну банку консервированного в собственном соку лосося, одну луковицу, половину пучка укропа, половину пучка лука, 100 граммов сливочного масла, 200 миллилитров майонеза (можно больше или меньше, ориентируйтесь на свой вкус).
Сливочное масло для этого рецепта нужно натирать на терке, поэтому перед тем, как приступать к приготовлению салата, положите его на 15-20 минут в морозилку. Яйца сварите вкрутую, сыр и замороженное масло измельчите на терке. Лук нарежьте полукольцами, залейте кипятком, чтобы он отдал всю горечь, а через пятнадцать минут слейте воду. Сваренные яйца очистите от скорлупы и отделите белки от желтков. После этого каждый из них натрите на крупной терке и разложите по отдельным емкостям (белки в одну миску, желтки – в другую). Откройте банку с консервированным лососем и разомните его вилкой, не выкладывая в отдельную тарелку. Должна получиться однородная масса. Если рыба покажется слишком жидкой, слейте небольшое количество масла.
После того, как все ингредиенты пройдут предварительную обработку, можете приступать к сборке «Мимозы». Первый слой – белки, второй – тертый сыр, третий – половина консервированного лосося, четвертый – майонез, пятый – сливочное масло, шестой – оставшийся лосось, седьмой – измельченный лук, восьмой – майонез и девятый – тертые желтки. Не торопитесь ставить блюдо на стол – дайте ему несколько часов на пропитку. Двух-трех часов в холодильнике будет вполне достаточно. Перед тем, как подавать, украсьте салат петрушкой и укропом.
Рецепт 2: Торт «Муравейник»
Торт со сгущенкой из песочного теста. / Фото: koolinar.ru
Наверное, у многих любимым тортом с советских времен остается «Муравейник». Такой сладкий, такой родной и такой вкусный. И, несмотря на то, что в современных кондитерских можно найти огромное количество десертов на любой вкус, именно этот торт готовят для своих домочадцев некоторые хозяйки. Возможно, секрет популярности кроется в доступности ингредиентов и легкости приготовления. Не зря говорят, что «Муравейник» сможет сделать даже ребенок.
Для теста вам понадобятся следующие продукты: 400 граммов пшеничной муки, 200 граммов сливочного масла, четыре столовых ложки сметаны (20%), три столовых ложки сахара, две чайных ложки разрыхлителя, ванилин и соль по вкусу. Крем готовится всего из двух ингредиентов: банки вареной сгущенки (380 граммов) и пачки сливочного масла (180 граммов).
Для начала следует приготовить песочное тесто. Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане, после чего отставьте в сторону на 10-15 минут, чтобы оно остыло. Далее поработайте с сухими ингредиентами. Возьмите глубокую миску, просейте через сито муку, чтобы насытить ее кислородом, добавьте ванилин и хорошо перемешайте. Когда масло остынет, добавьте к нему соль, сахар и сметану. Хорошо перемешайте и порциями добавляйте в муку. Сначала можно размешивать ложкой или венчиком, а когда закончится масло и смесь загустеет, замешивайте тесто руками на столе, предварительно присыпав его мукой. Обратите внимание, что оно достаточно быстро станет однородным, мягким и податливым. Готовое тесто не должно липнуть к рукам, поэтому используйте ровно столько муки, сколько вам нужно для выполнения этой задачи.
Готовое тесто должно быть мягким и эластичным. / Фото: de-fragrance.ru
Так как тесто для «Муравейника» нужно натирать на терке, разделите тесто на четыре части, заверните каждый кусочек в пищевую пленку и отправьте в морозилку на 30-40 минут, чтобы они хорошо застыли. По истечении времени достаньте тесто из холодильника и измельчите.
Возьмите противень (примерный размер – 30х40 см), застелите его пергаментной бумагой и равномерно распределите тесто – важно, чтобы оно одинаково хорошо пропеклось со всех сторон. В результате у вас должен получиться тонкий корж. Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте противень и установите таймер на 20-25 минут. Окончательное время всегда зависит от мощности и особенностей духовки. Готовый корж будет красивого золотистого цвета. Когда он испечется, достаньте его из духовки, немного остудите и измельчите.
Для крема нужно взбить сливочное масло со сгущенкой. / Фото: mobillegends.net
Теперь можно приступать к приготовлению крема. Масло нужно достать из холодильника заранее, чтобы оно приобрело комнатную температуру. Сгущенку можно взять как покупную, так и домашнюю (рецепт не сложный). Возьмите глубокую миску, положите в нее мягкое масло и взбейте его при помощи миксера – должна получиться пышная масса. Но не переборщите, иначе масло расслоится. Добавьте вареную сгущенку и еще раз хорошо взбейте, чтобы ингредиенты превратились в однородную массу.
Добавьте в готовый крем измельченный корж и хорошенько перемешайте ложкой. Возьмите большое блюдо и выложите на него получившуюся массу в форме муравейника. Можете оставить так, а можете использовать декор в виде мака, сахарной пудры или тертого шоколада. Поставьте торт в холодильника на несколько часов, чтобы он пропитался, а затем подавайте на стол к чаю.
Рецепт 3: Печеночный паштет
Обычно паштет намазывают на хлеб. / Фото: pigmine.ru
Этот рецепт из старой советской книги «О вкусной и здоровой пище», которая была выпущена в 1953 году. Если вы не привыкли к насыщенному вкусу печеночного паштета, советуем подавать его вместе со свежими овощами или ароматным, хрустящим хлебом.
Для приготовления закуски вам понадобится килограмм говяжьей печени (можно брать свиную), 200 граммов шпика, упаковка сливочного масла (200 граммов), два репчатых лука, две моркови, чайная ложка мускатного ореха (можно больше, ориентируйтесь на свой вкус), два лавровых листа, пучок петрушки, соль и перец по вкусу.
Ингредиенты для приготовления паштета. / Фото: liveinternet.ru
На первом этапе следует подготовить печень. Хорошо промойте ее под краном, очистите от пленки и желчных протоков, а затем нарежьте небольшими кусочками. Поставьте сковороду на плиту, смажьте дно растительным маслом и, как только она разогреется, обжарьте сало и печень. Добавьте лавровый лист для аромата. Обратите внимание, что печень не нужно долго готовить, иначе она получится сухой, пережаренной, и испортит вкус готового паштета.
Лук нарежьте кубиками, морковь измельчите на терке и обжарьте на сковороде. Затем пропустит печень, сливочное масло и овощи через мясорубку (если масса получилась слишком крупной, повторите процедуру). Далее добавьте соль, перец, мускатный орех и хорошо перемешайте компоненты.
Готовый паштет переложите в подходящую по объему емкость и поставьте в холодильник, чтобы он немного остыл. Его можно подавать как закуску, вместе с вареными яйцами, или использовать в качестве намазки на хлеб. Обратите внимание, что часть паштета можно заморозить. Сформируйте из него несколько колбасок, замотайте в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру.
