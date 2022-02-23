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Уникальные ретро фотографии, сделанные французским фотографом Вилли Рони в 1930-40 годах


Уникальные ретро фотографии, сделанные французским фотографом Вилли Рони в первой половине XX века.

Уникальные ретро фотографии, сделанные французским фотографом Вилли Рони в первой половине XX века.

Вилли Рони – известный французский фотограф – выходце из Украины. Его семья эмигрировала в Париж, где отец открыл фотомастерскую. В 1934 году сын активно подключился к делу отца. А уже после Второй мировой Вилли Рони стал ведущим мастером французской гуманистической фотографии. В 1983 он завещал свой фотонаследие Франции, а с 2001 года фотографией больше не занимался.

1. Пожилая женщина


Пожилая женщина на улице Менильмонтан в Париже в 1947 году.

Пожилая женщина на улице Менильмонтан в Париже в 1947 году.

 

2. Французский фотограф Вилли Рони


Один из первых автопортретов французского фотографа Вилли Рони.

Один из первых автопортретов французского фотографа Вилли Рони.

 

3. Автопортрет Вилли Рони


Вилли Рони во время занятия музыкой.

Вилли Рони во время занятия музыкой.

 

4. Строительство магазина


Строительство магазина «Три области» на площади Мадлен в 1930 году.

Строительство магазина «Три области» на площади Мадлен в 1930 году.

 

5. Вилли Рони в офисе


Уникальные ретро фотографии, сделанные французским фотографом Вилли Рони в 1930-40 годах

Автопортрет Вилли Рони в офисе отца на бульваре Вольтера в 1935 году.

 

6. Фондовая биржа в Париже


Парижская фондовая биржа в 1937 году.

Парижская фондовая биржа в 1937 году.

 

7. Волшебство весны


Уникальные ретро фотографии, сделанные французским фотографом Вилли Рони в 1930-40 годах

Весна в Париже в 1938 году.

 

8. 2-й административный квартал I округа Парижа


Рынок, который расположен в самом центре французской столицы на правом берегу Сены.

Рынок, который расположен в самом центре французской столицы на правом берегу Сены.

 

9. «Мулен де ла Галетт»


Ветряная мельница, расположенная в верхней части района Монмартр в Париже в 1938 году.

Ветряная мельница, расположенная в верхней части района Монмартр в Париже в 1938 году.

 

10. День победы


Уникальные ретро фотографии, сделанные французским фотографом Вилли Рони в 1930-40 годах

8 мая во Франции традиционно проводится небольшой военный парад с выступлением президента.

 

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Уникальные ретро фотографии, сделанные французским фотографом Вилли Рони в 1930-40 годах

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Уникальные ретро фотографии, сделанные французским фотографом Вилли Рони в 1930-40 годахПодписаться на мой Instagram
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