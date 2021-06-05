Почему Сергей Безруков и Екатерина Гусева и др. актеры больше не хотят сниматься вместе

Успех любого фильма, в первую очередь, зависит от игры актеров. Порой творческие тандемы настолько получаются удачными, что в дальнейшем появляются и в других картинах, обрекая их на успех. Однако эти звездные дуэты, гармонично вписавшись в сюжеты любимых киноисторий, вдруг перестали появляться вместе. Что стало причиной тому, что эти отечественные актеры отказываются сниматься в совместных проектах?
Сергей Безруков и Екатерина Гусева
Екатерина Гусева и Сергей Безруков
Актеры настолько гармонично смотрелись в паре в сериале «Бригада», что в обществе сразу поползли слухи: у молодых людей роман. Однако на самом деле все было совсем не так.
До участия в культовом сериале Безруков и Гусева даже не были знакомы, и тут им с ходу предложили сыграть влюбленных. Но если у Сергея изобразить искренние чувства получилось легко, то Екатерина долго не могла войти в образ. Режиссер даже пригрозил артистке, что заменит ее. И только тогда девушка смогла собраться, ведь терять роль не хотела.
Казалось бы, после такого успеха актеры и в дальнейшем будут пересекаться в различных фильмах. Однако сами звезды после «Бригады» старались не участвовать в одних и тех же проектах, хотя подобных предложений было немало.
Безруков и Гусева позже сами объяснили, почему появилось такое табу. Сергей был женат на Ирине Ливановой, у Екатерины тоже имелся муж, с которым она растила сына. А слухи о романе могли помешать их семейному счастью. К тому же актеры не хотели, чтобы их пара стала неким штампом: оба не горели желанием становиться заложниками одного образа.
Однако актеры все же вновь сыграли вместе, когда шум вокруг «Бригады» немного поутих: Гусева изображала одну из возлюбленных Есенина в одноименном сериале. Как вы догадались, в главной роли блистал Безруков. Однако в дальнейшем у артистов не было совместных работ.
Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов
Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян
Актеров, сыгравших в знаменитых «Гардемаринах…», долгое время связывала крепкая дружба. Однако уже во время работы над фильмом прозвенел первый звоночек того, что Жигунов все же затаил обиду на товарища. Дело в том, что в процессе съемок Сергей получил ранение шпагой в глаз, поэтому озвучивать его героя доверили Олегу Меньшикову.
Возникает логичный вопрос: причем тут Харатьян? Но, кажется, именно на него злился друг. Жигунов пригласил сниматься приятеля в своем проекте «Королева Марго», но позже решил, что персонажа Дмитрия тоже будет озвучивать другой актер. Харатьяну такое решение не понравилось: он ушел, хлопнув дверью, и сниматься дальше отказался. С тех пор бывшие друзья стараются никак не пересекаться, а Дмитрий пообещал даже руки не подавать коллеге.
Настасья Самбурская и Анна Хилькевич
Настасья Самбурская и Анна Хилькевич
Ситком «Универ» вот уже много лет пользуется популярностью у молодежной аудитории. Поэтому неудивительно, что его растянули на несколько сезонов, а сейчас снимают еще одно продолжение. Однако о том, какие страсти кипели на съемках проекта, мало кто знает.
Так, актрисы Настасья Самбурская и Анна Хилькевич, сыгравшие закадычных подруг, в реальной жизни терпеть друг друга не могли. Причиной конфликта же послужила конкуренция: каждая из девушек считала, что она главная звезда сериала. Дошло до того, что создатели «Универа» старались расписать график съемок так, чтобы знаменитости как можно реже пересекались.
Однако открытого столкновения избежать не удалось. Во время одной из пресс-конференций Хилькевич и Самбурская отпускали в адрес друг друга колкости, а потом случайно пересеклись в дамской комнате ресторана, где и проходило мероприятие. Вот тут противостояние звезд достигло апогея: после словесного обмена «любезностями» завязалась потасовка. Но девушек смогли разнять.
Впрочем, после этого наступило перемирие, но продлилось оно недолго. Настасья не упускала повода написать гадости в соцсетях про заклятую подругу, та же тоже не оставалась в долгу. Сейчас обе актрисы снимаются в продолжении «Универа», но все так же стараются не пересекаться на съемочной площадке.
Валентин Гафт и Александра Яковлева
Александра Яковлева и Валентин Гафт
В замечательной советской новогодней истории «Чародеи» Аполлон Сатанеев влюбляется в Алену Санину. Вот только актеры, сыгравшие этих персонажей, во время съемок и после них старались больше не пересекаться.
Вообще, Александре Яковлевой роль могла и не достаться, но режиссер Константин Бромберг именно в ней рассмотрел «некую чертовщинку». Однако с Валентином Гафтом актриса общий язык не нашла сразу. И на это были свои причины.
Дело в том, что о непростом и своенравном характере Яковлевой было известно всем, поэтому многие коллеги старались с ней просто не пересекаться. Сама же артистка постоянно опаздывала на съемки, могла вообще пропасть или подолгу сидеть в гримерке. Ответственному и пунктуальному Гафту это, естественно, не нравилось.
К тому же он был настоящим перфекционистом, поэтому к каждой роли готовился тщательно. А Яковлева постоянно забывала слова, из-за чего Валентин приходил в ярость. Однажды после того, как актриса снова перепутала реплики, терпению ее партнера пришел конец: он начал душить девушку. Эту сцену даже хотели оставить в фильме, но Гафт попросил этого не делать и заявил, что сниматься с Александрой больше не будет.
Режиссеру пришлось долго уговаривать актера вернуться к работе. Но все же многие сцены, где присутствуют оба актера, пришлось снимать крупным планом только с одним персонажем.
Павел Майков и Михаил Горевой
Павел Майков и Михаил Горевой
Еще один актер Павел Майков, прославившийся благодаря «Бригаде», долгое время считался другом Михаила Горевого. Более того, последний подчеркивал, что относился к коллеге, как к младшему брату. Однако уже много лет мужчины не общаются и не работают вместе.
Горевой встречался с актрисой Марией Саффо, которая играла в его театре. Каково же было его удивление, когда он узнал, что Майков закрутил роман с этой девушкой у него за спиной. При этом Павел был женат и растил сына. Но ради новой любви он бросил супругу. Естественно, после той истории дороги актеров разошлись.
Елена Яковлева и Аглая Шиловская
Елена Яковлева и Аглая Шиловская
Уже опытную актрису Елену Яковлеву с молодой коллегой Аглаей Шиловской судьба свела на съемках фильма «В стиле jazz». По сценарию народная артистка играла мать героини начинающей звезды. Однако отношения между напарницами не заладились с самого начала.
Елену в Аглае раздражало буквально все, и она постоянно высказывало свое недовольство. Шиловская же, тоже обладая непростым характером, не оставалось в долгу, поэтому конфликты на съемочной площадке вспыхивали вновь и вновь. Однако фильм все же сняли, и дорожки актрис разошлись.
Но Аглая первая решила пойти на примирение, позвонив Елене и пригласив на спектакль со своим участием. Однако Яковлева ответила, что не может вспомнить, кто такая Шиловская. Надо ли говорить о том, что теперь коллеги стараются вообще не пересекаться.
Виктория Тарасова и Виктория Герасимова
Виктория Тарасова и Виктория Герасимова
В сериале «Пятницкий» Виктории Тарасовой досталась роль подполковника Зиминой. Молодой коллеге же Виктории Герасимовой предстояло сыграть ее подчиненную. Однако две актрисы с первых дней работы не могли найти общий язык.
Дело в том, что две Виктории делили одну гримерку. Тарасова, у которой было много слов, постоянно учила текст. Но это очень раздражало Герасимову, которой не нравилось то, что ей не дают отдохнуть. Конфликт между актрисами дошел до того, что создатели сериала решили «убить» героиню младшей Виктории, хотя изначально этого в сценарии не было предусмотрено.
Герасимова же, лишившись работы, совсем слетела с катушек: она открывала дверь гримерки ногами и обзывала Тарасову последними словами. Актрисы с тех пор делают вид, что не знают друг друга. Естественно, после такого о совместной работе и речи быть не может.
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