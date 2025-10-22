Концепция непрерывной недели, или Как в СССР из календаря исчезли выходные дни

Как амбиции руководства СССР заставили исчезнуть выходные дни из календаря. /Фото: pinterest.ru

Попытка увеличить производительность привела к созданию нового рабочего графика. /Фото: russian7.ru

Эксперимент с календарём активно пропагандировался. /Фото: st-dialog.ru

Календарь окрасился в разные цвета. /Фото: wikiрedia.org

Пример календаря-непрерывки с символами, обозначающими разные рабочие группы. /Фото: travelask.ru

Непрерывная неделя - средство борьбы с религией в СССР. /Фото: blogspot.com

Граждане работали столько, что на личную жизнь и быт времени просто не оставалось. /Фото: inosmi.ru

Ещё один эксперимент с календарём - шестидневка. /Фото: educalingo.com