С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина

Дмитрий Сидоркевич — просто копия почтальона Печкина из мультсериала «Простоквашино». Житель Петербурга настолько похож на этого персонажа, что даже выиграл конкурс его двойников — и это явно заслуженная победа. В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина

Как говорит сам Дмитрий: «Схожесть с известнейшим почтальоном Печкиным стали замечать очень давно, ранее обходились без такой популярности, а сейчас уже очень многие узнают не проходят мимо».

В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина

Дмитрий Сидоркевич из Петербурга – это почтальон Печкин, только в реальной жизни. Удивительно, но их не отличить! Мужчина рассказывает, что последние 6-7 лет, когда все стали замечать сходство с мультяшным персонажем, к нему пришла настоящая популярность. В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина Схожесть настолько поразительна, что мужчина даже выиграл конкурс двойников Печкина. В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина В последнее время, петербургский Печкин подрабатывает тем, что посещает корпоративы, детские утренники и иногда доставляет посылки. В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина В обычной жизни Дмитрий работает в мотомастерской, даже несмотря на популярность, бросать работу он не собирается. В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина Узнав про удивительного двойника, студия «Союзмультфильм» пригласили его в гости. В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина Типаж внешности, длинный нос, усы, взгляд – все точно как Печкина! В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина «Люди всегда очень радуются, встречая меня и от этого я счастлив», – рассказывает Дмитрий. В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина Где познакомили Дмитрия с создателями «Простоквашино» В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина Так же, известный двойник встретился с Иваном Охлобыстиным, который озвучивал почтальона Печкина в мультсериале. Вот такой почтальон Печкин, только в реальной жизни.

