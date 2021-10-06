Стильная и современная мебель из металлических бочек для дома и сада

Красивые и практичные поделки из металлических бочек.
Казалось бы, что полезного в старой пустой бочке. Однако многие дизайнеры с этим не согласятся и представят на всеобщий суд своим творения, выполненные из этих незатейливых предметов. Столы, стулья, диванчики - все это прекрасно впишется не только в дачный интерьер, но и сможет занять достойное место даже в доме.
1. Диваны
Маленькие разноцветные диваны.
Из большой металлической бочки можно сделать необычные диваны для дома и сада. Для этого вам потребуется яркая краска, инструмент для резки металла, сварочный аппарат и мебельные подушки.
2. Стулья
Стол и стулья.
Комплект простой и функциональной мебели, состоящий из высоких стульев и круглого стола. Все предметы мебели выполнены из металлических бочек и деревянных досок.
3. Офисный стул
Стул в офисном стиле.
Эксклюзивные офисные стулья с красиво изогнутыми сиденьями, сделанными из металлических бочек, станут настоящими звездами помещений в стиле лофт, индастриал, стимпанк или рустик.
4. Люстра
Потолочная люстра с круглым плафоном.
Эта стильная потолочная люстра - самая простая вещь, которую можно сделать из ненужной металлической бочки. Все что для этого нужно: отрезать небольшую часть бочки, покрасить этот кусок черной матовой краской, добавить патроны с лампочками и потолочное крепление.
5. Тумба
Простая металлическая тумба.
Простая тумба, которую без особых усилий можно сделать ненужной бочки, и использовать для декора и хранения вещей на балконе, террасе или в спальне.
6. Умывальник
Большая напольная раковина.
Металлическую бочку из-под химии, машинного масла или чего-либо другого можно использовать для создания потрясающей напольной раковиной. Такое изделие прекрасно впишется в интерьер современного кафе, клуба или салона красоты, оформленного в стиле лофт.
7. Тумба с выдвижными ящиками
Элегантная светлая тумба.
Элегантная светлая тумба с тремя выдвижными ящиками станет эффектной деталью современного интерьера. Такая тумба гармонично впишется в помещение, оформленное в скандинавском, рустикальном или кантри стиле.
8. Раздвижной шкафчик
Раздвижной шкафчик на колесах.
Оригинальный раздвижной шкафчик на колесиках, который можно сделать из одной единственной металлической бочки, декорированной рисунками в стиле примитивизм.
9. Часы
Яркие настенные часы.
Кусок металлической бочки можно использовать для создания ярких необычных настенных часов. Подобная поделка украсит стену современной квартиры, а процесс ее изготовления не потребует особых навыков.
10. Тумба под телевизор
Круглая тумба под телевизор.
Необычная тумба под телевизор, сделанная из широкого круга, отрезанного от большой металлической бочки, который дополнили дополнительными деталями для устойчивости и покрасили в яркий оранжевый цвет.
11. Гриль
Большой гриль.
Любите готовить различные блюда на открытом огне? Тогда этот самодельный гриль, сделанный из большой металлической бочки, заинтересует вас.
12. Скамейка
Оригинальная садовая скамейка.
Из металлической бочки и деревянных брусьев можно сделать оригинальную и практичную скамейку, которая гармонично впишется в ландшафт садового участка.
13. Ажурная мебель
Ажурный стул и столик.
Фантастический ажурный стол и стульчик, вырезанные из невзрачных металлических бочек, - работа, которую под силу сделать настоящему умельцу.
14. Парковка
Парковка для велосипедов.
Если в вашей семье больше одного велосипеда, вам точно не помешает эта самодельная парковка, которую можно сделать своими руками из половины металлической бочки.
15. Вертикальная грядка
Высокая вертикальная грядка.
Высокая вертикальная грядка, оборудованная в металлической бочке, позволит сэкономить немало места в саду и станет настоящим украшением огорода.
16. Трюмо
Трюмо и кресло.
Элегантный комплект мебели, включающий в себя кресло и круглый столик, обитые искусственной кожей, прекрасно впишутся в интерьер современной спальни.
17. Машинки
Детские машинки.
Порадуйте своих детей, превратив металлические бочки в яркие машинки. Такой аттракцион станет любимым развлечением для детей в летнее время года.
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