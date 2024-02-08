Зачем в странах Восточной Азии делают такие странные покатые крыши

Визитной карточкой многих стран Восточной Азии остаются легко узнаваемые покатые крыши. Наклонная кровля с изгибом широко распространена в Китае, Корее, Вьетнаме, Камбодже, Японии и других государствах региона, впитавших в себя культурную экспансию Поднебесной. Некоторые связывают необычную форму кровли с догматами буддизма, однако в основе своей причина появления таких крыш в Азии куда более прагматична.
Такая кровля распространена по всему востоку Азии. |Фото: webdonsk.ru.
Знаменитые азиатские покатые крыши первоначально появились в Древнем Китае и постепенно распространились по другим странам региона от побережья и островов Юго-Восточной Азии до Корейского полуострова и японских островов. Столь необычная форма кровли в регионе сформировалась под действием нескольких факторов, в том числе культурно-религиозных. Однако, основная причина появления в китайской традиционно архитектуре покатых крыш предсказуема банальна и носит чисто утилитарный характер.
От Камбоджи до Японии. |Фото: dachnikov.com.
Дело в том, что в первоначально такие крыши появились в самых дождливых регионах Восточной Азии. Единственное, зачем на самом деле нужна такая форма кровли, – это максимально быстрый спуск дождевой воды с крыши. Крыша с изогнутой кровлей позволяет не только быстрее отводить воду, но и как можно дальше сбрасывать ее от дома. Наверняка многие спросят, почему жители Азии не додумались до водостока? Здесь все просто: никакой водосток не справится с отводом тех объемов воды, которые приносит муссон.
Все дело в дождях. |Фото: arnfoto.ru.
Примечательно и то, что далеко не во всех регионах Китая подобные покатые крыши имели распространение. В засушливых, горных и холодных регионах широко были распространены в том числе прямые плоские крыши (жилье простых людей). При этом, когда речь заходит о покатой крыше, многих абсолютно справедливо может насторожить наличие у кровли углубляющегося изгиба… Не лучше ли было бы делать наклонные прямые крыши, ведь кратчайший путь всегда по прямой?
Китайские крыши - живое воплощение задачи о брахистохроне. |Фото: laughingsquid.com.
Кратчайший путь действительно всегда лежит по прямой, вот только помимо проблемы расстояния, есть еще скорость движения. Форма китайской крыши является ярчайшим примером математической задачи о «брахистохроне» - кривой скорейшего спуска. Примечательно, что в математике данный принцип был официально открыт только в 1696 году швейцарцем Иоганном Бернулли. Таким образом, жители Азии исключительно эмпирическим путем открыли и применили на практике упомянутый математический принцип задолго до его формализации в формулах.
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