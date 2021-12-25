История появления граненого стакана

В народе он звался «гранчак». Он же «губастый». Он же «малинковский». Он же «мухинский». А вообще-то это советский стакан — многогранный, как правда.
Оказывается, выражением «простой, как три копейки» мы обязаны граненому стакану. Количество граней у этого почетного обитателя железнодорожных буфетов было разным: 10, 12, 14, 16, 18 и 20. Одно время выпускали стаканы даже с 17-ю гранями, но изготавливать посуду с нечетным количеством сторон было сложнее, поэтому остановились на оптимальных 16. Цена изделия зависела напрямую от количества граней. Самый простенький, 10-гранный, стоил 3 копейки, 16-гранный — семь, «люксовый» 20-гранный — целых 14.
Несмотря на то что граненый стакан — классический символ советского времени, его можно увидеть в «Утреннем натюрморте» Кузьмы Петрова-Водкина 1918 года.
Петр I на английской гравюре 1858 года
Как считают многие исследователи, граненый появился еще во времена Петра I, а изготовил его стекольный завод города Гусь-Хрустальный. Тогда стакан назывался «гранчак» и был новомодной альтернативой русским деревянным кружкам. Грани делали его прочным и не позволяли кататься по столу. Когда царю презентовали новинку, тот не поверил в надежность стекляшки и от души грохнул ее об пол.
Несмотря на нелюбовь ко всему буржуазному, советские инженеры стакан оценили, разве что «апгрейдили». Прочность ему придавала форма и толщина стекла. Последнее изготавливали при чрезвычайно высоких температурах — 1400–1600 °С. Да к тому же дважды обжигали. Ну а на первых порах в стекло даже добавляли свинец.
Кстати, об экстерьере. Считается, что уникальную форму ему придумала советский скульптор Вера Мухина — автор знаменитого мемориала «Рабочий и колхозница» (отсюда и одно из народных названий стакана — «мухинский»).
В 1980-е, когда технология изготовления граненых была нарушена (производство попросту перешло на иностранные стандарты), поползли сплетни о происках недругов, покусившихся на святыню. Стаканы стали не только разбиваться, но лопаться и даже взрываться.
Граненый стакан был не просто посудой — это была «мандала» эпохи, от которой пошли многие всем известные афоризмы. Вот хотя бы выражение «сообразить на троих». Дело в том, что стандартный граненый стакан (если считать от ободка) вмещал ровно 200 г. Поллитровка водки в два стакана не умещалась, зато в три — в аккурат. Поэтому пить было удобнее именно втроем.
Автоматы по продаже газированной воды в советские годы можно было нередко встретить на улице или в общественных местах. Только в Москве таковых насчитывалось 10 000
Кстати, об ободке. Первые граненые стаканы его не имели, поэтому пить из них было весьма неудобно: чтобы содержимое не проливалось — стакан нужно было плотно прижать к губам. Когда каемка по краю все-таки появилась — первоначальную модель стакана нарекли «губастой», чтобы отличать ее от второй. А вот «маленковским» стакан стал в те времена, когда советский министр обороны Георгий Маленков пообещал определенным категориям военнослужащих паек — 200 г водки на обед (непьющим норма была заменена на аналогичное количество табака или сахара). Указ приказал долго жить, но народная память бессмертна.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии