Как украсить интерьер к зимним праздникам

Настало время украшать дом к зимним праздникам. Это позволит избежать суеты и хорошо встретить Новый год.



1. Тематические банты или чехлы на стулья

2. Сказочная композиция на окне

3. Завораживающие ветви дерева

4. Причудливые фигурки и подвески

5. Потрясающие носочки

6. Восхитительный веночек на окне

7. Креативно обыгранная серия новогодних игрушек

8. Роскошная прозрачная ваза с яркими деталями

9. Изумительно оформленные свечи

10. Потрясающий пряничный венок

Это одна из самых простых, но в то же время эффектных идей создать уютную праздничную обстановку. Банты можно украсить стразами или мишурой.Ее можно сделать своими руками. Необходимо найти подходящий вариант в Интернете и распечатать на принтере трафарет. По нему можно обвести рисунок и вырезать его из картона. Дополнить композицию можно снежинками.Они выступают стильным акцентом в любом интерьере. Каждый может почувствовать себя дизайнером и воплотить в реальность свою идею. Дом будет казаться максимально уютным. Ветки можно украсить игрушками по своему вкусу и настроению.Их можно недорого купить в магазине или же сделать своими руками. Так можно разнообразить досуг и внести авторский стиль в интерьер.Пестрые носочки принято вешать над камином. Но если его нет, это не проблема. Их можно прикрепить к комоду. При желании в них можно положить подарок на зимние праздники.Его можно сделать из ветви ели и украсить яркими игрушками, шишками, бисером и атласными лентами.Венок будет притягивать удачу в дом, поэтому эта идея так популярна.Она оформлена в стиле минимализма и не имеет ничего общего с инфантильностью. Эта идея универсальна, ей могут воспользоваться все без исключения.Еще один удачный пример, как украсить свой дом к праздникам. Идея бюджетная: стаканы есть у всех дома, шишки можно собрать на улице в парке или лесу. Если не осталось игрушек, их можно дешево купить. Также можно использовать бусы.Если к свечам добавить немного шишек и бусинок, в комнате появится сказочная атмосфера, которая будет напоминать о приближении праздников. В такой обстановке невозможно грустить.Нужно смешать 165 г меда, 100 г сахара, 1 чайную ложку корицы и поставить миску на плиту, нагреть до кипения и постоянно перемешивать, пока сахар полностью не растворится. Затем надо добавить 2 чайных ложки разрыхлителя и 1 столовую ложку какао-порошка. Все это перемешивается и добавляется 125 г сливочного масла. Когда смесь остынет, следует добавить 1 яйцо и взбить венчиком. После этого можно просеять 400 г муки и готовить тесто. Пряничный венок выпекается 15 минут в нагретой до 180° духовке.Украшение интерьера поднимает настроение и делает дом уютнее.