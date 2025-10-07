Не просто питомец: для чего на самом деле пираты заводили попугаев

Образ пирата с сидящим на плече попугаем прочно укоренился в сознании большинства людей благодаря романтической литературе и современным произведениям массовой культуры. При этом пораскинув мозгами, многие люди справедливым образом могут поставить под сомнение данный образ в отношении реальных пиратов и каперов Нового времени.
Не просто птичка. |Фото: deviantart.com.
На самом деле образ пирата с попугаем на плече – художественный вымысел, который прочно укоренился в народном сознании благодаря блестящему произведению Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Тамошний персонаж одноногий пират Лонг Джон Сильвер таскал на плече попугая по имени Капитан Флинт. Благодаря свой популярности «Остров сокровищ» сформировал львиную долю клише и стереотипов о пиратской братии. Несмотря на весь блеск произведения, оно все-таки является романтизацией действительности в самом запущенном виде.
Серьезное капиталовложение. |Фото: Twitter.
Вопреки популярному мнению, пираты занимались не только грабежом. Рейдерский бизнес был делом не только опасным, но и крайне непостоянным, в котором очень многое зависело от удачи или коррумпирования чиновников на суше, что позволить себе мог не каждый разбойник. Поэтому пираты также активно занимались торговлей (в том числе рабами), похищениями и контрабандой. Торговала лихая братия в том числе разнообразными экзотическими животными, которых особенно ценили представители богатых сословий в Старом Свете.
Попугаи стоили огромных денег. |Фото: freeimg.ru.
Попугаи и маленькие обезьяны были одной из главных статей пиратского экспорта. Из-за редкости и сложности доставки стоили эти животные в Новое время больших денег. В пересчете на современные деньги один попугай мог стоить от нескольких сотен американских долларов до многих тысяч (ситуация, впрочем, поменялась не сильно). Самый дешевый попугай в Европе стоил примерно 3 месячных зарплаты (жалования) матроса британского королевского флота. Таким образом все мартышки и попугаи, что присутствовали на пиратских кораблях, как правило, были не более, чем товаром для состоятельных господ падких на диковинки.
Красивые птички. ¦Фото: ru.kinorium.com.
