Как визуально расширить узкую комнату, чтобы она стала удобнее

Узкие комнаты – не редкость, особенно в советских хрущевках. И здесь есть два варианта – либо смириться с имеющейся обстановкой, либо использовать несколько хитрых приемов, чтобы визуально расширить площадь помещения.

Мы не ищем легких путей, а потому предлагает ознакомиться с советами по увеличению пространства от профессиональных дизайнеров.

Прием 1: Продуманное освещение

В коридоре должно присутствовать несколько светильников.

Многие считают, что самым главных помощником в вопросах визуального расширения площади является светлая цветовая гамма. На самом деле, не менее важную роль играет освещение. Например, если в вашей квартире узкий коридор, можно установить споты, направленные от центра потолка на стены – это прием сделает узкое пространство чуть шире. Сами светильники должны быть максимально незаметными. Идеальный вариант – гипсовые встроенные светильники. Они отличаются белым корпусом из гипса, монтируются непосредственно в ригипсовый потолок и заштукатуриваются. В результате осветительные приборы никто не видит остается исключительно свет.

Мнение эксперта: Дизайнер Софи Му советует в дальнем конце узкой комнаты расположить акцент, привлекающий внимание – это может быть большое зеркало, картина, обои с крупным принтом.

Прием 2: Полосы

Что касается остальных стен, то их лучше сделать нейтральными, чтобы взгляд цеплялся именно за яркий декор.

Полосатые обои визуально делают комнату шире.

Не стоит забывать и о популярном приеме для расширения узкого пространства – полосках. Если вы расположите укладку напольных покрытий перпендикулярно длинным стенам и закрепите эффект при помощи полосатых обоев на «короткой» стене, то получится небрежный, но заметный эффект увеличения помещения. Можно использовать как узкие, так и широкие полосы. Не стоит останавливаться на нейтральных черных, белых или серых – яркие акцентные цвета также будут вам только на руку.

Если хочется чего-то неординарного, но не менее результативного, обратите внимание на стиль оп-арт. Его самой яркой деталью являются обои в стиле Карима Рашида, которые состоят из линий, способных менять форму пространства за счет оптических иллюзий.

Прием 3: Центр комнаты

Рабочий стол лучше ставить не в углу комнаты, а ближе к центру.

Узкая комната так и просит, чтобы вы расставили мебель вдоль длинных стен, ведь кажется, что больше некуда. На самом деле, шкафы, столы, диваны, кресла лучше смещать к центру комнаты – только так получится избавить гостиную или спальню от эффекта коридора. Так, посередине можно разместить группу, состоящую из дивана и кресел, тем самым создав зрительный и функциональный барьер.

Также можно при помощи мебели разделить пространство на зоны. Например, у торцевой стены с окном будет отлично смотреться письменный стол. В торце комнаты можно расположить и шкаф для одежды или книг – эти предметы интерьера визуально сделают помещение более пропорциональным.

Прием 4: Укладка под углом

Паркет лучше укладывать по диагонали.

Дизайнер Наталья Митина настоятельно не рекомендует укладывать напольное покрытие вдоль комнаты. Да, в длинных узких помещениях окно обычно располагается на торцевой стороне, что вынуждает укладывать паркет или линолеум перпендикулярно окну. Однако, если вы воспользуетесь этим традиционным приемом, то лишь подчеркнете главный недостаток помещения.

Постарайтесь взглянуть на интерьер комнаты с нестандартной точки зрения и использовать для ее оформления такие же нестандартные решения. Идеальным вариантом станет использование квадратных модулей щитового паркета с укладкой под углом 45 градусов или по диагонали. Не нравится «полосатая» структура паркета? К вашим услугам ковролин, пробка, линолеум и прочие напольные покрытия.

Прием 5: Контрастные цвета

Короткую стену можно сделать контрастной по цвету.

Несмотря на то, что способ является весьма банальным, его эффективность от этого меньше не становится. Итак, для того, чтобы визуально расширить узкую комнату, необходимо покрасить длинные стены в светлые нейтральные или холодные оттенки. Если предпочитаете обои, то отдавайте предпочтение рулонам с мелким ненавязчивым рисунком, который не будет слишком бросаться в глаза. А вот на коротких стенах, наоборот, нужно использовать яркие акцентные либо контрастные цвета. Подойдут также крупные принты, эффектные паттерны. Использование этого приема позволит сделать комнату более пропорциональной, приблизив ее прямоугольную форму к квадратной.

Прием 6: Белый цвет

Белые стены и потолок визуально увеличивают спальню.

Наконец-то переходим ко всеми любимому способу визуального увеличения комнаты – белому цвету. Он позволяет помещению стать светлее, воздушнее, просторнее и, конечно же, шире. Светлыми могут быть не только стены, но также потолок и пол. Таким образом получится стереть границы между горизонтальными и вертикальными поверхностями, обеспечив узкой комнате бесконечный простор.

Прием 7: Одинаковый пол

Во всей комнате должно быть одинаковое напольное покрытие.

Использовать в длинной узкой комнате несколько разных напольных покрытий – не слишком хорошая идея. Да, они смогут визуально разделить комнату на зоны, но также и зрительно уменьшат ее площадь. Гораздо более эффективным вариантом станет одно напольное покрытие для всего помещения: однородная структура пола визуально объединит все части комнаты, за счет чего она будет выглядеть шире и просторнее.

Что выбрать в качестве покрытия? Предлагаем вам обратить внимание на наливной пол – в нем нет швов и полос, он монолитный и однородный. За счет своей структуры он поможет комнате выглядеть больше, так как не будет дробить пространство на мелкие части. Конечно, этими свойствами обладает и ряд других напольных покрытий, однако у наливного пола есть одно весомое преимущество – его гладкая поверхность отражает свет, а потому добавляет помещению желанного объема и глубины.

Прием 8: Правильные обои

Блестящие обои хорошо отражают свет.

Также можно использовать блестящие обои – они хорошо отражают свет, за счет чего визуально увеличивают пространство. В магазине стоит обратить внимание на виниловые варианты или обычные, но с блестящими вкраплениями. Или просто покрасьте стены глянцевой краской, если считаете, что обои – это прошлый век.

Способность к зрительному расширению пространства имеют не только блестящие обои, но и экземпляры под покраску. Если узкая и маленькая не только одна комната, но и вся квартира, используйте одну фактуру и один цвет – желательно выбирать светлые оттенки, так как они беспроигрышные.

Прием 9: Длинный диван

Угловой диван идеально вписывается в узкую комнату.

У нас уже был пункт, касающийся мебели, но данный прием стоит отдельного внимания. Форма комнаты-пенала сама подсказывает верную конфигурацию предметов интерьера: в узкой гостиной уместны длинные угловые диваны, которые часто используют для обустройства гостиных в Литве. Очень важно, чтобы гости и хозяева квартиры, расположившись на диване, не смотрели в пустую стену. На противоположной от дивана поверхности можно разместить телевизор (по традиции) или любой объект, который сможет привлечь внимание, например, большую картину. Также хорошим вариантом станут красивые фотообои, изображающие городские виды или пейзажи, композиция из ваших фотографий и так далее.