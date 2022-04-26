Тиуанако: таинственные артефакты древней цивилизации в Южной Америке

Таинственные артефакты древней цивилизации.
Кажется невероятным, но даже в технологичном XXI веке остаётся множество тайн, дошедших до нас из древности. Разгадать их до конца не могут даже современных учёные, хотя попытки сделать это не оставляют. Одной из таких загадок является древняя цивилизация Тиуанако. об артефактах которой и пойдёт речь в этом обзоре.
Сегодня о древней цивилизации Тиуанако известно мало, а археологические раскопки ее наследия ведутся в западной части Боливии. Первым же, кто написал о тысячелетних руинах, был испанский конкистадор Сьеса де Леон.
Врата Солнца, Тиуанако.
В период между 300 г. до н.э. и 300 г. н.э., Тиуанако был культурным и религиозным центром одноименной могущественной империи, в который совершались паломничества. Однако, сам город намного старше. На основе археологических методов Артура Познанского изначально возраст Тиуанако оценивался в 18 000 лет, но современные археологи в XXI веке склонны считать, что он все же не настолько древний.
Древняя керамика из Тиуанако в этнологическом музее, Берлин-Далем.
Сегодня в Тиуанако были раскопаны многие структуры, в том числе Храм каменных голов, Храм Кантатальита, пирамида Акапана, храм Каласасайя, Врата Солнца и Врата Луны. Пожалуй, наиболее выдающейся структурой в Тиуанако является пирамида Акапана, высота которой составляет 16,5 м, длина — 257 м, а ширина - 197 м. На вершине этой пирамиды был сооружен бассейн крестообразной формы, а в ее недрах скрывается сложная сеть зигзагообразных каналов, вымощенных камнем. Предназначение этих каналов, равно, как и самой пирамиды, неизвестно.
Табличка для благовоний (rapero).
К сожалению еще до того, как до пирамиды добрались археологи, она была почти уничтожена мародерами. Много камней из пирамиды были разграблены для строительства местных домов и церквей. Сегодня на западном склоне Акапаны сохранились ступеньки, ведущие на вершину, по бокам которых вырезаны различные фигуры. Последние исследования показали, что это пирамида по сути является искусственной земляной насыпью, которая была облицована каменными блоками.
Резные головы на стенах.
Судя по сохранившимся свидетельствам, Акапана считалась границей между церемониальным центром и жилой частью города Тиуанако.
Врата Луны.
К югу недалеко от Тиуанако расположен еще один мегалитический комплекс Пума Пунку, который представляет собой прямоугольную террасную земляную насыпь с огромными мололитными каменными блоков. В частности, в Пума Пунку был найден самый большой каменный блок в Тиуанако, который весит более 131 тонны.
Стены вокруг храма Каласасайя
Храм Каласасайя расположен к северу от Акапаны и к западу от полуподземного Храма Кантатальита. Стены этой структуры покрыты резьбой во множестве различных стилей, предполагая, что структура повторно использовалась для различных целей с течением времени. Самый большой камень в Каласасайе весит 26,95 тонн.
Врата Солнца, Тиуанако. Рисунок Эфраима Сквайера в 1877 году.
Многие из сохранившихся структур в Тиуанако имеют каменные врата, самым известным примером которых являются Врата Солнца, расположенные в Пума Пунку. Что примечательно, многие из этих тысячелетних врат просто испещрены резьбой с изображениями древних богов.
В настоящее время место археологических раскопок Тиуанако было признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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