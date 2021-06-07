Почему в США температуру измеряют во рту, в Европе – ректально, в России градусник кладут под мышку

Многим наверняка приходилось слышать о том, что в разных странах врачи традиционно используют разные способы измерения температуры. Чаще всего градусники суют людям в рот, под мышку или в задний проход. У врачей разных стран есть свои «предпочтения» на этот счет. Самое время узнать, зачем вообще нужно такое разнообразие и почему градусник просто не класть под мышку.
Градусник в рот - самый быстрый, но самый не точный способ измерения. /Фото: kakluchshepomeriat.
Если быть максимально краткими, то ответ на поставленный вопрос можно дать интерпретацией старого неприличного и слегка шовинистического анекдота: «Просто все градусники делают в Германии и обязательно попроверяют их перед продажей, после чего поставляют в Америку и Россию. Так вот американцы ничего не знают о проверке, а русские – в курсе». Но это, конечно же, все шуточки, а теперь серьезно.
Разные способы используются в разных ситуациях. /Фото: meme-arsenal.com.
На самом деле существует множество способов измерять температуру тела человека. Причем, с развитием технологий их становится все больше. Сегодня, например, ее даже дистанционно определять уже научились. Тем не менее, основных способов измерения температуры всего три. Первый это оральный способ, когда градусник помещается в рот. Второй – ректальный способ, когда градусник помещается в анальное отверстие. Третий – это «традиционное» укладывание градусника под мышку.
Самый долгий способ, но достаточно точный и самый простой в реализации. /Фото: kluchevoystyle.ru.
Ирония заключается в том, что самый точный способ определения температуры тела – это именно ректальный. И практикуется он вовсе не только в Европе, а во все мире. И Россия с США здесь не исключения. Именно ректальный способ с установкой градусника в пятую точку врачи применяют при измерении температуры младенцев, так как едва родившийся ребенок не сможет держать градусник ни под мышкой, ни во рту. Кроме того, самый «пикантный» метод применяется врачами и при работе со взрослыми людьми, когда необходимо снять максимально точные показания. Используется данный способ при подготовке проведения серьезных операций или лечении опасных заболеваний.
У разных способов - разный показатель нормальности. /Фото: temperaturka.com.
Способ с держанием градусника во рту действительно пользуется большой популярностью США, однако когда-то точно также мерили во всем остальном мире. Примечательно, что из всех трех методов он является наименее точным и самым сложным в реализации – для получения хоть сколь-нибудь правильной информации нужно не шевелить языком. По сути, широкое распространение этого метода среди населения на Западе – это последствие представления измерения температуры в культурной среде.
Что же касается закладывания градусника под мышку, то этот метод просто самый компромиссный. Он не очень точный, зато максимально простой. А самое главное, что закладывание градусника под мышку позволяет померить температуру самому себе без посторонней помощи. Стоит также отметить, что измерение температуры одинаковым градусником, но разными способами дает разные показания температуры. Например, хорошая «подмышечная» температура – это 36.6 градусов. А вот хорошая «оральная» температура – это 37.1 градус.
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