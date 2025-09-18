Вокруг Солнечной системы

С нами не соскучишься!

Межпланетные автоматические разведчики НАСА, Европейского космического агентства и другие в данный момент собирают информацию о нашей Солнечной системе. Прямо сейчас космические аппараты находятся на орбитах Солнца, Меркурия, Венеры, Земли, Марса и Сатурна, другие летят к небольшим космическим объектам.