Как сосредоточиться на работе, если голову заполняют посторонние мысли

Порой бывает так, что необходимо заняться важной работой, делами, а в голову лезут крайне несущественные мысли и мешают сосредоточиться. Чтобы смочь сконцентрироваться на главном и отсечь лишние мысли, можно воспользоваться несколькими эффективными методами, о которых расскажет этот материал.







1. Определите приоритетные цели

2. Минимизируйте внешние раздражители

3. Работайте интервальным методом

4. Ведите дневник мыслей

5. Непременная физактивность

Приоритеты во главе угла.Четко сформулируйте главную цель и составьте список действий, необходимых для её достижения. Это помогает направить внимание именно туда, куда нужно. Будет хорошо сделать это на бумаге и положить список прямо перед собой, чтобы постоянно смотреть на него и тем самым «заземляться», возвращаясь к важной задаче.Выключаем уведомления.Уберите из окружения всё, что мешает концентрации: выключите уведомления телефона, закройте лишние вкладки браузера и организуйте тихое рабочее место. Подумайте, что может вам мешать хотя бы в течение часа, чтобы поработать. Будь то ваш любимый, но капризный кот, или шум из форточки (прикройте ее на час, вряд ли ваши легкие пострадают).Интервальный метод работы.Очень удобная техника сосредоточиться на работе для СДВГшников под названием «помидор» предполагает работу короткими интервалами (обычно 25 минут), чередуя их с небольшими перерывами. Она помогает повысить концентрацию и избежать переутомления. Иделаьно для тех, кто любит делать несколько дел одновременно, но может немного увлечься и из-за этого потерять продуктивность в главном.Ведение дневника мыслей поможет сосредоточиться.Записывая беспокоящие вас мысли, вы можете освободить голову от постоянного прокручивания одной и той же информации. Наш мозг требует удовлетворения: если ему хочется что-то прокручивать, он будет это делать, но если вы один раз хорошенько это запишите, мозг, скорее всего, удовлетворится этим действом. А попозже, когда выполните важную работу, перечитайте данные мысли и оцените, действительно ли они важны. Вы будете удивлены выводом, скорее всего.Физактивность = продуктивность.Регулярные физические упражнения помогают снизить уровень стресса и улучшают способность концентрироваться. Даже короткие прогулки могут существенно повлиять на вашу продуктивность.