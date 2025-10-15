Самые нелепые товары, которые продавались по каталогам сто лет назад

Задолго до того, как компания Sears стала международным центром розничной торговли, она представляла собой фирму, которая стала первым американским бизнес-гигантом. С 1886 по 1924 году Sears давал возможность заказать по почте буквально что угодно, а их каталоги и предложения в них вызывают чувство испанского стыда у современных сотрудников Amazon.
1. «Кровавый строитель» от доктора Баркера
В 1902 году на страницах этого каталога можно было лицезреть уникальный, творческий порыв целой массы авторов ещё до того, как появились понятия морали и закона соответственно. Рядом с «Курсом для лечения потребления» Кертиса находился «Кровавый строитель» Баркера, который можно было купить целой дюжиной всего за шесть долларов. Это уникальное, жидкое чудо, которое рекламировали при помощи одних только фантастических букв, по заверению создателей было способно вылечить золотуху, ревматизм, прыщи, язвы и фурункулы и, конечно же, рак. Кроме того, считалось, что «Кровавый строитель» помогает сделать кожу гладкой и чистой, несмотря на то, что он больше сгодился бы для кровавых спецэффектов в нелепых вампирских фильмах 80-х годов. Талантливые маркетологи писали о том, что глоточек этого средства летом поможет избавиться от жары, повысит иммунную систему, а зимой даст возможность побороть любой, даже самый сильный холод. Какое удивительное средство, не правда ли? Из каких же добавок, лекарственных средств и других ингредиентов он сделан? Всё просто: из самых обычных овощей. Да-да, это был самый обыкновенный целебный овощной напиток. Сегодня же любой овощной сок, к примеру, в магазине Walmart, можно купить за 7 долларов за две бутылочки.
2. Выпрямитель спины и осанки «Body Brace»
Хотите ли вы носить подпружиненную металлическую пластину, которая привязывается к животу, а также дополняется серией громоздких ремней и металлических скоб, которые вынуждают вас ходить ровно и вертикально? Как это нет? В каталоге было буквально сказано, что «Rational Body Brace» поможет избавиться от сутулости, при этом оказывая настоящий оздоровительный эффект: он избавляет внутренние органы, мышцы и связки, а также нервы от неестественных и чрезмерных нагрузок. Однако отмечалось, что женщинам до и после родов запрещалось носить улучшенную версию этого корсета, поскольку его использование могло привести не только к проблемам со здоровьем, но и к заболеваниям позвоночника в частности. В современности подобными вопросами занимаются мануальные терапевты, средняя стоимость посещения которых составит 65 долларов по данным Cost Helper.
3. Шокирующий электрический пояс для гениталий
Всего за 18 долларов создатели каталога предлагали стать владельцем электрического пояса «Giant Power Heidelberg». Что он лечит? Нервозность, любые нервные и физические расстройства, и, как бонус, эректильную дисфункцию. Каким образом? Электрическим. В прямом смысле этого слова. Именно так, этот удивительный ремень, в который встроено пять электродов, был предназначен для передачи «целительного тока» по всей паховой области, тем самым не только излечивая, но и укрепляя, а также увеличивая эту часть тела., что помогает им стать здоровее. По крайней мере именно так утверждали в объявлении. Также было сказано, что «семенные железы быстро реагируют на поток энергии, нервы «просыпаются» и начинают расширяться, создавая более быстрый кровоток, помогая выплеснуться юношеской энергии и вытесняя тем самым усталость, возвращая естественную силу и удваивая сексуальный потенциал». Конечно же, сегодня врачи не рекомендуют использовать ток, чтобы «пробудить» ваши гениталии. Хотя бы потому, что бутылочка виагры или блистер таблеток обойдутся намного дешевле – примерно 10 долларов за упаковку.
4. Вафли с мышьяком
Такие слова, как «безопасный» и «абсолютно безвредный» повторяются в этом объявлении с завидной частотой. И касаются они «Съедобных вафель с мышьяком от Доктора Розы», которые были выпущены в далёком 1902 году. Этот продукт обещал устранить все прыщи и высыпания на коже, сделать её более гладкой и мягкой всего за 35 центов за коробочку. Главная особенность этого продукта Sears заключалась в том, что в какой-то степени он действительно работал. Эти вафли были созданы для употребления в пищу, в результате чего кожа белела буквально до максимальной степени прозрачности. В то время это был весьма популярный способ добиться аристократической белизны кожи и привлекательного трупного вида, когда на дворе была Викторианская эпоха. Конечно же, они, вероятно, действовали даже слишком хорошо, ведь вызывающий привыкание у клиентов яд, разумеется, многих из них на самом деле превратил в трупы. Удивительно, но мышьяк на ряду со ртутью до сих пор используется в отбеливающих кремах для кожи в некоторых странах мира, к примеру, в таких как Тринидад и Тобаго.
5. Каминная полка
Какой же дом без очага? Если вы когда-то хотели камин – то вовсе не обязательно было обращаться к застройщику и испытывать трудности с его установкой. Достаточно было просто заказать его из Огайо, в особенности, если вам нравятся оригинальные решения в стиле ноу-хау, а также есть немного лишнего места. Такие камины были по-настоящему популярны, их длина составляла около семи футов, сами же они изготавливались из натурального цельного дерева, в которое монтировались высококачественные стекла. Вес одного такого изделия составлял около 315 футов. Расходы на производство такой вещи были самыми разными и насчитывали от 7 до 35 долларов, а ещё необходимо было самостоятельно предоставлять материалы. Сегодня стоимость такой каминной полки из красного дерева обойдется в хорошую копеечку. Отметим, что и по сей день на eBay продаются похожие изделия из Sears модели, одна из которых стоит примерно 1944 доллара.
6. Таблетки для мозга
Прежде, чем мир узнал о таком заболевании, как тревожность, его, как правило, лечили как обычную нервозность. И, очевидно, шарлатанские «Таблетки Доктора Хаммонда «Нерв и Мозг»» – один из таких примеров, которые можно было приобрести по почте. Утверждалось, что всего шесть пачек таких таблеток гарантируют положительный результат при лечении нервозности, боли в животе, вздутия, плохой памяти, боли в спине и при остальных, весьма распространённых заболеваниях, о которых только могли писать в то время.И по сей день неизвестно, какие именно лекарственные средства содержались в таблетках, однако реклама уверяла читателей, что они были разработаны опытными немецкими учёными и прошли все необходимые тесты в немецких больницах «с удивительным успехом». Также объявление предостерегало мужчин от покупки средств у шарлатанов, ведь именно «Таблетки Доктора Хаммонда» являются оригинальными и настоящими. Стоимость таких таблеток равнялась в то в время 60 центам за коробку. Согласно современным данным, сегодняшние медицинские препараты, которые лечат тревожность и неврозы, требуют рецепта от врача и стоят примерно 10-15 долларов за упаковку.
7. «Бифштекс» в бутылке
«Прибавьте плоти худым людям, пейте его во время еды. Среди всех напитков этот – как бифштекс среди мясных продуктов», – именно так гласит реклама этого товара. И, разумеется, он имеет огромную сферу использования. Так, авторы утверждают, что он может использоваться инвалидами и реконвалесцентами, для слабых людей, которые мечтают стать сильными, и для сильных, которые хотят сохранить свою силу, для страдающих на туберкулёз и бессонницу. Что же в этой бутылочке? Экстракт солода! Да, «Солодовый экстракт Доктора Хоффмана» обещает вылечить абсолютно все болезни, которые вас беспокоят, при помощи волшебных солодовых свойств. Экстракт солода – это, по большей части, сахарный сироп, который используется для приготовления пива. Он содержит в своём составе витамин А, рибофлавин и белки, так что это не будет иметь негативных последствий для организма, однако, безусловно, не излечит столь длинный перечень заболеваний. Бутылочка такого напитка стоила около 1,45 доллара в то время, сегодня же – около 8,76 долларов на Амазоне.
