Упрощаем домашние хлопоты

Каждый день мы с вами делаем множество домашних дел. Многие из них выполняются на автомате. Другие же доставляют немало хлопот: они отнимают время и силы. Именно в таких случаях мы советуем пользоваться нашими секретами по ведению домашнего хозяйства. С их помощью вы без труда выполните самые нелюбимые дела по дому.

1. Чудесные свойства деревянной лопатки

2. Эффективный способ вернуть серебру блеск

3. Правильный уход за замшей

4. Отличный способ хранения моркови

5. Секретный способ маринования курицы

Гораздо быстрее и легче.Спасаем блюдо от прилипания к сковороде.Вы наверняка хоть раз сталкивались с пригоревшим блюдом. Это происходит из-за того, что продукты буквально прилипают к дну сковородке. А это, в свою очередь, зависит от того, достаточно ли хорошо прогрелось масло. Вот такой замкнутый круг. Но как же проверить температуру масла без специального термометра?На самом деле очень просто. Достаточно взять деревянную лопатку. Именно с ее помощью можно без труда определить, можно ли выкладывать продукты на сковороду. Просто погрузите лопатку в масло. Если от нее начинают идти пузырьки, значит, можно смело готовить. Если же нет, то стоит подождать пару минут.Банановая кожура незаменима для серебра.Всем известно, что серебро с годами теряет свой блеск. Это обидно, но ожидаемо. Многие тратят целое состояние на чистку этого металла у ювелира. А ведь эту проблему можно решить намного проще. Достаточно лишь вооружиться бананом. Точнее, его кожурой.Именно банановая кожура способна вернуть блеск вашим серебряным предметам. Просто протрите ею серебряную вещь, после чего вытрите насухо салфеткой. Вы удивитесь, как преобразиться этот драгоценный металл.Этот способ, кстати, отлично работает и с ювелирными украшениями.Ластик быстро справится с пятном на замше.Замша – капризный, но прекрасный материал. Вещи из него смотрятся элегантно и дорого. Вот только и уход за ними обычно дорогой. Если вы не хотите переплачивать за химчистку или дорогостоящие средства для очистки замши, то наш совет точно для вас.Если на вашей замшевой вещи появилось пятно, не стоит сразу бежать на чистку. Вполне возможно, что вы сможете справиться собственными силами. С помощью наших советов, конечно же. Итак, чтобы быстро и легко устранить пятно на замше, просто вооружитесь ластиком. Да-да. Самый обычный ластик без труда сотрет пятно с замши. Попробуйте сами.Банка с водой спасут вашу морковь.На самом деле морковь – неприхотливый овощ. Его несложно хранить. И он редко портится. Однако вы наверняка были в ситуации, когда почистили слишком много морковки. Вот тут-то и начинаются сложности. Ведь в очищенном виде она засыхает почти мгновенно.К счастью, мы точно знаем, как можно справиться с этой проблемой. И поможет нам в этом не чудо техники, а самая обычная банка. Именно в нее нужно налить воду и погрузить внутрь очищенную морковь. Невероятно, но в таком виде она способна сохранить свежесть до нескольких дней. А за это время вы точно придумаете, куда ее использовать.Минералка идеально просолит курицу.Готовить курицу целиком – настоящий кулинарный вызов. Она может подгореть или остаться сырой в середине. И тут необходимо полагаться на собственные кулинарные таланты и особенности вашей духовки. Гораздо обиднее обнаружить, что блюдо осталось пресным или пересоленным. Как правильно регулировать уровень соли при приготовлении тушки?Мы точно знаем ответ на этот вопрос. Если вы сомневаетесь в том, сможете ли вы правильно просолить курицу, то просто вооружитесь минералкой. Именно ей нужно полностью залить тушку и оставить мариноваться на полчаса. Уже после этого вы можете натереть ее любимыми специями и отправить выпекаться. Проблем с солью точно не будет.