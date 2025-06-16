Гластонберийский Тор: тонкая грань между мирами или дверь в мифическую «Страну блаженства»

1. Таинственный холм Гластонберийский Тор

Glastonbury Tor считают дверью в мифическую «Страну блаженства». | Фото: skyscrapercity.com.

Склоны холма имеют семь спиралевидных уступов. | Фото: alyswest.com.

Glastonbury Tor – таинственная природная и рукотворная достопримечательность. | Фото: en.wikipedia.org.

2. Самые популярные легенды, связанные с Гластонберийским Тором

С Гластонберийским Тором связано множество легенд и мифов. | Фото: pinterest.com.

Мифическая «Страна блаженства» на острове Авалон отчетливо напоминает Glastonbury Tor.

Многие считали, что Чаша Грааля спрятана именно в недрах Гластонберийского Тора.

3. Какие известные легенды оказались выдумкой

Гластонберийский Тор связывают с королем Артуром.

Тайна появления уступов, считающихся лабиринтом для злых духов, так и не раскрыта. | Фото: skyscrapercity.com.

4. Христианский монастырь на вершине священного холма

На вершине холма Glastonbury Tor зарождалось самое могущественное аббатство Англии.

Башня христианской святыни.

Glastonbury Tor стал местом притяжения паломников, исследователей и туристов.