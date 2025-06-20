Исследование самой холодной точки планеты

В Якутии есть аномальное место, где ученые фиксируют самую низкую температуру на планете. Градусник на Полюсе холода показывает – 68 градусов по Цельсию и ученые занимаются исследованием вопроса, почему здесь холоднее, чем на Северном полюсе.



Есть ряд ученых, вполне серьезно считающих, что дело может быть в эффекте Джанибекова.

Вероятнее всего земля, в какой то момент, как волчок теряет кинетическую энергию вращения, но только в определенном диапазоне . Эта версия пока не находит прямых доказательств. Да и теория выглядит достаточно сомнительной — чтобы она работала, нужно принять за данность, что люди оказывают влияние на Землю забором ресурсов.Причем настолько, что планета начинает менять угол наклона, отсюда и появляются места с аномально холодной температурой. Стоит сразу оговориться, что серьезная наука такую возможность не рассматривает . Гораздо более реальным выглядит тот факт, что Якутия и Полюс холода находятся в глубине материка и защищены горами. Теплые фронты воздуха сюда просто не доходят.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: