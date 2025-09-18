С нами не соску...
Вокруг Солнечной системы

Межпланетные автоматические разведчики НАСА, Европейского космического агентства и другие в данный момент собирают информацию о нашей Солнечной системе. Прямо сейчас космические аппараты находятся на орбитах Солнца, Меркурия, Венеры, Земли, Марса и Сатурна, другие летят к небольшим космическим объектам.



Благодаря космонавтам и всем автоматическим механическим разведчикам в космосе, мы имеем возможность посмотреть «семейные» фотографии нашей Солнечной системы.

Вокруг Солнечной системы

Район реки Нил ночью. (Фото Scott Kelly | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Вспышка на Солнце. (Фото Solar Dynamics Observatory | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Нью-Йорк с МКС. (Фото Scott Kelly | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Млечный путь из космоса. (Фото Scott Kelly | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Тайфун «Майсак». (Фото Samantha Cristoforetti | ESA | NASA | Reuters):

Вокруг Солнечной системы

Так выглядят Багамы с Международной космической станции. (Фото Scott Kelly | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Еле видная МКС на фоне Луны. Также смотрите «Полное лунное затмение и красная Луна». (Фото Bill Ingalls | NASA):

Вокруг Солнечной системы

13 сентября 2015 затмение Солнца произошло дважды, причем за данным явлением было возможным наблюдать лишь с околоземной орбиты: сначала Солнце затмила наша планета, а затем — Луна. (Фото SDO | NASA | AP):

Вокруг Солнечной системы

Комета 67P/Чурюмова — Герасименко с 28 километров. Ее размеры — 4,1×3,2×1,3 км (бо́льшая часть). (Фото ESA | Rosetta | NAVCAM):

Вокруг Солнечной системы

Посмотрим на комету поближе: расстояние 7,9 км от поверхности. Ее индекс 67P означает, что это 67-я открытая короткопериодическая (период обращения вокруг Солнца менее 200 лет) комета. (Фото ESA | Rosetta | NavCam):

Вокруг Солнечной системы

Наше Солнце. (Фото SDO | NASA | Reuters):

Вокруг Солнечной системы

Церера — карликовая планета в поясе астероидов внутри Солнечной системы.
Ближайшая к Земле карликовая планета, среднее расстояние между орбитами — около 263 млн км. (Фото JPL-Caltech | UCLA | MPS | DLR | IDA | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Дюны в кальдере Нили Патера на Марсе. (Фото JPL-Caltech | Univ. of Arizona | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Марсоход Curiosity: автопортрет. Также смотрите «Марсоход Curiosity: первые дни на Марсе». (Фото NASA | Reuters):

Вокруг Солнечной системы

Марсианские пейзажи. (Фото JPL-Caltech | MSSS | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Присутствие в кратере Джезеро на марсе следов водной активности сразу двух периодов делает его интересным объектом для дальнейшего изучения. В частности, сейчас этот кратер рассматривается как одно из возможных мест посадки марсохода, который будет запущен в 2020 году. (Фото JPL-Caltech | University of Arizona | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Солнечное затмение: вид из космоса. (Фото ESA | ROB):

Вокруг Солнечной системы

Облака на Сатурне. (Фото JPL-Caltech | Space Science Institute | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Естественный спутник Сатурна — Диона. На заднем фоне видны кольца газового гиганта. Диона состоит преимущественно из водяного льда со значительной примесью каменных пород во внутренних слоях. (Фото JPL-Caltech | SSI | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Три луны — Титан (5150 километров в поперечнике), Мимас (396 км в поперечнике), и Рея (1527 километров в поперечнике). (Фото JPL-Caltech | Space Science Institute | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Кольца Сатурна. Плоскость обращения системы колец совпадает с плоскостью экватора Сатурна. Размер частиц материала в кольцах — от микрометров до сантиметров и (реже) десятков метров. Состав главных колец: водяной лёд (около 99 %) с примесями силикатной пыли. Толщина колец чрезвычайно мала по сравнению с их шириной (от 7 до 80 тысяч километров над экватором Сатурна) и составляет от одного километра до десяти метров. (Фото JPL-Caltech | Space Science Institute | NASA):

Вокруг Солнечной системы

И снова спутник Сатурна. На Дионе имеются сильно и слабо кратерированные области. Многие из наиболее кратерированных областей находятся на заднем полушарии спутника, в то время как, согласно расчётам, наибольшей метеоритной бомбардировке должно подвергаться ведущее полушарие. Возможно, когда-то Диона была развёрнута в результате удара крупного небесного тела. (Фото JPL-Caltech | SSI | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Плутон — крупнейшая по размеру известная карликовая планета Солнечной системы. Его масса меньше массы Луны в пять раз, а объём — в три раза. Площадь поверхности Плутона примерно равна площади России. (Фото Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory | Southwest Research Institute | NASA | AP):

Вокруг Солнечной системы

С течением времени Солнце постепенно расходует запасы своего термоядерного топлива, и это приведёт к тому, что через 1,1 млрд лет оно будет сиять на 11 % ярче, чем сейчас. Обитаемая зона Солнечной системы к тому времени сместится за пределы современной земной орбиты, достигнув Марса, Юпитера, а затем Сатурна. Через 7,6—7,8 миллиарда лет ядро Солнца разогреется настолько, что запустит процесс горения водорода в окружающей его оболочке. Это приведёт к резкому расширению внешних оболочек Солнца и оно станет красным гигантом.

Вполне возможно, что в те времена на Плутоне и объектах пояса Койпера будут существовать условия, приемлемые для развития жизни. Плутон сможет поддерживать эти условия на протяжении десятков миллионов лет, до тех пор, пока Солнце не станет белым карликом и окончательно не погаснет. (Фото Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory | Southwest Research Institute | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Еще один снимок Плутона, сделанный с расстояния 18 000 километров. (Фото Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory | Southwest Research Institute | NASA):

Вокруг Солнечной системы

Необычный вид: Луна и Земля. (Фото NASA | NOAA | Reuters):

Вокруг Солнечной системы

