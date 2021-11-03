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Корзина из веревки своими руками

Корзина из веревки своими руками

Красивые плетеные корзины в интерьере не только украшают пространство, но и помогают упорядочить хаос, аккуратно хранить вещи и всегда держать их под рукой.

Плетеная корзина из веревки особенно актуальна для любительниц вязания, так как в ней очень удобно хранить мотки ниток. Давайте посмотрим два простых мастер-класса как сделать корзину из веревки своими руками.

Корзина из веревки своими руками с цветными нитками

интерьераная корзина для веревки своими руками

Для работы понадобится:

  • натуральная веревка для декора (пенька, джут, сизаль)
  • пряжа для вязания (любых цветов)
  • ножницы
  • клеевой пистолет
  • иголка
корзина из веревки для вязания и шитья

⇒ Шаг 1. Возьмите цветную пряжу, завяжите узелком вокруг конца веревки и обмотайте ее на 2-3 см. Это будет донышко нашей корзины.

⇒ Шаг 2. Заверните конец обмотанной пряжей веревки, склейте завиток и еще раз оберните его пряжей.

⇒ Шаг 3. Используя клей, продолжайте обматывать веревку вокруг центра донышка. Цветной ниткой обматывайте соседние две веревки, создавая дополнительную фиксацию.

⇒ Шаг 4. Когда вы сделали плоское круглое дно желаемого диаметра, продолжайте таким же образом, чередуя клей и пряжу, наращивать стенки корзины.

⇒ Шаг 5. Ручки корзины сделайте в виде петель из последнего ряда веревки на корзине. Зафиксируйте их клеем.

⇒ Шаг 6. Для дополнительного декора в нескольких местах плотно обмотайте веревку пряжей разного цвета.

мастер-класс корзина из веревки своими руками

Красота!

красивая корзина своими руками из веревки
корзина из веревки своими руками

Корзина из веревки с использованием формы

Плести корзину будет удобнее, если использовать какую-то форму, в данном случае оцинкованное ведро овальной формы. Таким образом стенки корзины будут ровными.

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Необходимые материалы и инструменты:

  • веревка из натуральных материалов;
  • клей;
  • ножницы;
  • ведро.
корзина из веревки 02

⇒ Шаг 1. Начните делать донышко корзины. Используя клей, сворачивайте веревку в круг или овал (в зависимости от формы ведра).

⇒ Шаг 2. Когда веревочное дно полностью покроет дно ведра, сделайте еще один дополнительный виток веревки и постепенно смещайте веревку так, чтобы обматывать стенки ведра.

⇒ Шаг 3. Продолжайте обматывать ведро веревкой. Не переусердствуйте с клеем, чтобы не приклеить веревку к ведру.

⇒ Шаг 4. Вытащите ведро из веревочной оплетки. Конец веревки аккуратно приклейте.

корзина из веревки 03

⇒ Шаг 5. Сделайте ручки корзины. В данном примере ручки сделаны из полосок кожи, но вы можете придумать ручки из веревки, ленты или шнура.

корзина из веревки 04
корзина из веревки 05

Готово!

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