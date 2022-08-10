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Применение уксуса для пышного цветения домашних растений

Порой домашние и садовые цветы плохо цветут, потому что не могут усвоить полезные микро и макроэлементы, находящиеся в почве. И в этом вопросе отлично поможет обыкновенный столовый уксус.

Применение уксуса для пышного цветения домашних растений

Влейте 200 мл (1 стакан) 9 % уксуса в 10 л воды.

Применение уксуса для пышного цветения домашних растений

Пролейте под корень каждый цветок.

Применение уксуса для пышного цветения домашних растений

Чтобы эта подкормка была ещё эффективнее, дайте цветам дополнительное питание. Для этого растолките скорлупу от 5 яиц, залейте 200 мл уксуса, оставьте на сутки. Пару раз в день взболтайте.

Применение уксуса для пышного цветения домашних растений

На следующий день процедите раствор в 10 л воды и пролейте цветы. Они вам будут очень благодарны!

Применение уксуса для пышного цветения домашних растений

Подробнее о том, как правильно дать уксус цветам, смотрите в видео ниже:

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