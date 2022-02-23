Уникальные ретро фотографии, сделанные французским фотографом Вилли Рони в 1930-40 годах

Уникальные ретро фотографии, сделанные французским фотографом Вилли Рони в первой половине XX века.

1. Пожилая женщина

Пожилая женщина на улице Менильмонтан в Париже в 1947 году.

2. Французский фотограф Вилли Рони

Один из первых автопортретов французского фотографа Вилли Рони.

3. Автопортрет Вилли Рони

Вилли Рони во время занятия музыкой.

4. Строительство магазина

Строительство магазина «Три области» на площади Мадлен в 1930 году.

5. Вилли Рони в офисе

Автопортрет Вилли Рони в офисе отца на бульваре Вольтера в 1935 году.

6. Фондовая биржа в Париже

Парижская фондовая биржа в 1937 году.

7. Волшебство весны

Весна в Париже в 1938 году.

8. 2-й административный квартал I округа Парижа

Рынок, который расположен в самом центре французской столицы на правом берегу Сены.

9. «Мулен де ла Галетт»

Ветряная мельница, расположенная в верхней части района Монмартр в Париже в 1938 году.

10. День победы

8 мая во Франции традиционно проводится небольшой военный парад с выступлением президента .