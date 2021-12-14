С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    да, мы живём не в скучном настоящем, а в реальном будущем!5 фактов о лазерах
  • Mark Kostinovsky
    2,54 мм - это одна линия (Линия - десятатя часть дюйма). Знаменитая трехлинейка - это и есть 7,62 мм.Почему пули калиб...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии подделывали и кофе и шоколад и молоко и масло....... и НИКТО не вякал - брали и радовались - потому как вы...Как проверить кач...

Как украсить интерьер к зимним праздникам

Настало время украшать дом к зимним праздникам. Это позволит избежать суеты и хорошо встретить Новый год.

1. Тематические банты или чехлы на стулья


Это одна из самых простых, но в то же время эффектных идей создать уютную праздничную обстановку. Банты можно украсить стразами или мишурой.

Как украсить интерьер к зимним праздникам

2. Сказочная композиция на окне


Ее можно сделать своими руками. Необходимо найти подходящий вариант в Интернете и распечатать на принтере трафарет. По нему можно обвести рисунок и вырезать его из картона. Дополнить композицию можно снежинками. 

Как украсить интерьер к зимним праздникам

3. Завораживающие ветви дерева


Они выступают стильным акцентом в любом интерьере. Каждый может почувствовать себя дизайнером и воплотить в реальность свою идею. Дом будет казаться максимально уютным. Ветки можно украсить игрушками по своему вкусу и настроению. 
Как украсить интерьер к зимним праздникам

4. Причудливые фигурки и подвески


Их можно недорого купить в магазине или же сделать своими руками. Так можно разнообразить досуг и внести авторский стиль в интерьер.

Как украсить интерьер к зимним праздникам

5. Потрясающие носочки


Пестрые носочки принято вешать над камином. Но если его нет, это не проблема. Их можно прикрепить к комоду. При желании в них можно положить подарок на зимние праздники. 

Как украсить интерьер к зимним праздникам

6. Восхитительный веночек на окне


Его можно сделать из ветви ели и украсить яркими игрушками, шишками, бисером и атласными лентами.
Венок будет притягивать удачу в дом, поэтому эта идея так популярна. 

Как украсить интерьер к зимним праздникам

7. Креативно обыгранная серия новогодних игрушек


Она оформлена в стиле минимализма и не имеет ничего общего с инфантильностью. Эта идея универсальна, ей могут воспользоваться все без исключения. 

Как украсить интерьер к зимним праздникам

8. Роскошная прозрачная ваза с яркими деталями


Еще один удачный пример, как украсить свой дом к праздникам. Идея бюджетная: стаканы есть у всех дома, шишки можно собрать на улице в парке или лесу. Если не осталось игрушек, их можно дешево купить. Также можно использовать бусы. 
Как украсить интерьер к зимним праздникам

9. Изумительно оформленные свечи


Если к свечам добавить немного шишек и бусинок, в комнате появится сказочная атмосфера, которая будет напоминать о приближении праздников. В такой обстановке невозможно грустить.
Как украсить интерьер к зимним праздникам

10. Потрясающий пряничный венок


Нужно смешать 165 г меда, 100 г сахара, 1 чайную ложку корицы и поставить миску на плиту, нагреть до кипения и постоянно перемешивать, пока сахар полностью не растворится. Затем надо добавить 2 чайных ложки разрыхлителя и 1 столовую ложку какао-порошка. Все это перемешивается и добавляется 125 г сливочного масла. Когда смесь остынет, следует добавить 1 яйцо и взбить венчиком. После этого можно просеять 400 г муки и готовить тесто. Пряничный венок выпекается 15 минут в нагретой до 180° духовке. 

Как украсить интерьер к зимним праздникам
Украшение интерьера поднимает настроение и делает дом уютнее.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Новогодний интерьеридеи
Обсудить

Картина дня

наверх