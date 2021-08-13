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15 фотографий, которые заставят содрогнуться даже самых стойких


15 фотографий, которые заставят содрогнуться даже самых стойких

Наверняка каждый ловил себя на мысли, что после просмотров хорроров нам повсюду мерещились привидения или маньяки, якобы поджидающие за углом. На самом же деле это была оптическая иллюзия и не на шутку разыгравшееся воображение. Так что если у вас слабые нервы - этот обзор не для вас.

1. «Пожар! Пожар! Луна горит!»


Луна горит, а никто не тушит! | Фото: Pinterest.

Луна горит, а никто не тушит! | Фото: Pinterest.

 

2. «Это просто новая скульптура в офис, но я уже на всякий случай записалась к нашему штатному психотерапевту!»


Мастер класс от Novate.ru: «Как эффектно завернуть скульптуру».| Фото: Pinterest.

Мастер класс от Novate.ru: «Как эффектно завернуть скульптуру».| Фото: Pinterest.

 

3. «Ооо, разбитая тарелка выглядит так, будто вот-вот броситься мне в лицо!»


15 фотографий, которые заставят содрогнуться даже самых стойких

«Успокойся, это просто осколки, просто осколки!»| Фото: Pressa.tv.

 

4. «Какое милое озеро и штук двести крокодилов!»


А что это там так блестит в темноте? | Фото: ЯПлакалъ.

А что это там так блестит в темноте? | Фото: ЯПлакалъ.

 

5. «Так чемодан я уже собрал, осталось только придумать, как выйти из дома...»


Подозрительное нашествие птиц. | Фото: Pinterest.

Подозрительное нашествие птиц. | Фото: Pinterest.

 

6. «Посмотрите на эту скульптуру! Именно так я бросил пить!»


Все для детей. | Фото: Loupak.

Все для детей. | Фото: Loupak.

 

7. «Все бы ничего, если бы не тот факт, что это заброшенный дом, в котором никогда никто не жил!»


Свет в окне. | Фото: Pagina Noticia.

Свет в окне. | Фото: Pagina Noticia.

 

8. «Мамочка, а ведь я когда-то такое видела в фильме про оживших мертвецов!
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15 фотографий, которые заставят содрогнуться даже самых стойких

«У вас там кто-то ожил!» | Фото: Surfingbird.

 

9. Гулять по вечерам в таком прекрасном месте - одно удовольствие!


Милые картинки. | Фото: Wykop.

Милые картинки. | Фото: Wykop.

 

10. Правду мама говорила: «Все женщины ведьмы!»


Показала свое истинное лицо!| Фото: Badabun Co.

Показала свое истинное лицо!| Фото: Badabun Co.

 

11. Смело несемся навстречу стихии!


15 фотографий, которые заставят содрогнуться даже самых стойких

«А что там вдалеке? Смерч?» | Фото: Wykop.

 

12. Возможно, это Каспер?


А что бы вы сделали, увидев такое!| Фото: Wykop.

А что бы вы сделали, увидев такое!| Фото: Wykop.

 

13. «Скажите мне, что в зеркале ее сестра двойняшка!»


Странное отражение. | Фото: Badabun Co.

Странное отражение. | Фото: Badabun Co.

 

14. «О, Боже, он нас убьет!».


Очаровательный Санта. | Фото: Wykop.

Очаровательный Санта. | Фото: Wykop.

 

15. А это нормально, что куколка теперь мне снится каждую ночь?


15 фотографий, которые заставят содрогнуться даже самых стойких

«Ну что, давайте поиграем!»| Фото: Wykop.

 

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15 фотографий, которые заставят содрогнуться даже самых стойких

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15 фотографий, которые заставят содрогнуться даже самых стойкихПодписаться на мой Instagram
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