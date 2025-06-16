Гластонберийский Тор: тонкая грань между мирами или дверь в мифическую «Страну блаженства»

Как известно, легенды и мифы чрезвычайно живучи, в большинстве из них кроется не просто история человечества, они являются пищей для воображения. На протяжении веков они будоражат умы людей и вдохновляют на разгадку тайн, зашифрованных в устных или задокументированных преданиях. Взять, к примеру, одну из самых загадочных и популярных достопримечательностей Англии – церковь Святого Михаила, находящуюся в графстве Сомерсет, сохранившейся на более чем таинственном конусообразном холме под названием Гластонберийский Тор (Glastonbury Tor), где возможно и спрятана дверь в легендарную «Страну блаженства».
1. Таинственный холм Гластонберийский Тор
Glastonbury Tor считают дверью в мифическую «Страну блаженства». | Фото: skyscrapercity.com.
Расположенный в двух часах езды к западу от Лондона, холм Гластонбери является меккой для туристов, искателей легендарных артефактов и исследователей. Это не просто природное образование, представляющее собой возвышенность конической формы среди просторов равнины, он соткан из мифических историй и тайн, которые пытаются разгадать все ученые умы, любители археологии и мистики на протяжении тысячелетий.
Казалось бы, что такого особенного в зеленом холме 150-метровой высоты, чтобы весь мир устремлял свой взор в сторону британского графства Сомерсет, где он и находится. Даже если не брать во внимание мифические истории и предания, он действительно может удивлять. Неожиданности начинаются еще на подходе. Даже современники, знающие причину появления тех или иных природных явлений и объектов, начинают задумываться его происхождении уже издалека. Конечно же, Glastonbury Tor, увенчанный остатками средневековой церковной башни, видно на расстоянии, но все же больше всего удивляет лабиринт, опоясывающих холм, который может и усложнял подъем для древних людей, обитавших на этих землях более 5 тыс.
Склоны холма имеют семь спиралевидных уступов. | Фото: alyswest.com.
Многие считают, что естественно выглядящий спиральный холм является искусственным, поскольку странные круги, образующие ту самую спираль подчинены определенной системе. По преданиям, своеобразные террасы, опоясывающие возвышенность, являются лабиринтом, призванным остановить и запутать злых духов и сгустки негативной энергии, чтобы те не смогли подняться на вершину. Для многих это звучит странно, но все же имеются свидетельства, что некоторые люди видели множество огней вокруг холма, а других, накрывало чувство необъяснимого страха и беспокойства, когда они достигали определенных точек проторенной тропы, ведущей к вершине.
Glastonbury Tor – таинственная природная и рукотворная достопримечательность. | Фото: en.wikipedia.org.
Некоторые исследователи говорят, что Гластонберийский Тор является местом, где «завеса» между мирами истончается. Чтобы объяснить свою теорию, они ссылаются на сеть энергетических линий или решеток вокруг Земли и во Вселенной, так называемые «лей-линии», считающиеся местами наивысшей силы. Согласно этой теории (в научных кругах не признана) Гластонберийский Тор как раз находится на одной из многих энергетических линий. В пользу своей гипотезы они выдвигают тот факт, что в Средние века храмы и часовни строились именно в таких местах, а не где вздумается. Об этом свидетельствует церковь, сохранившаяся на вершине холма.
2. Самые популярные легенды, связанные с Гластонберийским Тором
С Гластонберийским Тором связано множество легенд и мифов. | Фото: pinterest.com.
Древние мифы, легенды и сказки всех народов мира подогревают не только любопытство и способствуют развитию воображения, они в той или иной форме повествуют об истории человеческой цивилизации. Не говоря уже о том, что многие из них пусть и преувеличены или искажены многовековым повествованием, зачастую скрывают реальные события, даже если в это мало верится современникам.
Взять, к примеру, особенную достопримечательность Великобритании – Гластонберийский Тор. Еще и сегодня исследователи озадачены поверьями и легендами, связанными с этими памятниками, ведь конусообразный холм с невероятными особенностями рельефа (имеет 7 кольцевых уступов) – это не единственный объект для изучения. На его вершине сохранились остатки средневекового монастыря, с которым связано так много историй и тайн.
Среди многих захватывающих повествований и странных явлений, связанных с холмом, самой популярной легендой является то, что в нем имеется тайный вход в подземный мир, точнее сказать, в мистическую «Страну блаженства», которой по преданиям дохристианского периода являлся остров Авалон.
Мифическая «Страна блаженства» на острове Авалон отчетливо напоминает Glastonbury Tor.
Справка: Avalon (Авалон) – мифический остров, описанный в кельтских легендах, пересказанных во французском и английском фольклоре. С ним связаны античные мифы, повествующие о мистической «Стране блаженства», где в свое время выковали меч для короля Артура, а позже и его самого доставили для исцеления после тяжелой битвы. Артуровский цикл легенд, неразрывно связанный с островом Авалон, на этом не заканчивается, по преданиям, именно здесь легендарный король был перезахоронен, при этом на острове обитали Фея Моргана – его единоутробная сестра и воспитывалась фея Мелюзина (дух свежей воды).
Многие считали, что Чаша Грааля спрятана именно в недрах Гластонберийского Тора.
Стоит отметить, что не только языческие сказания сохранились в памяти людской. Холм связан и с христианскими верованиями. Согласно одной из притч, в его недрах находится Святой Грааль, та самая чаша, из которой пил Иисус во время Тайной Вечери. Существует легенда, что в 37 г. н.э. Иосиф Аримафейский – дядя Иисуса, состоятельный торговец оловом, привез в эти края сосуд с кровью Христа (а вместе с ним и христианство в Англию) и спрятал в подземных лабиринтах Гластонбери. Кстати, визит Иосифа вполне правдоподобен, потому что в те времена купцы из Леванта (группа стран восточной части Средиземного моря) частенько бывали в Англии. Их интересовала не только продажа популярных восточных товаров, они чаще имели дело с местными рудокопами.
3. Какие известные легенды оказались выдумкой
Гластонберийский Тор связывают с королем Артуром.
История с состоятельным и удачливым дядей Иисуса Христа действительно подтверждается писаниями IV века и даже принимается Церковью, а вот легенды о короле Артуре и Святом Граале, вряд ли таковыми являются. Как известно, средневековые предания о легендарном Артуре появились тогда, когда Англия очень нуждалась в народном герое, который бы поднял боевой дух, чтобы вдохновить свой народ во время войны с Францией. Все рукописные легенды ссылались на древнее кельтское святилище в Гластонбери, как на доказательство его существования.
Тайна появления уступов, считающихся лабиринтом для злых духов, так и не раскрыта. | Фото: skyscrapercity.com.
Но, как известно, образ короля является собирательным, один человек никак не мог оказаться в разных битвах одновременно, поэтому все легенды, связанные с Артуром, ученые считают патриотической выдумкой, равно как и историю с Граалем, спрятанном в этом холме. Стоит отметить, что в 1911 году при раскопках холма все же были найдены человеческие останки, которые на полном серьезе считают телом Артура и королевы Гвиневры (его супруги). Доподлинно известно, что обнаруженный прах перезахоронен на хорах аббатства, и их могила для многих сегодня является своего рода святыней.
4. Христианский монастырь на вершине священного холма
На вершине холма Glastonbury Tor зарождалось самое могущественное аббатство Англии.
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на тот факт, что первая христианская церковь в Англии была построена именно на вершине Гластонберийского Тора, рядом с Колодцем Чаши. Очень быстро на этом месте выросло большое аббатство, которое к XII веку стало ведущим местом христианского паломничества во всей Британии. На пике своего расцвета аббатство Гластонбери было самым могущественным и богатым в Англии, оно владело значительной частью сети монастырей. К 1500 году четверть всей английских земель принадлежали аббатству, при этом его доход в четыре раза превышал доход королевской семьи.
Башня христианской святыни.
Glastonbury Tor стал местом притяжения паломников, исследователей и туристов.
Это положение не могло не злить монархов, и вскоре Генрих VIII попросту издал указ о разрушении аббатства Гластонбери. Для пущей убедительности он приказал повесить, а затем четвертовать аббата, отправив его части тела экипажами на четыре стороны света. Только в 1800-х гг. началось восстановление древней церкви монастыря, когда тысячи людей под присягой дали показания о своем исцелении водой из Колодца Чаши, находящейся рядом с ней. С тех пор остатки церкви Святого Михаила или Башни Гластонбери (так ее еще называют) стали местом паломничества верующих, а теперь еще и внесены в туристические маршруты.
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