Порой домашние и садовые цветы плохо цветут, потому что не могут усвоить полезные микро и макроэлементы, находящиеся в почве. И в этом вопросе отлично поможет обыкновенный столовый уксус.
Влейте 200 мл (1 стакан) 9 % уксуса в 10 л воды.
Пролейте под корень каждый цветок.
Чтобы эта подкормка была ещё эффективнее, дайте цветам дополнительное питание. Для этого растолките скорлупу от 5 яиц, залейте 200 мл уксуса, оставьте на сутки. Пару раз в день взболтайте.
На следующий день процедите раствор в 10 л воды и пролейте цветы. Они вам будут очень благодарны!
Подробнее о том, как правильно дать уксус цветам, смотрите в видео ниже:
Применение уксуса для пышного цветения домашних растений
Порой домашние и садовые цветы плохо цветут, потому что не могут усвоить полезные микро и макроэлементы, находящиеся в почве. И в этом вопросе отлично поможет обыкновенный столовый уксус.
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