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Сексуальность вечна: журнал Playboy воссоздал обложки номеров 1970-90-х с теми же моделями


Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1979 года.

Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1979 года.

История журнала Playboy насчитывает 64 года. За это время издание стало всемирно известным и прославилось благодаря публикации откровенных женских фотографий. Попасть на обложку журнала рады не только известные модели, но и звезды шоу-бизнеса. В этом году редакция Playboy решила сделать оригинальный подарок своим читателям: опубликовала серию фотографий с моделями, чьи снимки были на обложках в 1979 – 1991 годах. На снимках – те же модели, но уже много лет спустя.

Журнал Playboy переснял обложки старых номеров с участием тех же моделей. Выпуск 1991 года.

Журнал Playboy переснял обложки старых номеров с участием тех же моделей. Выпуск 1991 года.

 
Тогда и сейчас: обложка 1990 года.

Тогда и сейчас: обложка 1990 года.

 

Смелый эксперимент с участием уже не молодых фотомоделей удался на славу, сравнение фотографий показывает, что они совсем не подурнели. Эти женщины прекрасно выглядят: свежесть молодости сменилась в их образах шармом зрелости. Обложки журналов воспроизведены в точности, так что у каждого читателя есть возможность составить свое собственное мнение.
Найдите 10 отличий: 1979 и 2017 гг.

Найдите 10 отличий: 1979 и 2017 гг.


Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1981 года.

Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1981 года.

 

В проекте приняли участие семь моделей. Авторы проекта подчеркивают, что женская красота, сексапильность и энергичность – вечны, и эту идею они проиллюстрировали фотографиями. Возраст моделей, которые позировали для обложек Playboy – от 47 до 63 лет.
Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1983 года.

Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1983 года.

 
Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1988 года.

Немолодые модели позируют для обложек Playboy годы спустя. Номер 1988 года.

 

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