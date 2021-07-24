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7 полезных бытовых мелочей, которые помогут сделать жизнь немного проще


7 полезных бытовых мелочей, которые помогут сделать жизнь немного проще

Существует много полезных мелочей, которые способны помочь сделать нашу жизнь проще и приятнее. Большинство людей, просто не задумывается над тем, насколько неожиданным образом можно использовать некоторые предметы. Вот еще несколько замечательных примеров, которые помогут разбавить повседневную рутину неожиданными решениями.


1. Вешалка в кубе


Отличное решение. /Фото: youtube.com.

Отличное решение. /Фото: youtube.com.

 

Если шкаф высокий, то в нем можно разместить больше вешалок, чем кажется на первый взгляд. Достаточно взять несколько штук и приделать в нижней части крючок так, что к вешалке можно было подцепить снизу еще одну. Идеальный вариант для развешивания легких вещей.

2. Циркуль из карандашей


Сделай сам. /Фото: youtube.com.

Сделай сам. /Фото: youtube.com.

 

Если срочно понадобился в доме циркуль, а его нет, вовсе не обязательно сразу бежать в магазин канцелярских принадлежностей. Поищите сначала несколько ручек или карандашей, а также резинку. С их помощью можно собрать вот такую конструкцию. Работает отлично.
Можно сделать и вот так. /Фото: youtube.com.

Можно сделать и вот так. /Фото: youtube.com.

 

А еще циркуль можно быстро сделать, взяв два пищащих предмета и разогнув скрепку вот таким образом. Стоит показать этот способ своим детям на всякий случай.

3. Безопасная кастрюля


Проводом модернизацию. /Фото: youtube.com.

Проводом модернизацию.
/Фото: youtube.com.

 

Если в доме остались старые кастрюли с ужасными металлическими ручками, то их можно легко модернизировать. Понадобится кусочек дерева, а еще лучше – винная пробка. Просто запихните ее под металлическую ручку. Это решит множество проблем во время готовки.

4. Брелок из пробки


Просто и понятно. /Фото: youtube.com.

Просто и понятно. /Фото: youtube.com.

 

Из винной пробки можно сделать отличный брелок для ключей. Все, что для этого понадобится раздобыть и вкрутить в пробку маленький крючок, на который подвесится ключ. Важным достоинством подобной конструкции является то, что такой брелок не тонет. Пригодится летом, во время похода на пляж.

5. Смазать молнию


Неожиданное применение. /Фото: youtube.com.

Неожиданное применение. /Фото: youtube.com.

 

Бывает такое, что бегунок на молнии заедает и не хочет идти. Произвести замену оперативно точно не получится, особенно, если случилось это посреди дня. Попытаться решить проблемы можно при помощи чего-нибудь жирного, например гигиенической помады для губ. Просто смажьте как следует молнию.

6. Убрать нитку на свитере


Это не проблема. /Фото: youtube.com.

Это не проблема. /Фото: youtube.com.

 

Свитер - это теплый и полезный элемент гардероба в зимний период. Вот только иногда из него начинают торчать нитки. Убрать такую можно при помощи разогнутой скрепки. Просто проденьте выпавшую нитку в скрепку и «зашейте» несколькими движениями обратно. Как сделали бы это при помощи иголки.

7. Подставка из риса


Получится хорошо. /Фото: youtube.com.

Получится хорошо. /Фото: youtube.com.

 

Из обычного риса получается отличная подставка. Едва ли вам захочется расточительно тратить рис на установку пассатижей и молотка. Однако, подставка для кухонный ножей из банки заполненной риском получается действительно неплохая.

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7 полезных бытовых мелочей, которые помогут сделать жизнь немного проще

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7 полезных бытовых мелочей, которые помогут сделать жизнь немного прощеПодписаться на мой Instagram
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