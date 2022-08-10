Применение уксуса для пышного цветения домашних растений

Порой домашние и садовые цветы плохо цветут, потому что не могут усвоить полезные микро и макроэлементы, находящиеся в почве. И в этом вопросе отлично поможет обыкновенный столовый уксус.







Влейте 200 мл (1 стакан) 9 % уксуса в 10 л воды.







Пролейте под корень каждый цветок.







Чтобы эта подкормка была ещё эффективнее, дайте цветам дополнительное питание. Для этого растолките скорлупу от 5 яиц, залейте 200 мл уксуса, оставьте на сутки. Пару раз в день взболтайте.







На следующий день процедите раствор в 10 л воды и пролейте цветы. Они вам будут очень благодарны!







Подробнее о том, как правильно дать уксус цветам, смотрите в видео ниже:



