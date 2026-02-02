Банный день раз в неделю и еще 6 секретов красоты из Японии

Семь секретов красоты японских девушек. / Фото: agoda.com
Считается, что у японок ухоженная кожа — она фарфоровая, увлажненная с ровным тоном. Но дело не только в генетике! Это результат, который достигается путем тщательного ухода, который включает разные аспекты: поддержание здоровья всего организма, бьюти-процедуры, очищение и увлажнение.
1. Меньше косметических средств
Японки стараются не использовать много косметики. / Фото: triuslabs.com
Японские женщины убеждены, что использование большого количества косметических средств вредит природной красоте. Они считают, что составляющие компоненты химического происхождения могут негативно воздействовать на кожу. Поэтому минимализм в косметике — одно из главных правили сохранения красоты, которому следуют все красавицы в Японии.
2. Косметика только с натуральными ингредиентами
Ингредиенты, которые можно съесть, полезны для кожи. / Фото: yar.mk.ru
Да, японки ограничивают использование магазинных косметических средств. Но это не означает, что они их не используют вовсе. Они отдают предпочтение средствам, которые в составе содержат исключительно натуральные ингредиенты. По их словам, все что можно съесть, можно наносить на кожу. Поэтому японские девушки обязательно читают состав на упаковке перед покупкой того или иного средства для ухода. Чем больше в составе фруктов, ягод или даже овощей и специй, тем престижнее считается косметика.
3. Тканевые маски для лица
Тканевыми масками пользовались гейши. / Фото: esthetique24.ru
Тканевые маски — универсальное средство для ухода за кожей лица, - так считают в Японии.такого контакта в эпидермис попадает больше питательных веществ и витаминов, а значит, эффект наступает незамедлительно.
Современные японки продолжают использовать тканевые маски для поддержания красоты кожи лица. Они не только используют готовый продукт из магазина, но и готовят их самостоятельно. Они, также как их предки, берут салфетку из подходящего материала, опускают ее в определенную смесь натуральных продуктов, а затем кладут на кожу. К примеру, для увлажнения подходит желток или огурец. А для осветления кожи — мед, овсяные хлопья или картофель.
4. Антивозрастной массаж кожи лица
Массаж борется со старением кожи. / Фото: beauty-shop.ru
А еще японки постоянно делают массаж кожи, причем, не обязательно в салоне красоты. Можно самостоятельно изучить технику, которая поможет разгладить морщины. Они считают, что простые растирающие, похлопывающие и поглаживающие движения пальцами способны творить чудеса. Массаж способствует омоложению, борется с дряблостью и устраняет отеки.
5. Эфирные масла против старения
Эфирные масла - универсальное средство для ухода за кожей лица. / Фото: newdirectionsaromatics.com
В ванной комнате у каждой японской женщины стоят эфирные масла. Они считают такой жирный продукт просто незаменимым средством в уходе за кожей. Нужно только подобрать для себя подходящий. Одним нравятся эфирное масло цитрусовых или чайного дерева, другим подходит масло жожоба или виноградной косточки.
Маслом японки увлажняют сухую кожу. Примечательно, что женщины не волнуются, что кожный покров станет жирным. Они считают, что эпидермис возьмет столько масла, сколько ему нужно. А излишки можно убрать бумажной салфеткой.
6. Ежедневное очищение
Ежедневное очищение - залог красивой кожи. / Фото: ravishmag.co.uk
А еще японки никогда не экономят на средствах для ежедневного очищения. Они готовы потратить большую сумму денег, лишь бы средство для умывания идеально очищало поры. На подбор такого средства они готовы тратить кучу времени в магазине. А все потому что правильно выбранный лосьон, гель или пенка творят чудеса — чистая кожа стареет намного медленнее, чем усталая от загрязнений и черных точек.
Японки умываются минимум два раза в день. Утром и вечером перед сном. Уход они осуществляют обязательно со своим любимым средством для очищения. Просто умыться водой не годится!
7. Банный день один раз в неделю
Горячая вода помогает в быстром очищении кожи. / Фото: agoda.com
Удивительно, но в Японии тоже существует банный день. Женщины посещают бани один раз в неделю и считают эту процедуру одним из главных их секретом красоты. Правда, японские бани отличаются от русских. Они делятся на несколько видов — с горячими природными источниками, искусственными бассейнами, с минеральной водой или травами. Обычно общественные бани разделены на мужские и женские. Девушки погружаются в горячие источники с целебной водой и наслаждаются теплом.
По их словам, во время процедуры происходит расслабление мышечной мускулатуры всего тела, снимается стресс, нормализуется кровообращение и обменные процессы, но самое главное — кожа избавляется от шлаков и токсинов.
