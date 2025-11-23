В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина

Дмитрий Сидоркевич — просто копия почтальона Печкина из мультсериала «Простоквашино». Житель Петербурга настолько похож на этого персонажа, что даже выиграл конкурс его двойников — и это явно заслуженная победа.



Как говорит сам Дмитрий: «Схожесть с известнейшим почтальоном Печкиным стали замечать очень давно, ранее обходились без такой популярности, а сейчас уже очень многие узнают не проходят мимо».

Где познакомили Дмитрия с создателями «Простоквашино» Так же, известный двойник встретился с Иваном Охлобыстиным, который озвучивал почтальона Печкина в мультсериале.