Как правильно оборудовать маленькую ванную комнату

У каждого человека свое понятие вместительного санузла. Кому-то и десяти квадратных метров мало, а кто-то комфортно себя чувствует даже на трех. Впрочем, размер – это не самое главное. Гораздо важнее – эргономика, удобство, функциональность.









Сегодня мы расскажем, как сделать так, чтобы ваша ванная комната соответствовала этим требованиям.

Способ 1: Поставьте душевую кабину вместо ванны

Способ 2: Установите раковину в туалете

Способ 3: «Постройте» фальшстену

Способ 4: Задействуйте угол

Способ 5: Установите эргономичную дверь

Способ 7: Повесьте зеркальный шкаф

Перед тем, как начинать делать ремонт в санузле, подумайте, что, кроме базового набора предметов (раковины, туалета, ванны) вы хотели бы здесь разместить. Стиральную машину? Сушилку? Навесной шкафчик? Этажерку на колесиках? Несколько полок? Также важно определиться, будет ли здесь храниться бытовая химия, косметика, банные принадлежности, потому что если да, нужно будет продумать системы хранения. Тесный санузел не равно маленькая комната. Чаще всего причина кроется в «дополнительной нагрузке», когда в обстановку пытаются вписать вещи, которые изначально здесь не планировались.Душевая кабина занимает гораздо меньше местаНаверное, первое, что приходит в голову при обустройстве крохотной ванны – это установка душевой кабины вместо полноценной ванны. Да, кому-то это решение может показаться не слишком удобным, но если вам нужно найти дополнительно место под шкафы, сантехнику или бытовую технику, тогда придется пересмотреть свои взгляды на комфорт.Душевые кабины бывают разных видов – круглые, угловые, прямоугольные, квадратные, многогранные и пр. Выбирать модель нужно исходя из планировки комнаты и площади, которую вы можете выделить для душа.При выборе сантехники опытные дизайнеры советуют не смотреть на цифры в карточке товара, а ориентироваться исключительно на свои ощущения. Когда окажетесь в торговом зале, зайдите в душевую кабину и оцените, насколько удобно вам в ней находиться. Как показывает практика, модели размером 70х70 не подходят людям высокого роста или крупной комплекции.Не хотите тратиться на полноценную кабину? Тогда просто установите поддон и повесьте штору – они с легкостью заменят ее. А если сделать слив прямо «в пол», тогда смело можно будет обойтись даже без поддона. Но это решение имеет ряд недостатков. Так как трубы будут спрятаны под полом, его уровень станет выше. Из-за этого потолки окажутся ниже, а на пороге появится перепад высоты. Однако если вы находитесь на начальной стадии ремонта, уровень можно будет без проблем выровнять.Даже в маленьком туалете найдется место для раковиныОбычно проблему маленькой ванны решают, объединив ее с туалетом. Но если в квартире живет больше двух человек, этот вариант не слишком удачный, потому что вы будете постоянно стоять в очереди, особенно утром и вечером. Лучше пойти другим путем – установите в туалете маленькую раковину. В этом случае посетитель уборной сможет помыть руки прямо здесь, «не отходя от кассы», и ему не придется ждать, когда освободится ванная. Ширина мини-раковин стартует от 20 см, поэтому ее получится установить даже в крохотной комнате. Понятно, что такая модель мойки будет стоить недешево, ведь она отличается от стандартных, но за удобство приходится платить.Обратите внимание: Заменить компактными экземплярами можно не только раковину, но также стиральную машину, душевую кабину и другую сантехнику, расположенную ванной. В маленьких комнатах даже десять сантиметров могут сыграть решающую роль, не говоря уже о двадцати или тридцати. Если финансы позволяют, можете приобрести так называемый «комбоунитаз», который совмещает в себе функции туалета и маленькой раковины, вода из которой поступает в бачок.Интерьер до ремонта и после негоПринято считать, что унитазы со встроенной инсталляцией более компактные, чем классические, но на самом деле это не так. Обе модели занимают примерно одинаковую площадь, просто первые выглядят более эстетично, минималистично, «растворяются» в пространстве. Чтобы сэкономить место, предусмотрите фальшстену высотой до потолка. Обычно за ней скрывается сливная система, но это не единственное, что можно там спрятать. Например, вы можете оборудовать в этой зоне шкаф для хранения бытовой химии или скрыть плоский водонагреватель.При выборе унитаза, отдавайте предпочтение подвесным, а не приставным моделям. Они не только лучше вписываются в интерьер, но также существенно облегчают уборку – мыть пол под таким унитазом гораздо проще и быстрее.Займите угол полками или сантехникойУглы часто остаются пустыми, и ванная комната не является исключением. Однако в случае с маленькими помещениями это непозволительная роскошь – здесь постоянно не хватает места для хранения, поэтому задействовать нужно любую доступную площадь. Самый простой и бюджетный вариант – повесить полки или поставить угловой стеллаж.Но если финансы позволяют, можно посмотреть в сторону специальной угловой сантехники, например, унитазов или раковин. Вряд ли вы найдете их в строительных магазинах, где продаются самые популярные и ходовые изделия. Лучше изучить несколько сайтов производителей, выбрать подходящую модель и уже потом выйти на дилеров, которые смогут продать вам сантехнику.Две удачных разновидности дверей для ваннойПервое и самое важное правило – дверь не должна открываться вовнутрь, иначе вы потеряет большое количество свободной площади, которую можно было бы использовать для размещения мебели или сантехники. Если дверь нельзя перевесить, тогда обсудите со специалистами возможность установить сдвижную конструкцию. Да, она тоже займет какую-то часть стены, но из двух зол выбирают меньшее. Еще один вариант, который станет золотой серединой, – складная дверь. Она занимает минимум места в проходе и при этом не претендует на часть стены в ванной комнате.Способ 6: Найдите место для стиральной машиныСтиральную машину можно спрятать под раковину или накрыть полкойЧасто в ванной не хватает места для стиральной машины и ее переносят на кухню. Однако это не слишком удобно, к тому же кухня тоже не отличается большими габаритами, и занимать ее массивной бытовой техникой – не слишком грамотное решение. Есть несколько вариантов, где разместить стиральную машину в ванной без вреда для комнаты. Если вы купили полноразмерную модель, установите ее в шкафу под столешницей, а если узкую – то под раковиной. Также бытовую технику можно «встроить» в шкаф, но это станет возможно только если заменить ванну на компактную душевую кабину. В ином случае для шкафа, даже встроенного, просто не хватит места.Переживаете, что стиральная машина будет портить интерьер своим внешним видом? Тогда можете закрыть ее специальной фальшдверцей, как на фотографии выше. Это отличное решение, чтобы обстановка выглядела цельной и ни один элемент не выбивался из общей картины.«Шкафчик»Так как места в ванной комнате не слишком много, подбирайте для ее обустройства многофункциональную мебель. Например, над раковиной можно повесить шкаф с зеркальными дверцами. Вместо моделей со стандартными дверцами выбирайте изделия со сдвижными фасадами, которые не требуют места при открывании. В магазинах можно найти большое количество подобной мебели, дверцы которой открываются вверх или в стороны. Также есть откидные варианты. Если же вы хотите шкафчик с распашными дверцами, пусть они будут зеркальными внутри.