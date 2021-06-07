Почему в США температуру измеряют во рту, в Европе – ректально, в России градусник кладут под мышку

Градусник в рот - самый быстрый, но самый не точный способ измерения. /Фото: kakluchshepomeriat.

Разные способы используются в разных ситуациях. /Фото: meme-arsenal.com.

Самый долгий способ, но достаточно точный и самый простой в реализации. /Фото: kluchevoystyle.ru.

У разных способов - разный показатель нормальности. /Фото: temperaturka.com.