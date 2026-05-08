С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Свежие комментарии

  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

Как преобразить балкон без ремонта

Зачастую балкон становится складом для велосипедов, банок с соленьями и старой мебели. Но даже самое скромное пространство можно превратить в любимое место для утреннего кофе или вечернего отдыха. И для этого вовсе не нужно затевать дорогостоящий ремонт, выравнивать стены или менять окна. Достаточно немного фантазии и наших простых лайфхаков, которые подойдут и для застекленной лоджии, и для открытого балкона.




1. Создайте настроение с помощью света

Верхний свет редко делает помещение уютным, а на балконе его часто и вовсе нет. Ваш главный помощник — атмосферная подсветка.

● Гирлянды. Это самое простое и бюджетное решение, которое мгновенно преобразит пространство. Выбирайте влагозащищенные уличные модели на солнечных батареях — так вам не придется думать о розетках и проводах. Обмотайте гирлянду вокруг сушилки для белья, пустите по перилам или уложите в большие стеклянные банки, создав импровизированные фонари.

● Свечи. В закрытом пространстве они создают неповторимую магию. Используйте LED-свечи на батарейках для безопасности или высокие фонари-канделябры, которые стоят на полу и не боятся сквозняков.


2. Спрячьте бетонный пол

Старая бетонная стяжка или выцветшая плитка портят все впечатление, а укладывать новое покрытие — дорого и долго. Предлагаем пойти другим путем.
● Искусственная трава. Это тренд, который не сдает позиций. Рулон качественного газона стоит недорого, легко режется канцелярским ножом под форму балкона и мгновенно создает эффект загородной лужайки. Отдельный плюс: трава приятно пружинит под ногами, а еще ее легко пылесосить.
● Ковер или ковровая дорожка. Выбирайте полипропиленовые паласные покрытия — они не боятся влаги, не выгорают на солнце, и их можно смело мыть.
Если форма балкона сложная, составьте покрытие из мягких модульных плиток-пазлов, которые продаются в детских магазинах.

3. Вырастите вертикальный сад без сверления стен

Озеленение — лучший способ оживить балконный интерьер, но не переживайте, тяжелые горшки и гвозди не понадобятся.
● Навесные решения. Используйте специальные перекидные крепления на перила. Они выдерживают внушительный вес ящиков с цветами и не требуют никакого монтажа.
● Присоски и крючки. Для гладкой плитки или стекла существуют мощные вакуумные присоски-держатели. На них можно подвесить легкие растения в маленьких кашпо.
● Стеллаж-лесенка. Узкая деревянная лестница, просто прислоненная к стене — готовый вертикальный цветник. Покрасьте ее яркой краской и расставьте на ступенях цветы и садовый декор. Получится быстро и эффектно!


4. Добавьте уюта с помощью текстиля

Голые стены и отсутствие штор делают пространство визуально холодным, напоминающим коробку, так что лучше задрапируйте его.
● Шторы без карниза. Если вы не хотите сверлить стены, используйте телескопическую штангу (раздвижную палку в распор), которая устанавливается между стенами или откосом и потолком. Легкий тюль, лен или органза создадут ощущение воздушности и спрячут вас от посторонних глаз.
● Витражная пленка. Если стекла прозрачные, а соседи слишком близко, наклейте на окна статическую декоративную пленку. Она имитирует витраж или матовое стекло, легко снимается и переклеивается, оставляя пространство светлым, но приватным.
● Подушки и пледы. Сложите старые пледы в непромокаемый сундук или ящик, стоящий на балконе. Доставать их вечером, чтобы укутаться с чашкой чая в руках — будет особенно приятным ритуалом. А подушки из влагостойкой ткани превратят старый стул в кресло мечты.

5. Организуйте систему хранения

На нескольких квадратных метрах не работает классическая расстановка мебели, поэтому лучше использовать предметы-трансформеры.
● Столик на перила. Это складная мини-барная стойка, которая вешается на поручень ограждения и занимает мало места. Идеально подойдет для завтрака с видом на город.
● Пуфы с секретом. Мягкие или жесткие пуфы с откидной крышкой решают две задачи: служат посадочными местами и хранят внутри все, что раньше валялось без дела.
● Навесные органайзеры. С изнаночной стороны стеллажа или просто на перилах можно закрепить текстильные карманы-органайзеры. В них удобно складывать перчатки для сада, мелкие инструменты или детские игрушки, освобождая пол.

Превратить балкон в оазис можно всего за одни выходные. Не бойтесь экспериментировать: начните с гирлянды и коврика, добавьте зелень, и вы сами удивитесь, как балкон из зоны отчуждения превратится в самое уютное место вашей квартиры.
Ссылка на первоисточник
ремонт
наверх