С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...
  • Алексей
    чего это вы по 2 раза печатаете одно и тоже хитрожопые чем больше строчек тем больше гонорарКак медведи перен...

Не просто питомец: для чего на самом деле пираты заводили попугаев



Образ пирата с сидящим на плече попугаем прочно укоренился в сознании большинства людей благодаря романтической литературе и современным произведениям массовой культуры. При этом пораскинув мозгами, многие люди справедливым образом могут поставить под сомнение данный образ в отношении реальных пиратов и каперов Нового времени.
В конечном итоге куда логичнее было бы держать на корабле кота от крыс! Так как же на самом деле обстояли дела с попугаями?

Не просто птичка. |Фото: deviantart.com.

Не просто птичка. |Фото: deviantart.com.

 

На самом деле образ пирата с попугаем на плече – художественный вымысел, который прочно укоренился в народном сознании благодаря блестящему произведению Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Тамошний персонаж одноногий пират Лонг Джон Сильвер таскал на плече попугая по имени Капитан Флинт. Благодаря свой популярности «Остров сокровищ» сформировал львиную долю клише и стереотипов о пиратской братии. Несмотря на весь блеск произведения, оно все-таки является романтизацией действительности в самом запущенном виде.

 
Серьезное капиталовложение. |Фото: Twitter.

Серьезное капиталовложение. |Фото: Twitter.


 

Вопреки популярному мнению, пираты занимались не только грабежом. Рейдерский бизнес был делом не только опасным, но и крайне непостоянным, в котором очень многое зависело от удачи или коррумпирования чиновников на суше, что позволить себе мог не каждый разбойник. Поэтому пираты также активно занимались торговлей (в том числе рабами), похищениями и контрабандой. Торговала лихая братия в том числе разнообразными экзотическими животными, которых особенно ценили представители богатых сословий в Старом Свете.


 
Попугаи стоили огромных денег. |Фото: freeimg.ru.

Попугаи стоили огромных денег. |Фото: freeimg.ru.

 

Попугаи и маленькие обезьяны были одной из главных статей пиратского экспорта. Из-за редкости и сложности доставки стоили эти животные в Новое время больших денег. В пересчете на современные деньги один попугай мог стоить от нескольких сотен американских долларов до многих тысяч (ситуация, впрочем, поменялась не сильно). Самый дешевый попугай в Европе стоил примерно 3 месячных зарплаты (жалования) матроса британского королевского флота. Таким образом все мартышки и попугаи, что присутствовали на пиратских кораблях, как правило, были не более, чем товаром для состоятельных господ падких на диковинки.

 
Красивые птички. ¦Фото: ru.kinorium.com.

Красивые птички. ¦Фото: ru.kinorium.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сетьРоберт Льюис Стивенсонtwitter (твиттер), социальная сетьджон сильвер лонг
наверх