Концепция непрерывной недели, или Как в СССР из календаря исчезли выходные дни

Повседневная жизнь большинства из нас подчинена распорядку: пять рабочих дней и два выходных - суббота и воскресенье. И так длится уже не одно десятилетие. Однако в применении практики двух выходных дней был одиннадцатилетний перерыв, а случилось это в конце двадцатых годов прошлого столетия. Именно тогда советская власть экспериментировала с календарём и ввела концепцию непрерывной недели - идея, которая не предусматривала чередования выходных и рабочих дней вообще.
История этого занимательного эксперимента началась в 1929 году, когда индустриализация шла полным ходом, а лозунги «Пятилетку - за четыре года» пропагандировались повсеместно. Однако даже усилия всего народа на производствах и полях колхозов не хватало для совершения самых амбициозных планов руководителей Советского Союза, поэтому последние решили попробовать изменить распорядок жизни граждан таким образом, чтобы увеличить продуктивность промышленности и сельского хозяйства. Именно так и появилась концепция так называемой непрерывной недели.
В результате 26 августа 1929 года правительство СССР приняло постановление «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях Союза ССР», согласно которому профильные ведомства должны были разработать для всего государства новый рабочий график, главной идеей которого было бы постоянное функционирование всех предприятий, ведь в праздничные и выходные дни производства простаивали, что не устраивало руководство КПСС, хотя до этого момента не работали люди только по воскресеньям.
Суть концепции непрерывной недели оказалась в том, чтобы разделить всех рабочих на пять групп и составить их график таким образом, чтобы каждая группа должна была работать пять дней в неделю, а выходные у них будут в разные дни. В итоге получалось, что каждый день отдыхала пятая часть рабочих, а остальные работали. К тому же, изменилась продолжительность рабочего дня: с восьми часов до семи.
Само собой, что запомнить плавающий график куда труднее, чем фиксированный, поэтому правительство изменило календарь, разбавив его разными цветами, каждый из которых обозначал определённую рабочую группу. Иногда цветовые обозначения менялись на различные символы - серп, молот, красное знамя и другое. Теперь, для того, чтобы узнать, когда у рабочего был выходной, ему было достаточно найти свой цвет или символ на новом календаре, который официально именовался «Советский революционный календарь», в народе стали называть «непрерывкой».
Исследователи называют ещё одну причину введения концепции непрерывной недели: антирелигиозная кампания, которая в то время только набирала обороты. Всё дело в том, что из-за нового рабочего графика верующие граждане не имели возможности ходить по воскресеньям в церковь и отмечать церковные праздники. К тому же, согласно новому календарю в году осталось только пять официальных праздников, причём все они были связаны с идеологией коммунизма - вот они являлись выходными для всех граждан Советского Союза.
Несмотря на все перспективы по увеличению продуктивности производства советских предприятий, данная практика довольно быстро обнаружила все свои недостатки. Во-первых, при таком графике работы значительно усложнялось начало отношений между людьми, отчего снизилось число браков. Во-вторых, под удар попали и уже состоявшиеся ячейки общества, ведь муж и жена нередко оказывались в разных рабочих группах, а значит, о проведении времени вместе, да и о нормальном ведении домашнего хозяйства, а самое главное - воспитании детей говорить было трудно.
Поэтому советское правительство, получив огромное количество писем с жалобами на новый календарь, а также не достигнув желаемой экономической выгоды от этой практики, непрерывную неделю решили изменить: 1 декабря 1931 года была введена новая рабочая неделя — так называемая шестидневка: этот график не подразумевал разделение на группы, а просто работали по пять дней, шестой же день был выходным. А последние привязали к числам: ими 6-е, 12-е, 18-е, 24-е и 30-е каждого месяца. Для всех выходными были 1 марта и всё те же пять коммунистических праздников.
Благодаря новому календарю бытовая ситуация у граждан улучшилась, но в общем это положение не изменило. Поэтому спустя девять лет, в 1940 году советское руководство вновь вернулось к семидневной неделе с шестью рабочими днями и одним выходным - по воскресеньям. Кроме того, снова была установлен восьмичасовой рабочий день. Так советские граждане работали больше четверти столетия, и только в 1967 году ввели пятидневную рабочую неделю и два выходных - субботу и воскресенье, то есть график, по которому большинство из нас трудится и сегодня.
