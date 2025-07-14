Кулинарное наследие СССР: любимые блюда советских хозяек

В современном мире многие люди с пренебрежением относятся к блюдам, которые готовили советские хозяйки. Ведь они уверены в том, что из тех продуктов, которые были на прилавках магазинов, невозможно было приготовить что-то действительно вкусное. В то время основные продукты на столе советской семьи были довольно простыми: картошка, макароны, молоко, яйца, мука, масло, мясо, рыба. Но именно на их основе умелые хозяйки создавали разнообразные блюда, которые до сих пор являются классикой советской кухни.
Можно с уверенностью сказать о том, что «Оливье» является советским блюдом. Мало кто знает, но этот салат существовал ещё в дореволюционное время. Привычный нам вариант появился в Москве и его состав стал совершенно другим, чем был ранее. Если раньше в него добавляли рябчиков, то в советский период их заменили обыкновенной курицей.колбасой. Именно такой вариант «Оливье» прижился у нас в стране. Причем не только у нас, но и по всему миру. Например в европейских странах этот салат носит совершенно иное название: «Русский».
В «Оливье» обязательно добавляли маринованные огурцы и лук
Данный салат был достаточно прост в приготовлении и не требовал особых навыков от советских хозяек. В его состав входили: яйца, картошка, мясо, зелёный горошек, маринованные огурцы и репчатый лук. В качестве заправки использовали привычный нам майонез. Но чаще всего его готовили самостоятельно. Именно это придавало ему особенный вкус. Сейчас многие домохозяйки с удовольствием готовят данный салат, причем у каждой есть свой собственный рецепт.
Ну и конечно же отдельно стоит вспомнить салат под названием «Шуба». В это блюдо входили самые простые ингредиенты, которые не только были доступны каждому, но и стоили достаточно дёшево. В его составе не было ничего дорогого и лишнего. «Шуба» — это достаточно уникальное блюдо, аналогов которому просто не найти. В России данный салат просто обожают, а иностранцы не понимают, как можно есть салат с рыбой.
Данные блюда подавали в советских столовых / Фото: etojizn.ru
Оказывается, что в советский период каждая хозяйка также готовила данное блюдо по-своему. Их объединяло лишь одно: в составе обязательно должна была присутствовать селёдка, отварной картофель и свекла. Особенность данного салата состояла в том, что каждый слой нужно было укладывать друг на друга. Между ними обязательно должен был присутствовать майонез. Сейчас же многие домохозяйки до сих пор спорят о том, какой слой должен идти друг за другом. Кто-то уверен, что в салате обязательно должна присутствовать морковка, а кто-то не может представить его без репчатого лука. К тому же, сейчас в салат стали добавлять яйца, а вместо селёдки использовать красную рыбу. Здесь все зависит от вкусовых предпочтений.
Ещё один салат, который пришёлся по вкусу советским гражданам — «Пассажирский». Сейчас мало кто знает о его существовании, но в советский период это было одно из самых популярных блюд. Возникает вопрос: а как же о его существовании узнали сами домохозяйки? Все достаточно просто. У каждой уважающей себя женщины дома обязательно должна была быть кулинарная книга. Именно там они и вычитали этот оригинальный рецепт салата. Кстати, название «Пассажирский» у него появилось тоже не просто так. На самом деле его активно продавали в вагонах-ресторанах. Именно поэтому он и получил такое название.
Салат «Пассажирский» / «Макароны по-флотски»
Что же входит в его состав? Оказывается, что не так уж и много ингредиентов требовалось для его приготовления. Делали его из говяжьей печени, соленых огурцов и лука. Сначала нужно было обжарить печень и нарезать их тоненькой соломкой, после этого также резали огурцы. Лук пассировали и тоже добавляли в салат. Заправлялось все это конечно же майонезом. Сейчас такой салат все реже можно встретить на праздничных столах.
Но кроме салатов существовали и другие блюда. Например, очень популярным считался суп «Студенческий». Оказывается, что какого-то чёткого рецепта просто невозможно найти. Его нет в каких-то кулинарных книгах, но он отчётливо сохранился в головах тех, кто учился в советский период. Здесь название говорит само за себя. Ведь его рецептура зависела исключительно из финансового положения человека. Но чаще всего в его состав входил картофель, морковь, лук, плавленые сырки и пару сосисок. Но если же не было картофеля, то его можно было заменить макаронами. К тому же, чего студенты только не добавляли в этот суп. Но с уверенностью можно сказать лишь одно, что от этого данный суп не становился хуже, а иногда даже и лучше.
Суп «Гороховый» / «Студенческий»
Ещё один популярный суп в советский период — «Гороховый». Он и сейчас является достаточно популярным блюдом, и его с удовольствием готовят многие домохозяйки. В его состав обязательно входил сухой горох, лук, картофель, морковка и различные копчёности. После того, как блюдо было готово, в него можно было добавить гренки. Сейчас такое блюдо также можно встретить в столовых и недорогих кафе. Существует огромное количество вариаций данного супа. Повара советуют добавлять в него как можно больше копчёностей, причем разных видов. Так суп будет не только вкуснее, но и гораздо насыщеннее.
Ингредиенты для «Наполеона»
Ну и как же не вспомнить знаменитое советское блюдо «Макароны по-флотски»? Оказывается, что точная история появления этого блюда неизвестна, ведь существует огромное количество версий. Одна из них гласит, что это блюдо было приготовлено народом. После чего получило широкую популярность и среди профессиональных поваров. Его предлагали попробовать не только в школьных столовых, но и в пансионатах, санаториях и лагерях. Многим советским гражданам приходилось по вкусу данное блюдо. Ведь оно было достаточно простым в приготовлении и не требовало каких-то изысканных продуктов. Для того, чтобы сделать «Макароны по-флотски» требовался лишь фарш, лук и макароны. Это блюдо готовят даже многие современные хозяйки. Они не желают отходить от первоначального варианта блюда, и всё, что они туда добавляют помимо основных ингредиентов — это зелень.
А вот на десерт советские люди предпочитали «Наполеон». Этот торт был достаточно популярен в прошлом столетии. Но несмотря на это, даже сейчас многие не прочь полакомиться этим десертом. В советских период редко можно было встретить данный торт в магазине или кафе, его готовили лишь дома. Пик его актуальности пришелся на 80-е годы прошлого столетия. Именно тогда вместо крема советские хозяйки начали использовать растопленное мороженое. Ведь в эти года дефицит продуктов стал весьма заметен.
Торт «Наполеон» / Фото: pervyebljuda.ru
Изначально для приготовления «Наполеона» использовали слоёное тесто. Из него делались тонкие и ароматные коржи. Но главный секрет этого блюда состоял в креме. Его готовили из молока, яиц, сахара и муки. С помощью получившего крема промазывали все слои данного торта. А после этого его обязательно нужно было отправить в холодильник на пару часов, чтобы торт хорошенько пропитался. Сейчас существует огромное количество вариаций торта. Многие домохозяйки не прочь добавить в крем немного сливочного масла, а в тесто — пару ложек коньяка.
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