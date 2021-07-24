7 полезных бытовых мелочей, которые помогут сделать жизнь немного проще

1. Вешалка в кубе

Отличное решение. /Фото: youtube.com.

2. Циркуль из карандашей

Сделай сам. /Фото: youtube.com.

Можно сделать и вот так. /Фото: youtube.com.

3. Безопасная кастрюля

/Фото: youtube.com. Проводом модернизацию./Фото: youtube.com.

4. Брелок из пробки

Просто и понятно. /Фото: youtube.com.

5. Смазать молнию

Неожиданное применение. /Фото: youtube.com.

6. Убрать нитку на свитере

Это не проблема. /Фото: youtube.com.

7. Подставка из риса

Получится хорошо. /Фото: youtube.com.